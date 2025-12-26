AI日报：小红书开源InstanceAssemble；快看漫画联手MiniMax发布AI互动漫画；灵光用户已达1200万

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、小红书开源InstanceAssemble！轻量级布局可控生成框架，复杂多实例图像生成精度再突破

小红书开源的InstanceAssemble框架在布局可控图像生成领域实现了重大突破，通过级联建模和Assemble-Attention机制显著提升复杂场景下的空间对齐精度与语义一致性，同时具备极低的参数增量和强大的兼容性，为电商、设计等高要求场景提供了工业级解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 级联建模与Assemble-Attention机制有效解决多物堆叠问题。 📉 极轻量适配兼容主流底模，参数增量低至0.84%。 📊 自建DenseLayout基准推动布局对齐评估标准化。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2509.16691

2、灵光公布最新数据，上线1个月用户成功创建1200万个闪应用

文章介绍了灵光AI助手在上线一个月内，用户成功创建了1200万个闪应用，展示了其在日常生活中的广泛应用和用户创造力的释放。

【AiBase提要:】 📱 闪应用让用户无需编程即可快速创建小应用 💡 闪应用满足了用户个性化、情境化和即时性需求 🚀 灵光成为AI原生App周活跃用户TOP10

3、快看漫画联手 MiniMax 发布 AI 互动漫画 首批顶级 IP 已开启沉浸模式

快看漫画与MiniMax合作推出AI陪伴互动漫画，通过AI技术让漫画角色“活”起来，实现多模态互动和深层情感连接，标志着漫画行业进入“AI体验第四赛道”。

【AiBase提要:】 🤖 漫画角色通过AI技术实现互动和情感连接。 🎨 快看漫画与MiniMax合作，推出AI陪伴互动漫画。 🌐 该产品标志着漫画行业进入“AI体验第四赛道”。

4、2.6B参数碾压百亿级巨兽！Liquid AI最新实验性模型LFM2-2.6B-Exp发布

Liquid AI发布的LFM2-2.6B-Exp模型凭借其强大的性能和高效的边缘部署能力，成为小型模型领域的突破性成果。

【AiBase提要:】 🧠 纯强化学习驱动的实验性模型，无需监督微调或大型教师模型蒸馏。 ⚡ 在多项基准测试中表现优异，尤其在指令跟随能力上超越百亿级模型。 📦 完全开源，支持边缘设备部署，加速边缘AI普及。 详情链接:https://huggingface.co/LiquidAI/LFM2-2.6B-Exp

5、硬刚豆包！联想 CES 战略级 AI 曝光：打通 PC 手机生态的“超级智能体”来了

联想在CES上发布战略级AI超级智能体，旨在与字节跳动的豆包手机助手竞争。该智能体能够打通摩托罗拉手机、联想PC、平板电脑及可穿戴设备，实现跨设备、跨系统的无缝衔接，并深度学习用户习惯。联想凭借其稳固的硬件基础，在系统级嵌入权限上具有优势，能够更高效地统筹后台多个智能体，提升用户体验。

【AiBase提要:】 📱 联想推出战略级AI超级智能体，打通多设备生态 💻 与字节跳动的豆包手机助手竞争，联想具备硬件优势 🔄 智能体可深度学习用户习惯，实现跨终端无缝衔接

6、只需5分钟‘速成’:研究发现人类可通过针对性训练识破AI合成人脸图片

该研究揭示了通过短时间的视觉训练，人类可以显著提高识别AI合成人脸的能力。这为应对AI假脸带来的安全风险提供了新的解决方案。

【AiBase提要:】 🦷 AI生成的人脸常在牙齿排列、发际线边缘和双耳对称性等细节上露出马脚。 ⏱️ 短时训练见效:仅需约5分钟的针对性学习，普通人及专业识脸者的AI图像辨别能力均能获得显著提升。 🛡️ 应对安全风险:该研究旨在防范利用AI假脸进行的社交诈骗及身份验证绕过等现实安全隐患。 详情链接:https://dx.doi.org/10.1098/rsos.250921

7、OpenAI 计划融资高达 1000 亿美元，估值或达 8300 亿美元

OpenAI 正在积极寻求高达 1000 亿美元的融资，以支持其增长计划。如果融资成功，OpenAI 的估值可能达到 8300 亿美元。然而，融资的具体条款和投资者的需求仍存在不确定性。

【AiBase提要:】 💰 OpenAI 正在寻求高达 1000 亿美元的融资，以支持其增长计划。 📈 如果成功，这轮融资将使 OpenAI 的估值达到 8300 亿美元。 🔄 融资目前仍处于早期阶段，投资者需求尚不确定。

8、ChatGPT将推“技能（Skills）！OpenAI内部代号“榛子”，可组合、可移植、支持代码，2026年初或上线

文章介绍了OpenAI正在开发的ChatGPT新功能“Skills”，其设计理念与Anthropic的Claude Skills相似，但更强调模块化、可执行性与跨平台复用。该功能预计在2026年1月上线，将改变用户与AI的协作方式。

【AiBase提要:】 ✨ Skills是ChatGPT的新功能，以文件夹形式组织，包含指令、上下文、示例甚至可执行代码。 🔄 Skills可以被AI自动识别、动态加载与组合调用，支持将现有GPT一键转换为Skill。 🚀 Skills具有可组合性、可移植性、高效性和可扩展性，定义了AI能力的新标准。

