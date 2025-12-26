荣耀WIN系列发布：售价2599元起 首发10000mAh青海湖电池

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:今天下午，荣耀正式发布全新WIN系列，该系列由荣耀GT系列更名而来，一经亮相便凭借其卓越的性能和创新科技吸引了众多目光。此次发布的荣耀WIN系列包含荣耀WIN和荣耀WIN RT两款机型，不同配置版本售价各有不同。

售价方面，荣耀WIN提供了多种存储组合选择。12GB256GB版本售价3999元，12GB512GB版本售价4399元，16GB512GB版本售价4699元，16GB1TB版本售价5199元。

荣耀WIN RT同样配置丰富，12GB256GB售价2599元，12GB512GB售价3099元，16GB256GB售价2899元，16GB512GB售价3399元，16GB1TB售价3999元。

荣耀WIN系列主打超长续航和极致性能，在电池技术上实现了重大突破。其全球首发搭载10000mAh巨无霸青海湖电池，电池硅含量提升至15%，全面提升了能量密度和续航能力，引领行业进入万级电池时代。不仅如此，该系列还搭载了自研青海湖电池管理算法和自研电化学模型算法，在电池材料和能效管理等领域持续引领行业。有了荣耀WIN系列，用户出门再也不用携带充电宝，彻底摆脱电量焦虑。

充电方面，荣耀WIN系列表现同样出色。它支持100W有线和80W无线充，还支持27W有线反充，可作为充电宝给其他设备供电，满足用户在不同场景下的充电需求。

散热能力也是荣耀WIN系列的一大亮点。全系搭载荣耀东风涡轮散热，风扇体积做到行业最小、重量最轻，但转速却高达2500转/分钟，整机散热能力提升30%。具体来看，荣耀WIN系列采用后置立体进风口设计，支持IP68/IP69/IP69K满级防尘防水。官方还贴心提供“散热风扇5年清灰保养”服务，全面消除横握挡手、风道积灰、噪音影响这三大使用顾虑。

屏幕方面，荣耀WIN系列全球首发1.5K185Hz超高刷电竞屏，支持5920Hz零风险PWM调光、3D游戏防晕眩等功能，全方位呵护用户眼睛，即便长时间玩游戏也不怕累，堪称行业最强护眼电竞体验。

硬件配置上，荣耀WIN采用6.83英寸全面屏，搭载第五代骁龙8至尊版处理器，前置5000万像素镜头，后置5000万AI三摄，支持3D超声波屏幕指纹，同时具备IP68、IP69和IP69K满级防尘防水能力，支持100W有线和80W无线充。荣耀WIN RT同样采用6.83英寸1.5K全面屏，搭载骁龙8至尊版平台，前置5000万像素镜头，后置5000万主摄、1200万超广角，支持3D超声波屏幕指纹，具备IP68、IP69和IP69K满级防尘防水能力，支持100W有线充，但不支持无线充。

此外，荣耀WIN全系配备了荣耀AI环绕低音炮，采用双1216立体环绕结构，配合荣耀自研AI脚步声增强算法，为玩家打造沉浸式电竞体验，助力玩家听声辨位，在游戏中先人一步。荣耀WIN系列的发布，无疑将为电竞市场注入新的活力，为用户带来前所未有的使用体验。

