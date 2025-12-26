首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀WIN系列最新资讯  > 正文

荣耀WIN系列发布：售价2599元起 首发10000mAh青海湖电池

2025-12-26 15:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:今天下午，荣耀正式发布全新WIN系列，该系列由荣耀GT系列更名而来，一经亮相便凭借其卓越的性能和创新科技吸引了众多目光。此次发布的荣耀WIN系列包含荣耀WIN和荣耀WIN RT两款机型，不同配置版本售价各有不同。

售价方面，荣耀WIN提供了多种存储组合选择。12GB256GB版本售价3999元，12GB512GB版本售价4399元，16GB512GB版本售价4699元，16GB1TB版本售价5199元。

荣耀WIN RT同样配置丰富，12GB256GB售价2599元，12GB512GB售价3099元，16GB256GB售价2899元，16GB512GB售价3399元，16GB1TB售价3999元。

全球首发10000mAh巨无霸青海湖电池 荣耀WIN系列发布： 2599 元起

荣耀WIN系列主打超长续航和极致性能，在电池技术上实现了重大突破。其全球首发搭载10000mAh巨无霸青海湖电池，电池硅含量提升至15%，全面提升了能量密度和续航能力，引领行业进入万级电池时代。不仅如此，该系列还搭载了自研青海湖电池管理算法和自研电化学模型算法，在电池材料和能效管理等领域持续引领行业。有了荣耀WIN系列，用户出门再也不用携带充电宝，彻底摆脱电量焦虑。

充电方面，荣耀WIN系列表现同样出色。它支持100W有线和80W无线充，还支持27W有线反充，可作为充电宝给其他设备供电，满足用户在不同场景下的充电需求。

全球首发10000mAh巨无霸青海湖电池 荣耀WIN系列发布： 2599 元起

散热能力也是荣耀WIN系列的一大亮点。全系搭载荣耀东风涡轮散热，风扇体积做到行业最小、重量最轻，但转速却高达2500转/分钟，整机散热能力提升30%。具体来看，荣耀WIN系列采用后置立体进风口设计，支持IP68/IP69/IP69K满级防尘防水。官方还贴心提供“散热风扇5年清灰保养”服务，全面消除横握挡手、风道积灰、噪音影响这三大使用顾虑。

屏幕方面，荣耀WIN系列全球首发1.5K185Hz超高刷电竞屏，支持5920Hz零风险PWM调光、3D游戏防晕眩等功能，全方位呵护用户眼睛，即便长时间玩游戏也不怕累，堪称行业最强护眼电竞体验。

全球首发10000mAh巨无霸青海湖电池 荣耀WIN系列发布： 2599 元起

硬件配置上，荣耀WIN采用6.83英寸全面屏，搭载第五代骁龙8至尊版处理器，前置5000万像素镜头，后置5000万AI三摄，支持3D超声波屏幕指纹，同时具备IP68、IP69和IP69K满级防尘防水能力，支持100W有线和80W无线充。荣耀WIN RT同样采用6.83英寸1.5K全面屏，搭载骁龙8至尊版平台，前置5000万像素镜头，后置5000万主摄、1200万超广角，支持3D超声波屏幕指纹，具备IP68、IP69和IP69K满级防尘防水能力，支持100W有线充，但不支持无线充。

此外，荣耀WIN全系配备了荣耀AI环绕低音炮，采用双1216立体环绕结构，配合荣耀自研AI脚步声增强算法，为玩家打造沉浸式电竞体验，助力玩家听声辨位，在游戏中先人一步。荣耀WIN系列的发布，无疑将为电竞市场注入新的活力，为用户带来前所未有的使用体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 荣耀WIN/WIN RT三配色外观公布：指定赢、快开黑、不怕蓝

    荣耀WIN系列正式定档，将于12月26日14:30发布。 这次是双旗舰同台登场，根据官方透露的信息，两款机型命名分别是：荣耀WIN、荣耀WIN RT。

    ​荣耀WIN ​荣耀WIN ​RT

  • 性能最激进的安卓手机！荣耀WIN跑分突破440万：史上最高

    今天下午，荣耀WIN系列新品发布会正式举行。 据悉，荣耀WIN号称是年度电竞夯机”，主打极致性能，其安兔兔跑分达到4409382，是史上跑分最高的机型。 性能上，荣耀WIN搭载第五代骁龙8至尊芯片，搭配LPDDR5X至尊版内存和UFS 4.1闪存，组成顶配铁三角”，高速流畅的性能体验直接拉满，不管是大型游戏还是多任务处理，都能轻松应对。 更让人惊喜的是，荣耀WIN全系搭载荣耀幻�

    ​荣耀WIN ​电竞夯机 ​第五代骁龙8至尊芯片

  • 荣耀WIN系列干掉充电宝和散热背夹：号称赢麻了

    荣耀WIN系列已经上架开启预约。官方表示，荣耀WIN系列踩碎一切续航焦虑，干掉充电宝，干掉散热背夹，从满电到没电做到了全程满帧，这一次赢麻了”。 据悉，荣耀WIN系列后置采用横向大矩阵相机模组，摄像头旁边还塞进了一枚主动散热风扇。 众所周知，市面上的大部分手机都采用被动散热方案，通过内置的VC均温板让手机Soc降温，相比之下，主动散热方案更加高效。

    ​荣耀WIN系列 ​续航焦虑 ​主动散热

  • 唐国强上手荣耀WIN：我从未见过如此冷酷的电竞神机

    相信不少人对1994年的电视剧《三国演义》印象深刻，其中一个情节是唐国强饰演的诸葛亮痛斥曹魏司徒王朗，不少观众对这句台词我从未见过有如此厚颜无耻之人”仍然记忆犹新。 如今荣耀邀请唐国强老师再度饰演诸葛亮，并拍摄了一组广告海报，还将这句台词改编应用到了荣耀WIN系列手机上：我从未见过如此冷酷的电竞神机；万事俱备、更有东风；这东风真的走芯了。 从

    ​三国演义 ​诸葛亮 ​荣耀WIN系列

  • 购荣耀WIN系列来京东先人一步下单 享以旧换新至高补贴1200元

    荣耀WIN系列于12月26日正式发布，起售价2599元，现已开售。京东携手荣耀推出“先人一步加速换新计划”，购买指定型号最快30分钟送达。目前京东同步开售荣耀WIN系列，部分地区可享9折政府消费券，到手价2339.1元起，还可享1年后盖宝+1年进水宝+2年电量宝+5年清灰保养、以旧换新至高补贴1200元、学生限量送充电宝、价值1080元游戏券包、价值500元新机权益礼包等福利。下单荣耀WIN+RT还可享6期免息、晒单至高返30元红包，下单荣耀WIN还可享至高12期免息、晒单至高返50元红包。

    ​荣耀WIN系列 ​京东开售 ​先人一步加速换新计划

  • 首发10000mAh巨无霸电池！荣耀WIN系列开售两小时打破新荣耀以来发布日首销记录

    荣耀WIN系列于12月26日正式发布并开售，两小时内打破新荣耀发布日首销纪录。该系列最大亮点是搭载10000mAh第三代青海湖电池，采用高密度硅碳负极材料与双电芯并联设计，能量密度达800Wh/L，兼顾大容量与轻薄机身，整机厚度8.3mm、重229g。性能方面搭载骁龙8系列处理器，配备荣耀幻影引擎3.0，通过AI渲染分离技术提升帧率。散热系统采用行业首创双360环绕进风与直驱疾冷风道设计，散热效率提升30%。同时支持100W有线快充、80W无线快充及27W反向充电，具备专属充电分离功能。整机还支持IP68/IP69防尘防水，散热风扇提供5年清灰保养服务，运行噪音控制在25dB以下。

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​青海湖电池

  • 荣耀WIN系列全球首发10000mAh电池：友商短时间内很难超越

    荣耀于12月26日正式发布电竞旗舰荣耀WIN系列，该系列包括荣耀WIN和荣耀WIN RT两个版本，起售价分别为3999元和2599元。 该机全球首发10000mAh巨无霸青海湖电池，首次将行业电池容量带入万级”时代。这次荣耀不仅将电池容量推高到10000mAh，同时在较长一段时间内，友商都很难超越这个容量标准。 博主厂长是关同学表示，春节前行业内不可能有全面超过荣耀WIN的机型了，春节后除

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​电竞旗舰

  • 全球首款10000mAh手机！张予曦代言荣耀WIN系列

    荣耀宣布张予曦成为荣耀WIN系列特邀枪神，该机将于12月26日正式发布。 据悉，荣耀WIN系列包含荣耀WIN和荣耀WIN RT两款机型，二者都是配备10000mAh超大电池，都支持100W有线闪充，其中荣耀WIN还支持80W无线充。 这是行业内第一款10000mAh手机，荣耀率先迈入万级电池时代，将彻底终结电量焦虑，堪称是游戏党的物理外挂。

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​100W闪充

  • 荣耀WIN系列支持5920Hz PWM调光：行业最高 久玩不累眼

    在这个年代，手机系列改名不是什么新鲜事。2024年12月诞生的荣耀GT系列在经历两款产品荣耀GT、荣耀GT Pro之后，正式改名升级为荣耀WIN系列。 据荣耀官微消息，荣耀WIN系列全系标配AI绿洲护眼电竞屏，采用3D游戏专属防眩晕技术，不适感缓解率提升54%，缓解眼干、眼疲劳，久战不累眼，跑位不走偏。 更重要的是，荣耀WIN系列屏幕支持5920Hz零风险PWM调光，做到了行业最高，同�

    ​荣耀WIN系列 ​AI绿洲护眼电竞屏 ​PWM调光

  • 荣耀WIN系列全系首发10000mAh电池

    荣耀WIN系列将于12月26日发布，包含WIN和WIN+RT两款机型，均搭载10000mAh超大容量电池，支持100W有线闪充，其中WIN还额外支持80W无线充电。两款手机重量控制在229g和225g，厚度均为8.3mm，兼顾大电池与轻薄手感。荣耀强调该系列是硬件与体验的全面升级，旨在为玩家提供极致电竞体验。

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​100W闪充

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM