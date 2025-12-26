腾讯元宝电脑版上线“AI录音笔”功能

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:今日，腾讯正式对外官宣，旗下元宝电脑版迎来重大功能更新，新增“AI录音笔”功能，用户只需将客户端更新至最新版本，即可轻松开启这一实用新体验。

在操作启动方面，腾讯为用户提供了两种便捷方式。用户打开电脑版元宝后，既可以在输入框下方的“工具”栏中直接选择“录音笔”来快速开启功能;也能在输入框中输入“@”符号，随后点击弹出的“录音笔”选项，同样能迅速进入录音状态。

此次电脑版更新，完整保留了手机端的主要功能优势。其中，实时语音转写功能十分强大，能够快速准确地将语音内容转化为文字;AI内容总结功能则可以对录音内容进行智能提炼，提取关键信息;实时翻译功能更是打破了语言障碍，支持多种语言的互译，满足不同场景下的交流需求。

在不同场景中，这一功能都展现出了极高的实用性。在会议场景下，用户可以将该功能窗口最小化运行，这样既不会遮挡屏幕上的其他重要信息，又能实时获取转写文本与重点摘要。会议结束后，系统还能自动区分不同发言人，将会议内容整理成条理清晰的会议记录，大大节省了会后整理的时间和精力。

对于内容创作者或进行采访工作的人员来说，录音结束后可以直接下载音频文件，方便将其导入剪辑软件进行后期处理，为创作和采访工作提供了更多的便利和可能性。

在学习场景中，学生可以利用该功能记录课堂内容，同时借助实时翻译功能辅助理解外文知识，提升学习效率。而且，所有历史录音都会被妥善保存，用户可以随时回溯复习，巩固所学知识。

值得一提的是，元宝AI录音笔还支持手机与电脑端的数据同步。用户在一台设备上录制的音频，无需手动传输文件，就能在另一台设备上直接访问、编辑或播放，真正实现了跨设备的无缝衔接，让用户的使用体验更加流畅和便捷。这一功能的推出，无疑将为众多用户的工作、学习和生活带来全新的高效体验。

