iPhone的背面有隐藏按键上热搜 苹果客服回应：一项辅助功能

2025-12-26 14:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:近日，“iPhone背面隐藏按键”这一话题迅速登上微博热搜，在网络上掀起了一阵讨论热潮。众多网友纷纷参与其中，分享自己对于这一功能的看法和体验。

有用户兴奋地分享称，只需轻击iPhone背面，就能快速实现截屏、一键录音等操作，感觉就像手机背面藏了一个神秘按键，为日常使用带来了极大的便利。这一发现让不少网友感到新奇，纷纷想要尝试一番。

苹果iPhone Air、iPhone 17

针对网友们的热烈讨论，苹果官方客服给出了解释。客服表示，这其实并非真正的物理按键，而是苹果系统内置的一项辅助功能。用户如果想要开启这一功能，可以在手机的设置中找到“辅助功能”，再进入“触控”选项，开启“轻点背面”功能。开启后，用户还能根据个人习惯，为“轻点两下”或“轻点三下”自定义不同的功能，比如截屏、启动快捷指令或者打开控制中心等，满足多样化的使用需求。

对于这些用户反馈的问题，苹果客服也给出了相应的建议。客服建议，如果遇到误触或者响应不灵敏的情况，用户可以适当加大轻击的力度，并且尽量敲击手机背面的中间区域，这样可以提高系统识别的成功率，让这一便捷功能更好地发挥作用。这一话题的持续发酵，也让更多人关注到了iPhone这一独特的辅助功能及其使用体验。

  • 小米推出iPhone妙享桌面：iPhone上可直接镜像操控小米手机

    小米在12月25日发布会上推出“iPhone妙享桌面”功能，解决双机用户因支付、购物等APP账号切换频繁的痛点。用户只需登录同一小米账号，即可在iPhone上实现小米手机完整投屏操控，可镜像点外卖、乘车码等，无需频繁切换应用账号。小米还首次推出苹果三件套妙享桌面，跨设备镜像、解锁，且跨设备解锁遵循苹果窗口设计体系，操作逻辑更贴合iPhone用户习惯。除iPhone外，小米手机双持用户也可互相镜像操控，实现“双机合一”的互联体验。

    ​小米17 ​Ultra ​iPhone妙享桌面

  • 跨年必备！iPhone烟火模式火了：一文看懂拍摄教程

    临近跨年，很多地方都会开启烟花、灯光表演，主流安卓手机大多数都可以完美的记录下绚丽夜空，但对于iPhone用户来说确实比较苦恼。 iPhone用户应该都遇见过，想要拍摄烟花，结果拍下来的要么不清晰，要么压根看不出来是烟花。 不过，有网友发现了独特的烟火模式”，可以拯救这个情况

    ​iPhone拍摄技巧 ​烟花拍摄教程 ​手机摄影

  • iPhone 18 Pro改左上角挖孔 网友呼吁苹果不要这么做：真的丑

    微博话题iPhone 18 Pro左上角挖孔设计”上了热搜榜，引发热议。 据媒体报道，苹果计划对iPhone 18 Pro系列的外观进行重大调整，该机将彻底摒弃灵动岛”药丸形挖孔，转而采用左上角单打孔方案，同时搭载屏下Face ID技术，以此来提升用户体验。 供应链人士表示，之所以选择上述方案，是因为完全隐藏前置摄像头的屏下方案还不完美，会影像前摄成像，所以苹果不得不采用左上�

    ​iPhone ​18 ​Pro

  • iPhone 18 Pro明年见：共有12大核心卖点

    从iPhone 18系列开始，苹果公司将进行一项重大战略调整：打破长期以来秋季统一发布新品的传统，转而采用一年两次推出iPhone的策略。 具体来看，2026年秋季将推出三款重磅机型：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及备受期待的折叠屏iPhone，而基础款iPhone 18和iPhone 18e则被安排在2027年春季上市。 这一策略不仅为高端机型留出了充足的市场空间，也让供应链的产能不至于到秋季的时候�

    ​iPhone ​18 ​苹果战略调整

  • 苹果iPhone Fold外屏比预期更小：背后原因揭开

    苹果首款折叠屏iPhone Fold外屏尺寸仅为5.3英寸，这比已经停产的iPhone mini还要小，后者屏幕是5.4英寸。该报道让不少人疑惑，苹果为何要选择如此紧凑的机身设计。 有分析指出，如果外屏设计得更修长，接近传统手机形态，那么展开后的内屏就会更趋近正方形，这种比例对于视频播放、分屏多任务等使用场景来说，体验都颇为别扭。 反之，若内屏采用更适合分屏操作的矩形比

    ​折叠屏iPhone ​iPhone ​Fold

  • 苹果首款折叠屏蓄势待发！iPhone Fold机模出炉

    苹果据称将推出首款真正无折痕的折叠屏手机，新品将在明年秋季正式亮相，届时苹果正式成为折叠屏行业的一员。 与三星和谷歌的折叠屏手机不同，苹果折叠屏iPhone Fold展开时的宽高比更接近现在的iPad，是一款阔折叠屏”机型。 一位用户通过3D打印制作了iPhone Fold模型，声称该模型是基于最新曝光的CAD渲染图制作。 如图所示，iPhone Fold背部采用横置相机模组，造型神似iPhon

    ​苹果折叠屏手机 ​无折痕折叠屏 ​iPhone

  • 苹果回应iPhone内存用完就坏了：建议及时清理空间

    近日，话题“iPhone千万不能把内存用完”登上微博热搜。起因是一段博主视频展示iPhone存储空间占满后无法开机、刷机报错1110的情况。苹果客服回应称，存储空间几乎用尽时系统可能无法正常运行，导致无法开机或启动失败，建议用户及时清理存储空间。若设备频繁闪退，建议先备份数据再重启；若仍能进入系统，可连接电脑完整备份后再删除数据或恢复出厂设置，以降低数据丢失风险。不过，也有网友指出视频博主混淆了“运行内存”和“存储空间”概念，认为相关说法不够严谨。

    ​iPhone存储空间 ​内存占满 ​无法开机

  • iPhone实况图总定格尴尬瞬间引热议 苹果回应：系统随机选取

    日前，iPhone实况图的选取机制”相关话题登上热搜，引发网友热议。 事情的起因是有用户吐槽iPhone实况图封面总停在闭眼、歪嘴等尴尬瞬间，被用户调侃为精准选丑”。 据白鹿视频”消息，苹果客服回应称，iPhone实况图封面帧为系统随机选取，无法改变系统默认设置，用户可以点开编辑模式手动去选取自己喜欢的画面。

    ​iPhone实况图 ​选取机制 ​系统随机选取

  • 苹果阔折叠iPhone明年登场：内屏无开孔、无折痕！重回指纹识别

    从多方权威爆料基本可以确定，苹果将会在明年9月发布首款可折叠iPhone，与iPhone 18 Pro系列同台登场。 博主数码闲聊站”透露工程机最新进展，该机将采用阔折叠”方案，也就是类似华为Pura X的比例。

    ​可折叠iPhone ​苹果新品 ​折叠屏技术

  • iPhone 18 Pro上热搜：摒弃药丸状挖孔 多位网友吐槽丑

    从最初的刘海屏到如今的灵动岛，iPhone的面容ID组件正悄然瘦身”。对苹果来说，药丸屏不是终点，其真正的野心是将所有元件藏于显示屏之下，实现无开孔、无刘海的纯粹全面屏。 按照苹果的演进路线，iPhone会先将面容ID组件置于屏幕下方，最后将前置摄像头放到屏下。从爆料的消息来看，iPhone 18 Pro将是苹果手机近年来史上变化最大的一代。 据报道，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pr

    ​iPhone ​18 ​Pro

