iPhone的背面有隐藏按键上热搜 苹果客服回应：一项辅助功能

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:近日，“iPhone背面隐藏按键”这一话题迅速登上微博热搜，在网络上掀起了一阵讨论热潮。众多网友纷纷参与其中，分享自己对于这一功能的看法和体验。

有用户兴奋地分享称，只需轻击iPhone背面，就能快速实现截屏、一键录音等操作，感觉就像手机背面藏了一个神秘按键，为日常使用带来了极大的便利。这一发现让不少网友感到新奇，纷纷想要尝试一番。

针对网友们的热烈讨论，苹果官方客服给出了解释。客服表示，这其实并非真正的物理按键，而是苹果系统内置的一项辅助功能。用户如果想要开启这一功能，可以在手机的设置中找到“辅助功能”，再进入“触控”选项，开启“轻点背面”功能。开启后，用户还能根据个人习惯，为“轻点两下”或“轻点三下”自定义不同的功能，比如截屏、启动快捷指令或者打开控制中心等，满足多样化的使用需求。

对于这些用户反馈的问题，苹果客服也给出了相应的建议。客服建议，如果遇到误触或者响应不灵敏的情况，用户可以适当加大轻击的力度，并且尽量敲击手机背面的中间区域，这样可以提高系统识别的成功率，让这一便捷功能更好地发挥作用。这一话题的持续发酵，也让更多人关注到了iPhone这一独特的辅助功能及其使用体验。

（举报）