卢伟冰发布会口误上热搜 小米17 Ultra徕卡版差点卖799元

2025-12-26 09:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:昨晚，小米新品发布会如期举行，备受期待的小米17Ultra徕卡版终于揭开神秘面纱，定价7999元起。然而，在发布会现场，小米集团总裁卢伟冰的一句口误，却让网友们短暂地“心跳加速”。

据现场网友发帖描述，卢伟冰在宣布售价时，不慎将7999元说成了799元，这一“惊人”的价格瞬间引发网友热议，甚至有网友调侃称“差点把雷军搞破产”。不过，卢伟冰很快意识到了自己的失误，并立即纠正为正确的售价7999元，现场气氛也随之缓和。

小米 17 Ultra 徕卡版、小米手机

小米17Ultra徕卡版作为本次发布会的重头戏，被网友们亲切地称为“年轻人的第一台徕卡相机”。该机不仅在价格上颇具竞争力，更在设计上独具匠心。其采用经典双拼设计，灵感源自徕卡M系列相机，整体线条流畅优雅，背部还镶嵌有经典的徕卡红标，彰显出徕卡德国对精工品质与光学能力的极致追求。这种设计不仅美观大方，更以符合直觉的操作方式达成了形式与功能的完美平衡。

尽管小米官方定价为7999元起，但市场反应却异常热烈。目前，小米17Ultra徕卡版16GB1TB版本在市场上已出现溢价现象，被黄牛加价至1万元以上，比小米商城定价贵了1000多元。这一现象不仅反映了消费者对小米17Ultra徕卡版的极高期待，也凸显了该机在市场上的抢手程度。

此次小米17Ultra徕卡版的发布，无疑为小米在高端智能手机市场再添一员猛将。其独特的设计、徕卡的光学品质以及合理的定价策略，都让这款新机成为了消费者关注的焦点。尽管发布会上出现了小插曲，但小米17Ultra徕卡版依然凭借其出色的表现赢得了网友们的广泛赞誉。

  • 小米17 Ultra徕卡版来了！卢伟冰：徕卡深度参与 共同设计

    小米17 Ultra徕卡版今天正式公布，将在明晚的发布会上正式登场。 小米集团合伙人卢伟冰通过抖音晒出了新机的包装，可以看到小米和徕卡可乐标并列。 卢伟冰强调，这次小米17 Ultra徕卡版从相机的灵感设计，到整机的握持感受等等，徕卡都深度参与，共同设计。 此外，大家一直特别期待的经典可乐标也终于出现在小米手机上，这是徕卡以往联名中从未有过的。

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡版

  • 吴彦祖开箱小米17 Ultra徕卡版：So cool

    今天上午10点，小米17 Ultra徕卡版正式开售，定价7999元起。 吴彦祖也第一时间上手开箱了这款手机，并表示：这绝对是我收到最棒的新年礼物！” 据悉，吴彦祖这次担任了小米手机影像体验官，此前还为小米17 Ultra的红毯运镜模式拍摄了一段宣传片。 甚至小米集团总裁卢伟冰在发布会上介绍这个功能时还表示：谁拍谁就是吴彦祖。” 吴彦祖在开箱视频中强调，小米17 Ultra徕

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡版

  • 小米17 Ultra徕卡版官宣 配备经典徕卡红色可乐标

    小米正式宣布将推出与徕卡合作的全新力作——小米14 Ultra徕卡版，并展示了采用黑色简约设计的包装盒。该产品汲取百年徕卡影像灵感，旨在满足专业摄影的极致追求。此前数码博主爆料称其镜头圈带有变焦环，可旋转变焦和对焦，并配备经典徕卡红色可乐标，此次官宣证实了爆料的真实性。小米与徕卡的合作升级为“战略共创模式”，小米14 Ultra正是此模式下的首款杰作，�

    ​小米17Ultra ​徕卡版 ​包装盒

  • 卢伟冰：小米17 Ultra是今年过年最强的“烟花神器”

    春节烟花绽放的瞬间，是年度最值得记录的画面，但烟花超高亮度与夜空的强烈反差、转瞬即逝的动态过程，手机很难拍出理想的画面。 小米集团合伙人、总裁卢伟冰直言：小米17 Ultra一定是今年过年期间最强的烟花神器，大家可以放心用它拍烟花发朋友圈。” 卢伟冰介绍称，针对烟花拍摄的核心难点，小米17 Ultra给出了完美解决方案。

    ​小米17 ​Ultra ​烟花拍摄

  • 小米17 Ultra支持红毯运镜 卢伟冰：谁拍谁就是吴彦祖

    今日，小米17 Ultra正式发布，这是小米迄今最强影像旗舰。 据介绍，小米17Ultra支持4K动态照片，拥有3种实况运镜，一键直出4K超清动态照片。 小米17Ultra支持红毯运镜，这是明星同款变焦慢镜头，可以定格高光时刻。 发布会上，小米集团总裁卢伟冰展示了演员吴彦祖使用小米17 Ultra拍摄的红毯运镜，并表示：谁拍谁就

    ​小米17 ​Ultra ​4K动态照片

  • 小米17 Ultra徕卡版售罄 小米17 Ultra起售价6999元

    小米于12月25日发布小米17 Ultra系列，包括标准版和徕卡版。其中，定价7999元的徕卡版定位“年轻人的第一台徕卡相机”，引发市场关注。新品上市后迅速售罄，展现强劲市场号召力。该机设计融合徕卡经典美学，配备创新大师变焦环，采用精密机械传动结构，可检测0.03mm级位移，实现精准对焦。影像方面搭载光影猎人1050传感器，拥有5000万像素和f/1.67大光圈，结合LOFIC超高动态技术，提升夜景细节与色彩还原。从设计创新到影像升级，小米17 Ultra徕卡版以高端定位切入市场，首销售罄印证其产品力与品牌势能的双重提升。

    ​小米17Ultra ​徕卡相机 ​手机设计

  • 新一代夜神！雷军：小米17 Ultra徕卡版是给行业的一个参考答案

    小米昨天发布了17 Ultra，对此雷军表示，这款新机在拍照上给了行业一个参考答案”。 今天，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在社交媒体上转发小米17 Ultra徕卡版的测评，并表示这款产品是Ultra系列的一次新的突破，而对整个行业而言，这也是一种新的参考答案”。 17 Ultra是小米和徕卡战略合作全面升级后的第一款产品，而双方合作的非常深度：除了徕卡进行影像调校外，�

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡合作

  • 小米17 Ultra红标徕卡版外观公布

    小米14 Ultra徕卡版正式发布，首次获得徕卡红标对外授权，标志着小米影像实力获高度认可。该机达到与徕卡手机同级的影像标准，有望以亲民价格让年轻用户体验徕卡魅力，成为他们的首台徕卡设备。

    ​小米17Ultra ​徕卡红标 ​影像实力

  • 小米17 Ultra代号夜神 卢伟冰：绝对是最强Ultra

    今年2月份，小米15 Ultra正式发布，起售价是6499元。 该机代号夜神”，搭载全新的徕卡光学系统，配备1英寸主摄以及2亿像素潜望长焦，大幅提升了进光量和夜间画质的纯净度。 时隔不到一年，小米17 Ultra将在本

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡光学系统

  • 卢伟冰断言LOFIC和2亿连续光变是未来的方向：小米17 Ultra是领跑者

    在小米17 Ultra发布会上，小米集团总裁对移动影像的未来给出了两个断言。 一是LOFIC会是未来的技术方向，其超高动态范围解决了移动影像长期无法解决的明暗对比大的场景拍摄问题，一定会有更多产品跟进。 二是2亿像素连续光学变焦是移动影像长焦的趋势方案，高像素/大底/连续光变解决了中焦和长焦高画质不可兼得的问题。卢伟冰还强调，小米17 Ultra是这两个技术方向的�

    ​小米17 ​Ultra ​LOFIC技术

