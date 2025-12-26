卢伟冰发布会口误上热搜 小米17 Ultra徕卡版差点卖799元

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:昨晚，小米新品发布会如期举行，备受期待的小米17Ultra徕卡版终于揭开神秘面纱，定价7999元起。然而，在发布会现场，小米集团总裁卢伟冰的一句口误，却让网友们短暂地“心跳加速”。

据现场网友发帖描述，卢伟冰在宣布售价时，不慎将7999元说成了799元，这一“惊人”的价格瞬间引发网友热议，甚至有网友调侃称“差点把雷军搞破产”。不过，卢伟冰很快意识到了自己的失误，并立即纠正为正确的售价7999元，现场气氛也随之缓和。

小米17Ultra徕卡版作为本次发布会的重头戏，被网友们亲切地称为“年轻人的第一台徕卡相机”。该机不仅在价格上颇具竞争力，更在设计上独具匠心。其采用经典双拼设计，灵感源自徕卡M系列相机，整体线条流畅优雅，背部还镶嵌有经典的徕卡红标，彰显出徕卡德国对精工品质与光学能力的极致追求。这种设计不仅美观大方，更以符合直觉的操作方式达成了形式与功能的完美平衡。

尽管小米官方定价为7999元起，但市场反应却异常热烈。目前，小米17Ultra徕卡版16GB1TB版本在市场上已出现溢价现象，被黄牛加价至1万元以上，比小米商城定价贵了1000多元。这一现象不仅反映了消费者对小米17Ultra徕卡版的极高期待，也凸显了该机在市场上的抢手程度。

此次小米17Ultra徕卡版的发布，无疑为小米在高端智能手机市场再添一员猛将。其独特的设计、徕卡的光学品质以及合理的定价策略，都让这款新机成为了消费者关注的焦点。尽管发布会上出现了小插曲，但小米17Ultra徕卡版依然凭借其出色的表现赢得了网友们的广泛赞誉。

