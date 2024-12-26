问界M9上市一年累计大定突破200000台 余承东：对得起那四个字

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:鸿蒙智行近日宣布，其全景智慧旗舰SUV问界M9在中国新能源汽车市场取得了显著成就，上市一年累计大定订单突破200，000台，稳居50万元以上车型销量榜首，成为中国新能源汽车的里程碑产品。华为常务董事余承东在社交媒体上转发了这一消息，并表示问界M9不负众望，网友在评论区纷纷以“遥遥领先”来形容该车型的市场表现。

问界M9自去年年底发布以来，定位为问界家族中的高端产品，指导价在46.98-56.98万元之间。该车型持续热销，市场表现超越了宝马X5、奔驰GLE等传统豪华品牌。问界M9搭载了华为的智能汽车全栈技术，包括鸿蒙智能座舱和HUAWEI ADS3.0高阶智能驾驶系统，使其在智能化方面领先于同类车型。

在动力方面，问界M9提供增程和纯电两种动力系统，全系标配双电机四驱。增程版使用1.5T四缸增程器，加95#汽油，前后电机最大功率分别为165kW和200kW，最大扭矩分别为315Nm和360Nm，搭载42kWh三元锂电池（可选装52kWh电池），CLTC工况综合续航为1362km(1402km)，纯电续航为225km(275km)，百公里加速时间为4.9秒。纯电版前后电机最大功率分别为160kW和230kW，最大扭矩分别为277Nm和396Nm，搭载100kWh三元锂电池，CLTC工况续航为630km，百公里加速时间为4.3秒。

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