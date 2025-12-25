首页 > 原创 > 关键词  > AI视频生成最新资讯  > 正文

AI日报：清华开源TurboDiffusion视频增速100倍；腾讯推ETCAI智能体；X平台推出AI图片编辑器

2025-12-25

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、清华开源TurboDiffusionAI视频生成速度暴增200倍，消费级显卡也能秒出大片！

清华大学TSAIL实验室联合生数科技开源了TurboDiffusion框架，显著提升了AI视频扩散模型的推理速度，同时保持视觉质量。该技术通过多种优化手段实现高效加速，降低了硬件门槛，为AI视频创作带来了革命性的变化。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 优化视频生成速度，提升100至200倍

🧠 采用8位量化和稀疏线性注意力技术

🌐 开源项目推动AI视频创作普及

详情链接:https://github.com/thu-ml/TurboDiffusion

2、腾讯混元推出 ETC 领域首款 AI 智能体 助力用户畅行无阻

腾讯云与安徽驿路微行科技联合推出 ETC 助手的全新功能——“助手 Agent”，基于腾讯混元大模型，为用户提供便捷高效的智能服务。该功能通过多模态交互技术，提升出行体验，并在测试中表现出卓越的智能和效率。

image.png

【AiBase提要:】

📱 通过文本或语音指令与智能体交互，提供准确答复和服务支持。

📊 助手 Agent 的问答准确率高达95%，问题解决率达90%。

🔊 支持多模态交互，用户可通过语音直接控制设备，实现“所说即所得”。

3、阿里 Qwen 发布新一代图像编辑模型 Qwen-Image-Edit-2511，人物一致性大幅提升

阿里 Qwen 发布新一代图像编辑模型 Qwen-Image-Edit-2511，该模型在AI修图领域实现了重大突破，能够精准保留原图人物的面部特征，同时支持多人合照等复杂场景的编辑。此外，模型还集成了LoRA技术，使普通用户也能获得专业级的编辑效果。

image.png

【AiBase提要:】

👥 人物特征神还原：新模型解决了 AI 修图常见的“变脸”问题，能在创意编辑时完美保持人物身份一致性。

🛠️ 全能型编辑工具：不仅擅长人像处理，还强化了光影控制、工业设计和多物体协同编辑等综合能力。

🔓 开源且免费体验：模型采用 Apache2.0 协议开源，并提供网页端 Demo 供用户直接上手测试。

详情链接:https://huggingface.co/spaces/Qwen/Qwen-Image-Edit-2511

4、200台机器人上岗!京东物流“智狼”远征英国，加速织就全球供应链网

京东物流在英国启用首个“智狼仓”，配置近200台自主研发的“智狼机器人”，显著提升了拣货及出库效率，并进一步完善其全球供应链网络。

【AiBase提要:】

🤖 京东物流在英国启用首个“智狼仓”，配置近200台自主研发的“智狼机器人”

🚚 该仓实现拣货及出库效率提升约4倍，增强履约响应能力

🌐 京东物流“全球织网计划”持续推进，在海外23个国家和地区运营超130个海外仓

5、告别按月订阅，1min.AI 推出终身全能计划，一站式接管创作全流程

文章介绍了1min.AI推出的高级商业计划终身订阅版，以极具竞争力的价格为创作者和企业主提供了一站式的浏览器内AI工作站。该计划打破了传统按月续费模式，用户可长期调用涵盖写作、图像、音视频编辑等全方位AI能力。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 1min.AI推出终身订阅版，价格实惠且功能全面。

🖼️ 支持图像生成、放大及高级编辑功能，满足视觉创作需求。

🎥 提供音视频处理工具，包括文本转语音、声音克隆及视频生成能力。

6、X 平台推出 AI 图片编辑器，部分创作者撤离

X 平台推出的 AI 图片编辑器引发了创作者对版权和原创性的担忧，部分创作者选择撤离该平台。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ X 平台推出基于 xAI Grok 技术的在线图片 AI 编辑功能，提升用户编辑体验。

⚠️ 创作者担忧原创内容可能被窃取或篡改，影响创作安全性和原创性。

📢 社区呼吁平台加强版权保护机制，维护创作者合法权益。

7、Lima v2.0 重磅发布：从容器利器进化为安全 AI 工作流的“隐形盾牌”

Lima v2.0的发布标志着其从容器工具向AI工作流安全防护的重要转型，通过创新的虚拟化隔离技术，为开发者在AI时代探索高效工作流提供了重要的安全保障。

【AiBase提要:】

🛡️ Lima v2.0为AI开发构建了坚实的“沙箱”机制，有效防止AI代理直接访问主机敏感文件或执行高风险命令。

⚙️ 新版本引入了实验性的插件架构，支持第三方开发驱动与命令行功能，提升了性能与扩展性。

🧠 集成了模型上下文协议(MCP)工具，为本地文件的读写提供了更安全的替代方案。

8、2030年全球AI消费将达7000亿美元:硬件仍是主角，软件正决定成败

Counterpoint Research最新报告指出，全球生成式AI消费支出将在2030年达到近7000亿美元，主要由终端硬件更新和应用层软件普及驱动。AI智能手机出货量预计以年均26%的速度增长，而AI聊天机器人平台的月活跃用户将冲击50亿大关。

【AiBase提要:】

📱 AI智能手机出货量将保持年均26%的增长，技术正从高端奢侈配件转化为中端移动设备的标配。

🌐 AI聊天机器人月活用户预计将达50亿，软件生态的增长质量将成为判定AI投资回报率的关键。

📈 预计到2030年，全球生成式AI消费总支出将达到7000亿美元，行业规模面临指数级增长。

