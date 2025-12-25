华为全新MatePad 11.5今日开售：售价1799元起

首页 > 原创 > 关键词  > 华为MatePad11.5最新资讯  > 正文

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:今日，全新华为MatePad11.5正式拉开销售序幕，起售价定为1799元，为消费者带来了一款集护眼大屏与强劲性能于一身的平板电脑新选择。该平板提供深空灰、海岛蓝、冰霜银、羽砂紫四种时尚配色，满足不同用户的个性化需求。

全新华为MatePad11.5在屏幕方面进行了显著升级，配备了一块11.5英寸的护眼屏，拥有2456×1600的高分辨率和120Hz的刷新率，为用户带来流畅且清晰的视觉体验。特别值得一提的是，该屏幕还搭载了圆偏振光技术，将原本发出的线偏振光转换为更均匀的圆偏振光，模拟自然光线，有效减轻视觉疲劳，带来更加舒适健康的观看感受。

除了标准版外，华为还提供了云晰柔光屏版本供用户选择。这一版本通过结合纳米蚀刻技术和纳米磁控镀膜工艺，有效消除了平板表面的环境干扰光，增强了屏幕透光率，不仅护眼效果更佳，还能带来清晰透亮、纸感书写、顺滑触控的全方位体验。

在性能方面，全新华为MatePad11.5同样表现出色。它核心搭载了麒麟T82系列处理器，全网通版本则升级为麒麟8020，综合性能较前代提高了30%，无论是日常应用还是大型游戏都能轻松应对。同时，该平板还深度融合了HarmonyOS系统，借助小艺智能体的深度解题、华为笔记的丰富功能以及未成年人模式，为用户带来了更加高效、健康的鸿蒙AI学习体验。

续航方面，全新华为MatePad11.5内置了一块10100mAh的超大容量电池，并支持40W快充技术，让用户无需担心电量问题。此外，该平板还支持搭配智能键盘、手写笔等配件使用，进一步提升了其生产力和娱乐性。

在拍照和音效方面，全新华为MatePad11.5同样不遗余力。它前置800万像素摄像头，后置1300万像素摄像头，满足用户日常拍照需求。同时，该平板还配备了4个立体声扬声器，并搭载了Huawei Histen音效技术，为用户带来沉浸式的音频享受。

具体价格方面，全新华为MatePad11.5提供了多种配置选择:8GB+128GB版本售价1799元;8GB+128GB柔光版售价2099元;8GB+256GB柔光版售价2299元;12GB+256GB柔光版售价2599元;8GB+256GB全网通版售价2799元。用户可根据自己的需求和预算进行选择。

