首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Pad Air5上架开启预售：售价1899元起

2025-12-25 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:OPPO官方宣布旗下新款平板电脑OPPO Pad Air5正式上架并开启预售起售价定为1899元（8GB+128GB版本），为消费者带来了全新的选择。

此次OPPO Pad Air5提供了多种存储配置以满足不同用户的需求。其中，8GB+128GB版本售价1899元，8GB+256GB版本售价2199元，若选择柔光版则需再加200元;而12GB+256GB版本售价为2499元，柔光版同样需额外加价200元。在配色方面，OPPO Pad Air5提供了星光粉和深空灰两种时尚选择。

OPPO Pad Air5在硬件配置上同样表现出色。它采用了一块12.1英寸的大屏幕，分辨率高达2800×1980，搭载了联发科天玑7300-Ultra处理器，确保了流畅的操作体验。在拍照方面，该机前置800万像素摄像头，后置同样为800万像素摄像头，满足日常拍照需求。此外，OPPO Pad Air5还配备了一块10500mAh的大容量电池，并支持33W快充技术，让用户无需担心电量问题。

值得一提的是，OPPO Pad Air5在屏幕显示效果上也下足了功夫。它采用了全新的2.8K原彩屏，柔光版更是配备了新一代高精度纳米蚀刻技术，大幅减轻了柔光屏的颗粒感，清晰度提升了22%，并有效消除了屏幕97%的环境干扰光，获得了德国莱茵无反射认证。同时，该屏幕还是一块低蓝光护眼屏，可直接过滤70%的有害蓝光，从源头实现全方位舒适护眼，并获得了德国莱茵智能护眼认证。

在系统流畅度方面，OPPO Pad Air5同样表现出色。它搭载了天玑7300-Ultra芯片，并配合全新的ColorOS16系统，使得应用打开更加丝滑流畅。该机还获得了南德48个月A级流畅认证，系统流畅度提升了75%，应用响应速度提升了35.03%，为用户带来了更加出色的使用体验。

OPPO Pad Air5上架：4年流畅耐用 1899元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 2999元起 OPPO Reno15全新配色星星粉发布 行业首发星闪光栅工艺

    今日，OPPO宣布推出Reno15新配色星星粉，将于12月31日上市，售价2999元起。 据介绍，星星粉行业首发星闪光栅工艺，机身微转后星星也随之变幻。 OPPO Reno15于今年11月发布，带来Reno15与Reno15 Pro两款机型，搭载联发科天玑8450处理器，Reno15内置6200mAh电池，Pro版为6500mAh电池，均支持80W有线快充。 新机全系配备由2亿像素超清主摄、5000万像素潜望长焦、5000万像素超广角及前置5000万�

    ​OPPO ​Reno15 ​星星粉新配色

  • 代号灯塔！OPPO Find X9 Ultra影像史无前例的强

    今年4月份推出的OPPO Find X8 Ultra代号珠峰，以夜景人像神器”为核心卖点。 该机配备70mm夜景人像专业镜头和135mm夜景人像望远镜头，大幅提升进光量，解决了夜景拍摄画面不清晰的行业难题。 并且Find X8 Ultra创新搭载丹霞原彩镜头，依托全球首个分区色温感知技术，精准还原人物肤色和背景环境色彩，让夜景人像直出高品质大片。

    ​OPPO ​Find ​X8

  • OPPO Reno15c开售：售价2899元起 IP69满级防水

    12月19日，OPPO Reno15c正式开售，提供12GB+256GB（2899元）和12GB+512GB（3199元）两个版本。该机延续系列家族式设计，采用星光蝴蝶结配色与冷雕玻璃工艺，质感精致。正面配备6.59英寸OLED直屏，支持120Hz高刷与高频PWM调光。核心搭载第四代骁龙7处理器，性能较前代提升显著。内置6500mAh大电池，支持80W快充，并具备IP69级防尘防水。影像方面后置5000万像素三摄，满足多场景拍摄需求。出厂预装ColorOS 16系统，流畅度出色。综合来看，Reno15c在外观、屏幕、性能、续航等方面表现均衡，是一款值得考虑的机型。

    ​OPPO ​Reno15c ​手机开售

  • OPPO Reno15c发布：售价2899元起 搭载第四代骁龙7

    OPPO Reno15c于12月15日正式发布，定位为Reno15系列入门机型，12月19日开售。提供12GB+256GB（2899元）和12GB+512GB（3199元）两种存储版本。外观延续家族设计，采用星光蝴蝶结配色与冷雕玻璃工艺，质感出色。配备6.59英寸OLED直屏，支持120Hz高刷与高频PWM调光，机身重197g，支持IP69级防尘防水及360抗摔设计。搭载第四代骁龙7处理器，性能较前代提升显著。内置6500mAh大电池，支持80W超级闪充，续航能力强。后置5000万像素三摄，前置5000万像素，满足多场景拍摄需求。出厂预装ColorOS 16系统，操作流畅。凭借全面配置与亲民价格，有望在入门机型市场占据一席之地。

    ​OPPO ​Reno15c ​Reno15系列

  • 机圈影帝！OPPO Find X9 Ultra全球首发双2亿：方案激进

    从Find X7 Ultra开始，每一代Ultra都是双潜望的配置，最新的一代OPPO Find X8 Ultra同时配备3X大底潜望镜头以及6X潜望超长焦镜头，让远摄画质有了大幅升级。 展望即将到来的OPPO Find X9 Ultra，该机不仅升级双潜望，去主摄也有大幅升级。博主数码闲聊站爆料，OPPO Find X9 Ultra全球首发双2亿像素，包括2亿像素旗舰主摄以及2亿像素潜望长焦。 其中2亿像素超大底主摄进光量超越1英寸，2亿

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 首款骁龙8E5双潜望旗舰来了！OPPO Find X9 Ultra明年Q1见

    从OPPO Find X7 Ultra开始，OPPO超大杯旗舰一直延续双潜望长焦的策略，双潜望已成为OPPO影像旗舰的标签。 对比传统的单潜望镜，双潜望长焦的核心优势在于焦段更全，各类场景适应性更强。 以OPPO Find X8 Ultra为例，该机同时配备3倍潜望中焦和6倍潜望超长焦，拍人像时用3倍，背景虚化自然、肤色还原准；拍远景时用6倍，细节清晰，避免了单潜望镜一镜走天下” 的尴尬，双潜望焦

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 联想要发新手机了！moto X70 Air Pro AI手机官宣

    联想moto X70 Air Pro手机官宣，主打AI功能升级。新机延续X70 Air的轻薄设计，机身仅5.99mm厚、159g重，采用航空级铝合金中框与0.55mm空气纳米皮后盖，手感细腻。屏幕覆盖第七代康宁大猩猩玻璃，抗跌落刮擦。性能搭载台积电4nm骁龙7+ Gen4处理器，配备VC均热板提升散热。续航为4800mAh电池，支持68W有线快充。防护达到IP68/IP69防尘防水及26度抗摔结构。影像系统为5000万像素三摄，主摄支持OIS光学防抖。

    ​moto ​X70 ​Air

  • 更护眼的学习平板，新一代华为MatePad 11.5正式发布

    2025年12月22日，华为发布新一代学习平板MatePad 11.5。新品主打健康学习，屏幕护眼技术全面升级，采用云晰柔光屏与类自然光护眼显示，有效降低视觉疲劳。深度融合HarmonyOS，搭载小艺智能体，提供深度解题、作业批改等功能，助力提升学习效率。内置“未成年人模式”，便于家长远程管理。性能方面，综合性能提升超30%，配备10100mAh大电池，满足全天学习需求。售价1799元起，将于12月25日正式开售。

    ​华为MatePad11.5 ​护眼学习平板 ​HarmonyOS

  • OPPO上线AI妙听：可将文章转双人播客 配有BGM

    OPPO ColorOS设计总监陈希分享了ColorOS新功能AI妙听。 AI妙听可将把文章一键转成播客，让原本只能读”的内容，也能用听”的方式获取。 值得一提的是，该功能并非单纯的TTS文本转语音，机械朗读，而是将内容进行重构，并以双人播客的形式呈现，配有背景音乐，用户的听感更好。 陈希表示，越来越多人喜欢听播客，不只是方便，它是一种

    ​AI妙听 ​ColorOS ​播客

  • OPPO A6l发布：售价1799元 搭载六年长寿大电池

    OPPO A6l手机于12月9日正式开售，售价1799元。该机搭载第三代骁龙7芯片，安兔兔跑分超89万，提供12GB内存与256GB存储。配备7000mAh大电池，支持80W闪充，官方称可实现长达50小时通话。屏幕为6.8英寸直屏，支持120Hz刷新率。通信方面采用自研山海通信增强芯片，信号增强达200%，支持无网通信功能。此外，手机具备IP66/68/69防水认证和多重防护设计，耐用性突出。

    ​OPPO ​A6l ​第三代骁龙7芯片

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM