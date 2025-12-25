OPPO Pad Air5上架开启预售：售价1899元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:OPPO官方宣布旗下新款平板电脑OPPO Pad Air5正式上架并开启预售，起售价定为1899元（8GB+128GB版本），为消费者带来了全新的选择。

此次OPPO Pad Air5提供了多种存储配置以满足不同用户的需求。其中，8GB+128GB版本售价1899元，8GB+256GB版本售价2199元，若选择柔光版则需再加200元;而12GB+256GB版本售价为2499元，柔光版同样需额外加价200元。在配色方面，OPPO Pad Air5提供了星光粉和深空灰两种时尚选择。

OPPO Pad Air5在硬件配置上同样表现出色。它采用了一块12.1英寸的大屏幕，分辨率高达2800×1980，搭载了联发科天玑7300-Ultra处理器，确保了流畅的操作体验。在拍照方面，该机前置800万像素摄像头，后置同样为800万像素摄像头，满足日常拍照需求。此外，OPPO Pad Air5还配备了一块10500mAh的大容量电池，并支持33W快充技术，让用户无需担心电量问题。

值得一提的是，OPPO Pad Air5在屏幕显示效果上也下足了功夫。它采用了全新的2.8K原彩屏，柔光版更是配备了新一代高精度纳米蚀刻技术，大幅减轻了柔光屏的颗粒感，清晰度提升了22%，并有效消除了屏幕97%的环境干扰光，获得了德国莱茵无反射认证。同时，该屏幕还是一块低蓝光护眼屏，可直接过滤70%的有害蓝光，从源头实现全方位舒适护眼，并获得了德国莱茵智能护眼认证。

在系统流畅度方面，OPPO Pad Air5同样表现出色。它搭载了天玑7300-Ultra芯片，并配合全新的ColorOS16系统，使得应用打开更加丝滑流畅。该机还获得了南德48个月A级流畅认证，系统流畅度提升了75%，应用响应速度提升了35.03%，为用户带来了更加出色的使用体验。

