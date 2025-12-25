华为FreeBuds Pro 5马年典藏版发布：售价1499元 配备专属弹窗

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:今日，华为正式推出了FreeBuds Pro5马年典藏版无线耳机，并于10:08准时开启预售，该产品将于2026年1月1日10:08正式面向市场销售，售价与普通版相同，定为1499元。

在设计上，华为FreeBuds Pro5马年典藏版别具一格，采用了红色包装盒，洋溢着浓厚的节日喜庆氛围，盒子侧面还精心印制了小马图案。耳机仓正面则以烫金工艺篆刻出一只可爱的小金马，与呼吸灯完美结合，流光溢彩。此外，耳机还特别设计了马年专属弹窗效果，当开启时，小马腾空跃起，金币随之纷飞洒落，寓意着“财运马上到”、“马上有财”。

在配置方面，马年典藏版与普通版保持一致，继续引领行业潮流，成为首款支持星闪音频的无线耳机。它搭载了麒麟A3芯片与星闪音频E2.0技术，配合L2HC5.0编解码，实现了4.6Mbps的超高速率传输，能够支持96kHz/24bit母带级无损音源，为用户带来极致的听觉享受。

尤为值得一提的是，FreeBuds Pro5还是全球首款采用双单元双路主动降噪技术的耳机。其高低音单元能够分别针对不同频段发出反向声波，配合6个硅麦克风和2个骨传导拾音麦克风，降噪效果相比上一代提升了220%，让用户在享受音乐的同时，也能拥有一个宁静的聆听环境。

