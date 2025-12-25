上个月，市场总监老陈在周会上问了一个问题:"咱们竞品最近在AI搜索里被推荐了多少次?"

会议室沉默了三秒。没人答得上来。

这事听着挺荒诞，但恰恰是很多企业的真实写照——你知道竞品的Google排名，知道他们在淘宝的销量，却不知道他们在AI平台上被推荐了几次。

为什么要监控竞品的AI引用频次

AI搜索时代，用户行为变了。他们不再一个个点开搜索结果，而是直接问ChatGPT或豆包"推荐一个XX工具"。AI的回答里，可能同时提到你和三个竞品。

问题来了:谁被提到的次数更多?谁排在推荐列表的前面?如果你不知道这些，就等于在打一场看不见对手的比赛。

根据2025年数据，AI搜索平均只引用2-7个品牌。也就是说，这是个零和游戏——竞品多占一个位置，你就少一个机会。

监控竞品的三个关键维度

维度1:被引用的频次

某SaaS公司用AIBase品牌监测平台（https://geo.aibase.com/）测了50个相关问题，发现竞品A在豆包和通义千问的推荐频次是自己的3倍。

这个数据很直观——如果竞品被推荐60次，你只有20次，差距一目了然。

图:AIBase品牌监测平台

维度2:被引用的场景

更重要的是，要知道竞品在哪些问题下被推荐。比如，你发现竞品在"性价比高的项目管理工具"这个问题下被推荐了15次，而你只有2次。这说明你在"性价比"这个定位上输了。

监控工具会列出所有曝光场景，你能清楚看到竞品在哪些细分领域占优势。

维度3:推荐排名

AI回答通常会列出3-5个推荐品牌。排第一和排第五，流量差距可能是10倍。

通过品牌得分排名对比，你能看到自己和竞品的相对位置。如果竞品一直排第一，你得研究他们做对了什么。

从数据到策略的三步走

第一步:找到差距

某教育品牌发现，竞品在DeepSeek的推荐频次高出自己50%。深入分析后发现，竞品官网有完整的课程大纲和学员评价，而自己的官网内容太简单。

第二步:针对性优化

他们迅速补充了结构化内容:FAQ页面、用户案例、第三方测评链接。这些都是AI判断"权威性"的关键因素。

第三步:持续追踪验证

优化后，每周监控一次数据。两个月后，他们在DeepSeek的推荐频次从20次涨到35次，逐渐缩小了和竞品的差距。

简单说

监控竞品不是为了抄袭，而是为了找到自己的盲区。当你看到竞品在某个场景下被推荐了50次，你只有5次，这就是明确的改进方向。

AI搜索时代，流量争夺战已经从搜索引擎转移到了AI平台。不监控竞品的AI引用频次，就是在闭着眼睛打仗。

说到底，知己知彼才能百战不殆。现在工具有了，数据有了，剩下的就看你愿不愿意行动了。

