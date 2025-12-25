一加Turbo系列官宣：性能续航超新星

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:今日，一加中国区总裁李杰正式宣布，备受期待的一加全新Turbo系列手机将于明年1月震撼登场。该系列被定位为“性能与续航的超新星”，旨在将一加旗舰机型的卓越性能和持久续航体验普及至更广泛用户群体，打造同档位中游戏性能最强、续航最持久的Turbo手机。

李杰透露，一加Turbo系列将率先搭载165超高刷新率屏幕、风驰游戏内核以及电竞三芯等前沿游戏技术，这些行业领先的技术将首次以如此快的普及速度应用于新机型，无疑将为游戏爱好者带来前所未有的极致体验。

据悉，一加Turbo新机将配备强大的骁龙8s Gen4芯片，电池容量更是跃升至9000mAh级别，确保长时间游戏不断电。同时，该机采用6.78英寸1.5K直屏，由京东方独家定制，并搭载了独家自研的Display P3lite显示芯片，采用旗舰级发光材料，不仅功耗更低、寿命更长，色准表现更是媲美旗舰机型。

在护眼功能方面，一加Turbo系列同样不遗余力，PWM高频调光技术的运用以及黑条宽度的优化，都将为用户带来更加舒适的视觉体验。数码博主“数码闲聊站”更是直言，这将是目前同档位中唯一一块集高刷、护眼与卓越显示效果于一身的京东方旗舰屏幕。

