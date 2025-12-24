首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀Play10A最新资讯  > 正文

荣耀Play10A上架开启预约：5300mAh大电池四年耐用

2025-12-24

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，荣耀Play10A正式上架并开启预约，凭借其出色的配置和贴心设计，迅速吸引了众多消费者的目光。

在存储与配色方面，荣耀Play10A提供了贴心的选择。它有4+128GB、6+128GB两种存储版本，能满足不同用户对于存储空间的需求。同时，还推出了海湖青、墨岩黑、碧空蓝三款时尚配色，为消费者带来更多个性化选择。

屏幕方面，新机正面搭载一块6.75英寸的水滴屏，支持90Hz智能高刷，画面显示流畅顺滑。而且整机重量仅186g，拿在手中轻盈舒适，长时间使用也不会感到累手。

对于手机的耐用性，荣耀Play10A也下足了功夫。它采用荣耀太极缓震架构，使得整机抗摔能力显著提升。同时配备自研犀角支撑结构2.0，对四角进行防撞加固处理，进一步增强了手机的抗摔性能，让用户使用起来更加安心。

考虑到老年用户的使用需求，系统内置了长辈建议模式。该模式下桌面简洁流畅，高频应用和常用联系人可以置顶显示，方便老年人第一时间找到并使用，降低了他们的使用门槛。

性能表现上，荣耀Play10A核心搭载天玑63005G芯片，并搭配自研运存算法，官方宣称可实现三年流畅不卡顿，为用户带来持久稳定的使用体验。

音效处理上，它搭载HONOR Sound自研音效处理算法，通话和媒体播放时响度更大，音质效果更佳，无论是打电话还是观看视频，都能享受到清晰优质的声音。

续航能力是荣耀Play10A的一大亮点。它内置5300mAh大电池，续航表现十分出色。经过实际测试，可支撑语音视频11小时、刷短视频16小时、看电视剧18小时，满足用户一整天的使用需求。官方还承诺四年电池寿命健康，经过1000次循环后仍能保持87%以上的电池健康度，让用户无需担心电池衰减问题。

