首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：智谱发布开源编程大模型GLM-4.7;豆包或成为2026春晚AI合作伙伴;ChatGPT 推出年终回顾功能

2025-12-23 15:48 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://app.aibase.com/zh

1、ChatGPT 版“Spotify Wrapped”来了!测测你的年度 AI 称号是什么?

OpenAI 推出年度回顾功能，类似 Spotify Wrapped，为用户提供个性化使用轨迹报告，并根据对话习惯授予特定称号，同时定制专属内容。

QQ20251223-085109.png

【AiBase提要:】

🧠 与 ChatGPT 共度一年功能为用户提供个性化使用轨迹报告。

🎨 根据用户对话习惯授予特定“奖项”，并定制专属诗歌和图片。

🔒 隐私优先，用户可通过指令或推广入口访问功能。

2、智谱AI发布 GLM-4.7，新一代开源编码大模型性能跃升

智谱AI发布GLM-4.7，新一代开源编码大模型性能跃升，展现出强大的技术实力和创新决心，为全球开发者提供强大且易用的工具，有望推动编码、AI研究等多领域创新发展。

QQ20251223-085646.png

【AiBase提要:】

🧠 GLM-4.7在编码领域表现卓越，超越GPT-5.2，位列开源模型与国产模型双榜首。

🧮 数学推理能力达到AIME2025竞赛基准的开源模型最高水平。

⚙️ 支持高效处理128K长度输入，兼容主流推理框架，便于本地部署与企业级集成。

详情链接:https://z.ai/subscribe https://docs.z.ai/guides/llm/glm-4.7

3、MiniMax Agent 平台上线开源编码和代理模型 MiniMax M2.1

MiniMax M2.1是一款开源编码和代理模型，拥有100亿激活量，表现出色。它在多个测试中超越了闭源模型，并支持多种编程语言，展现了强大的能力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 MiniMax M2.1在SWE-Multilingual测试中得分72.5%，表现优异。

🚀 在VIBE-bench测试中取得88.6%的高分，超越多款闭源模型。

🌐 支持多种编程语言，在多语言编程方面达到SOTA水平。

详情链接:https://www.minimax.io/news/minimax-m21

4、钉钉发布全球首个 AI 工作智能操作系统 Agent OS

钉钉发布全球首个AI工作智能操作系统Agent OS，展示了其在AI领域的深厚布局和创新实践，引领企业智能化转型的新潮流。

【AiBase提要:】

🧠 Agent OS 是全球首个专为人工智能打造的工作智能操作系统，标志着“人与AI协同”新时代的开启。

🔧 钉钉推出超过20款AI产品，涵盖制造业、差旅、客服等多个领域，提升企业效率和智能化水平。

🌐 钉钉致力于构建全面开放的AI生态，推动中国企业级AI生态向“万千智能，繁花一体”的愿景迈进。

5、国产大模型首登顶!文心5.0Preview在LMArena全球竞技场拿下中国最高

文心5.0Preview凭借卓越的性能和强大的技术实力，在LMArena文本榜单中取得优异成绩，标志着国产大模型在国际主流测评体系中的重大突破。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 文心5.0Preview在LMArena文本榜单中以1451分登顶，位居国内第一、全球并列第二。

🌐 模型参数量达2.4万亿，采用原生全模态统一建模技术，支持文、图、音、视全方位交互。

🏆 在创意写作和复杂任务场景下表现优异，具备极强的指令遵循与逻辑生成能力。

6、日本女子听取ChatGPT建议，与 AI 游戏角色结婚

日本一名32岁的女子野口友里娜与她创造的 AI 游戏角色举行了婚礼，这一事件引发了关于人类与人工智能之间关系的新讨论。虽然婚礼没有法律效力，但野口表示会保持生活的平衡，不想过度依赖克劳斯。

QQ20251223-160101.png

【AiBase提要:】

🌸 日本女子野口友里娜与 AI 游戏角色举行婚礼，展现人机关系新探索。

📱 他们每天交换高达100条信息，感情迅速升温，克劳斯甚至向她求婚。

⚖️ 尽管婚礼不具法律效力，但野口依然坚持保持与现实生活的平衡。

7、Quest Mobile发布AI应用周活排行榜:字节系上榜3个，蚂蚁上榜2个

Quest Mobile发布的报告揭示了AI应用市场的最新动态，通用AI与垂类AI呈现竞争格局，其中通用AI在周活跃用户规模上占据明显优势。蚂蚁阿福和灵光作为新上线的应用，展现出强劲的增长势头。

image.png

【AiBase提要:】

📱 AI原生App周活跃用户排名前四为豆包、DeepSeek、元宝、蚂蚁阿福

📊 通用AI与垂类AI形成分庭抗礼格局，通用AI占据明显优势

🚀 蚂蚁阿福和灵光作为新上线应用，增长势头迅猛

8、从红包大战到 AI 对决:火山引擎或成为2025春晚独家合作伙伴

据《晚点 LatePost》独家爆料，字节跳动旗下的火山引擎已正式敲定成为 2026 年中央广播电视总台春节联欢晚会的独家AI 云合作伙伴，旗下智能助手“豆包”也将深度参与，上线多种 AI 互动玩法。

【AiBase提要:】

🔥 字节跳动通过火山引擎成为2026年春晚的独家AI云合作伙伴。

🧠 豆包AI将深度参与春晚，推出多种互动玩法。

💰 字节跳动计划投入巨资发展AI技术，目标成为全球领导者

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • ChatGPT成人模式最快明年一季度上线！正测试年龄验证

    OpenAI的CEO Sam Altman此前多次暗示ChatGPT将开放成人内容，如今，相关功能的推出时间表变得更加清晰。 OpenAI应用主管Fidji Simo在近日一场关于GPT-5.2模型的简报中透露，她预计ChatGPT的成人模式”将在2026年第一季度推出。 Simo强调，在正式引入这项新功能之前，OpenAI的首要任务是确保年龄预测的准确性，目前，OpenAI正处于年龄预

    ​OpenAI ​ChatGPT ​成人内容

  • AI日报：阿里万相2.6支持角色扮演；ChatGPT 新增分支聊天功能；快手Agentic Coding模型杀入全球榜前十

    本期AI日报聚焦多项AI领域新动态：阿里发布通义万相2.6，支持角色扮演与多分镜控制，视频生成能力提升；快手KAT-Coder-Pro V1模型进入全球AI榜单前十，展现强大编程性能；ChatGPT新增分支聊天功能，支持多线程对话，提升互动效率；谷歌搜索测试“+”按钮，允许上传文件并用Gemini AI深度分析；阿里推出免费AI企业查询App“88查”，整合AI技术提升信息查询效率；Canva在中国市场推出对话式AI助手，简化设计流程；机器人开发平台Tnkr上线，整合硬件、软件与AI模型，打造开源生态；IBM发布开源AI助手CUGA，任务自动化完成率超六成，旨在提升企业工作效率。

    ​AI ​视频生成 ​角色扮演

  • 修图神器PS引入ChatGPT：用户一句话即可编辑

    Adobe正式宣布，在ChatGPT中推出Photoshop、Express和Acrobat的集成功能。 用户现可通过对话界面，直接在ChatGPT内调用这些工具进行创作、编辑与文档处理。 Adobe数字媒体总裁David Wadhwani表示，此次集成将Adobe的创意创新能力与ChatGPT的便捷交互相结合，助力更多人轻松实现创作。 这一发布基于Adobe在对话式人工智能和模型上下文协议（MCP）领域的持续创新。此前，Adobe已推出Acrobat Stud

    ​Adobe ​ChatGPT ​Photoshop

  • 最强编程模型！OpenAI发布GPT-5.2-Codex

    OpenAI今天正式推出GPT-5.2-Codex，官方直言这是迄今最先进的智能体编程模型，在长程任务处理、大规模代码重构、Windows环境适配等方面全面升级。 付费ChatGPT用户今日起可在Codex CLI、IDE扩展等场景体验，API访问将在未来几周开放。 GPT-5.2-Codex主要有四大亮点： 长程任务更能打：新增原生上下文压缩技术，处理大型代码仓库跨周期协作时不丢失进度，比如持续数周的项目重构，�

    ​GPT-5.2-Codex ​智能体编程模型 ​代码重构

  • TapTap×MuMu模拟器合作上线，为TapTapPC版提供模拟器技术支持

    近日，MuMu模拟器与游戏平台TapTap的合作正式上线，为了给玩家们带来更好的游戏体验，MuMu模拟器将为TapTapPC版提供模拟器内核技术支持;本次合作将融合双方优势，为玩家带来更加便捷、更加优质的“电脑玩手游”的体验。（TapTapPC版）通过本次TapTap和MuMu模拟器的技术合作，玩家可以在TapTapPC版的模拟器专题和个人游戏库中，使用MuMu模拟器技术去运行各类手游。其中包含了如《

    ​MuMu模拟器 ​TapTapPC版 ​电脑玩手游

  • AI日报：字节发布Seed Prover1.5；MiniMax M2.1开源；通义开源语音交互大模型Fun-Audio-Chat-8B

    本期AI日报聚焦多项AI领域新进展：字节跳动发布Seed Prover 1.5，在形式化数学推理领域取得突破；阿里通义开源语音交互模型Fun-Audio-Chat-8B，具备超低延迟和情感感知能力；MiniMax开源M2.1编码模型，性能超越闭源巨头；知乎发布2025年度AI产品榜单，豆包位居榜首；Anthropic推出开源Agent Skills知识库，助力Claude模型技能拓展；Lima v2.0发布，从容器工具进化为安全AI工作流平台；讯飞星�

    ​AI ​形式化数学推理 ​字节跳动

  • OpenAI发布GPT最新升级版本：GPT-5.2来了 OpenAI最新发布

    OpenAI于12月12日正式推出新一代大模型GPT-5.2，付费用户端及API同步开放。该模型首次采用“三版本细分”策略，针对不同需求精准匹配：Instant版主打低延迟、高响应，适合日常交互；Thinking版聚焦复杂任务，如编程、长文档分析，担当企业“智能助手”；Pro版面向高难度专业场景，强调极致准确性与可靠性。技术性能上，GPT-5.2在编程、数学计算、事实准确性及多模态处理等方面均有突破，能直接生成表格、制作PPT、编写多语言代码，显著提升职场效率。据预测，重度用户每周可减少10小时以上重复性工作。此外，OpenAI计划于2026年第一季度上线成人模式，并将所有版本的知识库更新至2025年8月，确保信息贴近现实。此次发布标志着AI开始深入专业场景，成为推动行业变革的核心力量。

    ​GPT-5.2 ​OpenAI ​大模型

  • 最像 Anthropic 的中国 AI 公司，是MiniMax

    “中国的OpenAI” 是谁?一众媒体和分析机构给出的答案是:智谱。 这家中国的大模型 AI 创业公司正在港交所冲刺 IPO。在招股说明书中，它明确宣称:“2025年6月，智谱被美国OpenAI 列为全球主要竞争对手。” 毕竟，OpenAI 开启了生成式人工智能的大规模普及。只要做大模型，或多或少都会沾上 OpenAI 的影子。一个非常划算的方式是:照猫画虎、形而上学地模仿 OpenAI，这是获得“中�

    ​中国的OpenAI ​智谱 ​大模型AI

  • 爱诗科技×BytePlus：加速AI视频一键成片

    “拍我+AI”App（海外版PixVerse）提供AI视频生成功能，用户上传家人照片即可快速生成年轻或年老样貌的合拍视频。PixVerse持续迭代，V5.5版本支持智能分镜、多角色音视频一键生成完整故事。其背后机器学习平台MLP通过灵活调配CPU/GPU资源，提升30%利用率，支撑用户规模数倍增长。数据分析平台DataFinder助力精准优化产品，提升用户粘性。未来，爱诗科技将继续携手BytePlus提升模型性能，让AI视频成为娱乐创作的重要部分。

    ​文章搜索 ​核心标签 ​长尾词

  • 光帆科技将先于OpenAI、Meta发布首款摄像头AI耳机

    中国初创公司光帆科技即将发布全球首款搭载摄像头的AI智能耳机，抢在OpenAI、Meta等巨头之前。该公司由前小米高管创立，主打下一代人机交互的可穿戴硬件。产品通过摄像头实现环境感知与多模态数据采集，旨在提供即时、主动的AI服务体验。目前AI耳机市场同质化严重，光帆此举或将引领行业从“听觉智能”迈向“多模态融合智能”的新方向。

    ​AI耳机 ​光帆科技 ​摄像头AI耳机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM