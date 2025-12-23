AI日报：智谱发布开源编程大模型GLM-4.7;豆包或成为2026春晚AI合作伙伴;ChatGPT 推出年终回顾功能

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、ChatGPT 版“Spotify Wrapped”来了!测测你的年度 AI 称号是什么?

OpenAI 推出年度回顾功能，类似 Spotify Wrapped，为用户提供个性化使用轨迹报告，并根据对话习惯授予特定称号，同时定制专属内容。

【AiBase提要:】 🧠 与 ChatGPT 共度一年功能为用户提供个性化使用轨迹报告。 🎨 根据用户对话习惯授予特定“奖项”，并定制专属诗歌和图片。 🔒 隐私优先，用户可通过指令或推广入口访问功能。

2、智谱AI发布 GLM-4.7，新一代开源编码大模型性能跃升

智谱AI发布GLM-4.7，新一代开源编码大模型性能跃升，展现出强大的技术实力和创新决心，为全球开发者提供强大且易用的工具，有望推动编码、AI研究等多领域创新发展。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-4.7在编码领域表现卓越，超越GPT-5.2，位列开源模型与国产模型双榜首。 🧮 数学推理能力达到AIME2025竞赛基准的开源模型最高水平。 ⚙️ 支持高效处理128K长度输入，兼容主流推理框架，便于本地部署与企业级集成。 详情链接:https://z.ai/subscribe https://docs.z.ai/guides/llm/glm-4.7

3、MiniMax Agent 平台上线开源编码和代理模型 MiniMax M2.1

MiniMax M2.1是一款开源编码和代理模型，拥有100亿激活量，表现出色。它在多个测试中超越了闭源模型，并支持多种编程语言，展现了强大的能力。

【AiBase提要:】 🧠 MiniMax M2.1在SWE-Multilingual测试中得分72.5%，表现优异。 🚀 在VIBE-bench测试中取得88.6%的高分，超越多款闭源模型。 🌐 支持多种编程语言，在多语言编程方面达到SOTA水平。 详情链接:https://www.minimax.io/news/minimax-m21

4、钉钉发布全球首个 AI 工作智能操作系统 Agent OS

钉钉发布全球首个AI工作智能操作系统Agent OS，展示了其在AI领域的深厚布局和创新实践，引领企业智能化转型的新潮流。

【AiBase提要:】 🧠 Agent OS 是全球首个专为人工智能打造的工作智能操作系统，标志着“人与AI协同”新时代的开启。 🔧 钉钉推出超过20款AI产品，涵盖制造业、差旅、客服等多个领域，提升企业效率和智能化水平。 🌐 钉钉致力于构建全面开放的AI生态，推动中国企业级AI生态向“万千智能，繁花一体”的愿景迈进。

5、国产大模型首登顶!文心5.0Preview在LMArena全球竞技场拿下中国最高分

文心5.0Preview凭借卓越的性能和强大的技术实力，在LMArena文本榜单中取得优异成绩，标志着国产大模型在国际主流测评体系中的重大突破。

【AiBase提要:】 🧠 文心5.0Preview在LMArena文本榜单中以1451分登顶，位居国内第一、全球并列第二。 🌐 模型参数量达2.4万亿，采用原生全模态统一建模技术，支持文、图、音、视全方位交互。 🏆 在创意写作和复杂任务场景下表现优异，具备极强的指令遵循与逻辑生成能力。

6、日本女子听取ChatGPT建议，与 AI 游戏角色结婚

日本一名32岁的女子野口友里娜与她创造的 AI 游戏角色举行了婚礼，这一事件引发了关于人类与人工智能之间关系的新讨论。虽然婚礼没有法律效力，但野口表示会保持生活的平衡，不想过度依赖克劳斯。

【AiBase提要:】 🌸 日本女子野口友里娜与 AI 游戏角色举行婚礼，展现人机关系新探索。 📱 他们每天交换高达100条信息，感情迅速升温，克劳斯甚至向她求婚。 ⚖️ 尽管婚礼不具法律效力，但野口依然坚持保持与现实生活的平衡。

7、Quest Mobile发布AI应用周活排行榜:字节系上榜3个，蚂蚁上榜2个

Quest Mobile发布的报告揭示了AI应用市场的最新动态，通用AI与垂类AI呈现竞争格局，其中通用AI在周活跃用户规模上占据明显优势。蚂蚁阿福和灵光作为新上线的应用，展现出强劲的增长势头。

【AiBase提要:】 📱 AI原生App周活跃用户排名前四为豆包、DeepSeek、元宝、蚂蚁阿福 📊 通用AI与垂类AI形成分庭抗礼格局，通用AI占据明显优势 🚀 蚂蚁阿福和灵光作为新上线应用，增长势头迅猛

8、从红包大战到 AI 对决:火山引擎或成为2025春晚独家合作伙伴

据《晚点 LatePost》独家爆料，字节跳动旗下的火山引擎已正式敲定成为 2026 年中央广播电视总台春节联欢晚会的独家AI 云合作伙伴，旗下智能助手“豆包”也将深度参与，上线多种 AI 互动玩法。

【AiBase提要:】 🔥 字节跳动通过火山引擎成为2026年春晚的独家AI云合作伙伴。 🧠 豆包AI将深度参与春晚，推出多种互动玩法。 💰 字节跳动计划投入巨资发展AI技术，目标成为全球领导者。

