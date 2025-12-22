小米17 Ultra真机公布：配备直屏直边

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:今日，小米集团合伙人、总裁卢伟冰首次向公众展示了小米17Ultra的真机，并详细公布了其外观细节。这款新机在小米Ultra系列中首次采用了直边直屏的设计，不仅延续了小米17系列的家族化风格，更在细节上进行了诸多创新。

小米17Ultra的机身线条硬朗，拥有黄金大R角和极窄边框，整体视觉效果极为出色。尤为引人注目的是，其厚度仅为8.29mm，相较于前代产品减薄了11.3%，成为小米Ultra系列史上最薄的一款手机。

在配色方面，小米17Ultra同样不乏亮点。除了经典的黑色和白色外，还新增了低饱和的星空绿色，以及在小米17系列上广受好评的冷烟紫色，共计四款配色供消费者选择。

细节之处，小米17Ultra也延续了上一代的理念。左上角定制的Ultra铭牌，彰显了其独特的身份和地位。卢伟冰强调，小米17Ultra从外观到手感都实现了全新的进化，将为用户带来前所未有的使用体验。

此外，根据相关爆料，小米17Ultra在屏幕和续航方面也有着不俗的表现。其可能采用超级像素屏幕，以低于1.5K的功耗获得超越传统2K的清晰度，并支持超声波屏幕指纹技术。同时，内置接近7000mAh的大容量电池，支持100W有线快充和80W无线快充，让用户无需担心电量问题。此外，该机还保留了IP68防尘防水功能，进一步提升了其耐用性和实用性。

（举报）