AI日报：千问发布分层图像编辑模型Qwen-Image-Layered；Kling2.6新增语音控制和动作控制功能；谷歌推出A2UI开放标准

1、阿里通义千问 Qwen 发布分层图像编辑模型Qwen-Image-Layered，一键生成“Photoshop图层”

阿里通义千问 Qwen 发布了分层图像编辑模型 Qwen-Image-Layered，该模型能够将静态照片分解为多个具有透明背景的独立 RGBA 图层，使 AI 图像编辑具备类似 Photoshop 的结构化操作能力。用户可以对特定图层进行精准控制，如缩放、重新定位、更换颜色等，而不会干扰其他部分。此外，该模型的分层过程是可重复的，允许进一步细分以实现更高精度的修改。目前，该模型的代码已开源，开发者和用户可以在 Hugging Face 和魔搭社区获取并测试。

【AiBase提要:】 📸 实现自动化分层 :能将单层照片智能拆解为多个带透明通道的独立 RGBA 图层，让普通图片秒变“可编辑的 PS 稿”。 🎨 精准无损编辑 :支持独立调整特定图层的大小、位置与颜色，实现人物替换或背景改色而不影响画面其他元素。 🔓 全栈技术开源 :模型代码已在 GitHub 上线，并提供在线演示，旨在推动 AI 图像编辑向结构化、专业化转型。 详情链接:https://modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Layered

2、Claude Chrome插件正式全量开放！付费用户瞬间拥有AI浏览器助手

Anthropic宣布Claude Chrome扩展插件全面开放给所有Claude Pro、Team、Enterprise付费用户，无需排队或申请。该插件通过常驻侧边栏设计和多标签协作功能，改变了AI与网页的交互方式，同时新增了浏览器内代码执行与调试能力，为开发者提供了更高效的编程体验。

【AiBase提要:】 🧠 常驻侧边栏设计，支持多标签协作 💻 浏览器内代码执行与调试功能 🚀 付费用户专属，确保服务稳定性和数据安全

3、告别僵硬AI视频!快手Kling2.6让你的声音活在AI角色里，复杂舞蹈动作也能完美复刻

快手Kling2.6版本的更新在AI视频生成领域带来了显著突破，通过语音控制和动作控制两大核心功能，提升了视频生成的精确度和多样性。同时，其价格优势和市场布局也增强了竞争力。

【AiBase提要:】 🔊语音控制功能实现声音与视频内容的精准匹配 💃动作控制升级提升复杂全身动作的处理精度 💰价格优势与市场布局增强竞争力

4、AI独角兽MiniMax通过港交所上市聆讯:阿里腾讯联手押注

MiniMax作为一家年轻的AI初创公司，通过港交所上市聆讯，展现了其在通用人工智能领域的强大实力和市场潜力。

【AiBase提要:】 🚀 MiniMax通过港交所上市聆讯，成为最快完成IPO的AI科技公司。 💼 公司获得阿里、腾讯等巨头投资，构建了成熟的产品矩阵。 💰 截至2025年9月，公司持有现金结余达10.46亿美元，研发支出仅约5亿美元。

5、三星联手谷歌！全球首款Gemini AI冰箱CES前夕曝光，食材识别+红酒管家全靠AI

三星与谷歌合作推出全球首款搭载Gemini大模型的AI冰箱，通过AI视觉技术实现食材识别、食谱推荐和红酒管理，标志着智能家居迈入主动服务的新时代。

【AiBase提要:】 🍎 智能识别食材，推荐食谱并生成购物清单 🍷 红酒识别与品鉴，提供专业配餐建议 🤖 AI与硬件深度耦合，重新定义智能家居体验

6、北京人形机器人推出国内首个符合国标的 VLA 大模型 XR-1

北京人形机器人创新中心成功开源了国内首个符合具身智能国家标准的VLA大模型XR-1，标志着中国在智能机器人领域的重大突破。该模型具备跨平台运行能力，能够执行复杂的双臂操作，并与配套资源如RoboMIND2.0和ArtVIP结合，为开发者提供强大的数据支持。

【AiBase提要:】 🔥 XR-1是首个符合国标的VLA大模型，推动中国智能机器人技术发展。 🤖 具备跨平台运行能力，可在多种机器人平台上实现复杂操作。 📊 配套资源包括RoboMIND2.0和ArtVIP，助力开发者和研究人员创新。

7、谷歌推出A2UI开放标准:让AI代理秒变界面设计师，告别枯燥文字对话

谷歌推出的A2UI开放标准，使AI代理能够即时创建图形界面，从而改变传统的文本交互方式，提升用户体验和效率。

【AiBase提要:】 📅 A2UI标准让AI代理能即时生成图形界面，提升交互效率。 🔒 通过传输结构化数据而非代码，增强安全性与灵活性。 🌐 A2UI是开放标准，适用于多种平台，推动AI界面创新。

8、AI绘画提示词新利器：PromptFill上线！

文章介绍了PromptFill这一开源结构化提示词生成工具，通过填空式交互降低AI绘画的门槛，解决复杂Prompt编写难题，并强调其在提升创作效率和隐私保护方面的优势。

【AiBase提要:】 🧠 填空式交互简化Prompt创作，提升AI绘画效率。 🔄 支持本地隐私保护与多模板管理，适合各类用户。 🌐 开源社区推动工具持续优化，助力AI创作普及。 详情链接:https://github.com/TanShilongMario/PromptFill

