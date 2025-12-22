首页 > 原创 > 关键词  > 华为MatePad11.5最新资讯  > 正文

华为全新MatePad 11.5发布：售价1799元起

2025-12-22 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:今日下午，全新华为MatePad11.5正式发布，这款平板在多个方面进行了升级优化，为消费者带来了全新的使用体验，起售价1799元。

在外观设计上，全新华为MatePad11.5整体维持了之前的经典方案，采用金属机身，质感十足。它提供了深空灰、海岛蓝、冰霜银、羽砂紫共四种时尚配色，满足不同用户的个性化审美需求。机身厚度仅6.1mm，轻薄便携，无论是手持使用还是外出携带都十分方便。

微信截图_20251222162909.png

屏幕方面堪称此次升级的最大亮点。该平板采用11.5英寸的护眼屏，拥有2456×1600的高分辨率以及120Hz刷新率，画面显示清晰流畅。同时，它搭载了圆偏振光技术，能将屏幕原本发出的线偏振光转换为更均匀的圆偏振光，模拟自然光线，有效减少长时间使用屏幕对眼睛造成的疲劳，为用户带来舒适健康的视觉体验。此外，还有云晰柔光屏版本可供选择。这一版本通过结合纳米蚀刻技术和纳米磁控镀膜工艺等先进技术，有效消除平板表面的环境干扰光，增强屏幕透光率，让用户在观看屏幕时不仅舒适护眼，还能享受到清晰透亮的画面效果，同时具备纸感书写和顺滑触控的体验，仿佛在真实的纸张上书写一般。

性能表现上，全新华为MatePad11.5核心搭载麒麟T82系列处理器，全网通版本则配备麒麟8020处理器，综合性能较前代提高了30%，能够轻松应对日常办公、娱乐等多种场景的使用需求。在系统方面，它深度融合HarmonyOS，借助小艺智能体的深度解题功能、华为笔记的丰富功能以及未成年人模式，为用户带来更高效的鸿蒙AI健康学习体验，无论是学生群体还是职场人士都能从中受益。

1799 元起！全新华为MatePad 11. 5 发布：可选云晰柔光屏

续航能力也是这款平板的一大优势。它内置10100mAh超大容量电池，支持40W快充，能够满足用户长时间使用的需求，即使在外出时也无需担心电量不足的问题。并且，它还支持搭配智能键盘、手写笔等使用，进一步拓展了平板的使用场景和功能。

在影像和音效方面，全新华为MatePad11.5前置800万像素摄像头，后置1300万像素摄像头，能够满足用户日常拍照、视频通话等需求。同时，它配备了4个立体声扬声器，搭载Huawei Histen音效，为用户带来沉浸式的音频体验，无论是观看电影、听音乐还是玩游戏，都能享受到出色的音效效果。

价格方面，全新华为MatePad11.5提供了多种版本供消费者选择。8GB +128GB版本售价1799元;8GB +128GB柔光版售价2099元;8GB +256GB柔光版售价2299元;12GB +256GB柔光版售价2599元;8GB +256GB全网通版售价2799元。不同版本在配置和功能上有所差异，消费者可以根据自己的需求和预算进行选择。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 更护眼的学习平板，新一代华为MatePad 11.5正式发布

    2025年12月22日，华为发布新一代学习平板MatePad 11.5。新品主打健康学习，屏幕护眼技术全面升级，采用云晰柔光屏与类自然光护眼显示，有效降低视觉疲劳。深度融合HarmonyOS，搭载小艺智能体，提供深度解题、作业批改等功能，助力提升学习效率。内置“未成年人模式”，便于家长远程管理。性能方面，综合性能提升超30%，配备10100mAh大电池，满足全天学习需求。售价1799元起，将于12月25日正式开售。

    ​华为MatePad11.5 ​护眼学习平板 ​HarmonyOS

  • 华为全新MatePad 11.5官宣12月22日发布

    华为宣布全新MatePad 11.5将于12月22日正式发布。该产品定位为学习平板，主打护眼功能，亮点是采用类自然光显示技术，通过圆偏振光模拟自然光效果，提升视觉舒适度。此外，平板还配备华为笔记App、小艺深度解题及未成年人模式等实用功能，并与B.Duck小黄鸭IP联动，增加学习趣味性。

    ​华为MatePad ​护眼平板 ​类自然光显示

  • 折叠屏机皇！华为Mate X7海外正式发布：售价约1.7万元 比国行贵

    今日，华为在迪拜举行全球发布会，正式在海外市场发布华为Mate X7、华为FreeClip 2、华为MatePad 11.5 S等新品。 据了解，华为Mate X7海外版仅提供16GB 512GB配置，售价2099欧元（约17420元人民币）。 相比之下，国行版16GB 512GB典藏版售价14999元，海外版价格高出2400多元。 与国内版本不同的是，海外版Mate X7在华为商城未标注处理器型号，系统采用EMUI15.0。

    ​华为Mate ​X7 ​华为FreeClip

  • 华为Mate 80推送鸿蒙6.0重磅升级！支持与iOS互传、拦截摇一摇跳广告

    日前，华为Mate 80系列恢复推送鸿蒙HarmonyOS6.0.0.120 SP9版本更新。 此前，该版本因界面显示Bug被临时撤回。 本次更新优化了相机在多种拍摄场景下的拍摄效果，并支持与iOS设备互传数据、拦截摇一摇广告跳转等实用功能。 新版本针对电影效果、月亮等拍摄模式进行了优化，同时提升了动态照片拍摄时的整体防抖表现。 此外，更新还优化了部分场景下红枫相机的色彩还原效果�

    ​华为Mate ​80 ​鸿蒙HarmonyOS

  • 华为Mate 80官网现货：Pro系列还需预约 供不应求

    华为商城显示，华为Mate80标准版现货销售，Pro系列以及RS非凡大师版都需要预约参与抢购。 具体来看，Mate8012GB512GB和16GB512GB版本现货销售，但是12GB256GB版本处于缺货状态，起售价是4699元。

    ​华为Mate80 ​麒麟9020 ​现货销售

  • 华为Mate X7维修备件价格出炉：屏幕组件5199元 够买台Mate 80

    日前，华为Mate X7折叠屏旗舰正式开售，起售价12999元。 华为官网现已公布该机维修备件价格，其中屏幕组件与主板依旧是最贵的两项。 以12GB 256GB曜石黑版本为例（不同版本价格略有差异），华为Mate X7屏幕组件（含屏幕单体、中框、电池）留件价为5199元，这个价格够买一台华为Mate80标准版（12GB 256GB 售价4699元）。

    ​华为Mate ​X7 ​折叠屏旗舰

  • 能打电话的小平板！华为MatePad Mini悦读版官方降价300：2999元起

    今日，华为MatePad Mini悦读版在华为商城迎来降价，常规屏和柔光屏两个版本降价300元，优惠后分别为2999元和3499元。 据了解，相比MatePad Mini标准版，悦读版不支持北斗卫星功能，USB接口从标准版的3.0减至2.0。

    ​华为MatePad ​Mini ​悦读版降价

  • 较iPhone17 Pro Max提升14倍！华为nova 15 Ultra首次支持4.6Mbps母带级无损音质

    华为nova 15 Ultra今日下午正式发布。新机采用全新横向立体设计，搭配铝合金中框，机身厚度仅为6.8毫米，整体设计兼具轻薄与质感。 本次发布的一大亮点，是nova 15 Ultra配合华为FreeBuds Pro 5耳机可实现高达4.6Mbps的母带级无损音质传输。 官方表示，这是nova系列首次支持该级别的音频体验，其传输速率相比iPhone 17 Pro Max与AirPods 4的组合提升了14倍。

    ​华为nova ​15 ​Ultra

  • 2025年AI平板销量NO.1，联想AI平板为什么“闭眼买”不踩雷？

    文章指出，在消费电子领域，销量是检验产品的关键标准。当前中国平板市场竞争激烈，多数厂商仍聚焦于硬件参数的“内卷”，而联想则凭借AI技术开辟新增长路径。其搭载天禧AI的平板能理解用户意图、预测需求并提供主动协助，大幅提升实用价值。数据显示，联想AI平板在2025年Q3以10.5%的市场份额和71%的惊人增速领跑行业，成为“卖得最好的AI平板”。文章还列举了其在学习、办公、创作、游戏等场景的具体应用，如文档总结、AI修图、实时翻译等，强调AI功能让平板从工具升级为“智能伙伴”。最后，文章推荐了针对不同人群的联想AI平板产品线，并指出其已成为兼顾性能与智慧体验的市场优选。

    ​AI平板 ​销量增长 ​消费电子

  • 华为nova 15/Pro/Ultra上架华为商城官网

    华为nova 15系列将于12月22日14:30发布，包括nova 15、nova 15 Pro和nova 15 Ultra三款机型。nova 15延续上代设计，采用单挖孔屏；Pro和Ultra则首次采用横向大矩阵模组设计，预计搭载红枫原色镜头，提升辨识度与摄影体验。存储方面，nova 15和Pro提供12GB+256GB/512GB版本，Ultra额外增加12GB+1TB超大存储。四款时尚配色满足个性化需求，引发消费者期待。

    ​华为nova15 ​nova15系列 ​华为发布会

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM