华为全新MatePad 11.5发布：售价1799元起

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:今日下午，全新华为MatePad11.5正式发布，这款平板在多个方面进行了升级优化，为消费者带来了全新的使用体验，起售价1799元。

在外观设计上，全新华为MatePad11.5整体维持了之前的经典方案，采用金属机身，质感十足。它提供了深空灰、海岛蓝、冰霜银、羽砂紫共四种时尚配色，满足不同用户的个性化审美需求。机身厚度仅6.1mm，轻薄便携，无论是手持使用还是外出携带都十分方便。

屏幕方面堪称此次升级的最大亮点。该平板采用11.5英寸的护眼屏，拥有2456×1600的高分辨率以及120Hz刷新率，画面显示清晰流畅。同时，它搭载了圆偏振光技术，能将屏幕原本发出的线偏振光转换为更均匀的圆偏振光，模拟自然光线，有效减少长时间使用屏幕对眼睛造成的疲劳，为用户带来舒适健康的视觉体验。此外，还有云晰柔光屏版本可供选择。这一版本通过结合纳米蚀刻技术和纳米磁控镀膜工艺等先进技术，有效消除平板表面的环境干扰光，增强屏幕透光率，让用户在观看屏幕时不仅舒适护眼，还能享受到清晰透亮的画面效果，同时具备纸感书写和顺滑触控的体验，仿佛在真实的纸张上书写一般。

性能表现上，全新华为MatePad11.5核心搭载麒麟T82系列处理器，全网通版本则配备麒麟8020处理器，综合性能较前代提高了30%，能够轻松应对日常办公、娱乐等多种场景的使用需求。在系统方面，它深度融合HarmonyOS，借助小艺智能体的深度解题功能、华为笔记的丰富功能以及未成年人模式，为用户带来更高效的鸿蒙AI健康学习体验，无论是学生群体还是职场人士都能从中受益。

续航能力也是这款平板的一大优势。它内置10100mAh超大容量电池，支持40W快充，能够满足用户长时间使用的需求，即使在外出时也无需担心电量不足的问题。并且，它还支持搭配智能键盘、手写笔等使用，进一步拓展了平板的使用场景和功能。

在影像和音效方面，全新华为MatePad11.5前置800万像素摄像头，后置1300万像素摄像头，能够满足用户日常拍照、视频通话等需求。同时，它配备了4个立体声扬声器，搭载Huawei Histen音效，为用户带来沉浸式的音频体验，无论是观看电影、听音乐还是玩游戏，都能享受到出色的音效效果。

价格方面，全新华为MatePad11.5提供了多种版本供消费者选择。8GB +128GB版本售价1799元;8GB +128GB柔光版售价2099元;8GB +256GB柔光版售价2299元;12GB +256GB柔光版售价2599元;8GB +256GB全网通版售价2799元。不同版本在配置和功能上有所差异，消费者可以根据自己的需求和预算进行选择。

