首页 > 原创 > 关键词  > 华为WATCH十周年最新资讯  > 正文

华为WATCH十周年款正式发布 售价2799元起

2025-12-22 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今日，华为全场景发布会盛大举行，多款新品齐发，其中华为WATCH十周年款纪念手表与Watch GT6全新冰雪蓝配色成为全场焦点。

华为WATCH十周年款纪念手表在设计上大胆创新，采用全新的表冠和表带，外观时尚且质感十足。它不仅在外观上令人眼前一亮，更在功能上实现了重大突破，搭载了最新HarmonyOS6操作系统，为用户带来更加流畅、智能的使用体验。

健康监测一直是智能手表的核心功能之一，华为WATCH十周年款在这方面表现卓越。它搭载了“健康仪表盘”功能，能够集中呈现心率、血氧、血糖健康研究等12项核心健康数据，让用户对自己的健康状况一目了然。腕上小艺也迎来了全面升级，接入翻译、健康、运动等多领域智能体，功能更加丰富多样。用户可以通过手势操控轻松打开车门、控制运动相机，操作便捷又炫酷。同时，腕上小艺还具备“识屏”交互能力，能够针对健康数据图表进行口语化解读，并给出个性化的建议，仿佛为用户配备了一位贴心的健康小管家。

值得一提的是，该手表在情绪健康管理方面实现了业界首发。它可以精准识别平静、愉悦等12种情绪状态，帮助用户更好地了解自己的情绪变化，及时调整心态。对于高尔夫爱好者来说，专业高尔夫模式更是一大福音，它支持超过1.7万个球场地图，让用户在球场上尽情挥杆，享受运动的乐趣。

在价格方面，华为WATCH十周年款也展现出了十足的诚意。46mm钛合金版本售价2899元，42mm904L钢版本售价2799元。购买该手表的用户还将获得实体纪念徽章，以及表盘市场会员季卡、活力人生会员季卡，为用户带来更多附加价值。

华为WATCH十周年款正式发布！超实用全新健康仪表盘：2799元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 搭载HarmonyOS 6.0，开启新篇章：HUAWEI WATCH 十周年款正式发布

    2015年华为推出首款智能手表，开启腕上科技新篇章。历经十年创新，HUAWEI WATCH系列凭借领先技术，持续提升智能穿戴体验。2025年发布的十周年款，搭载HarmonyOS 6.0，升级“健康仪表盘”整合12项核心健康指标，实现一表全面感知。小艺助手支持复杂口语指令，提供个性化健康建议。情绪健康功能升级至12种状态识别，交互更贴心。华为运动健康平台开放合作，覆盖百万用户，推进健康研究。十周年款致敬经典，展望未来，继续拓展智慧穿戴新体验。

    ​华为智能手表 ​HUAWEI ​WATCH

  • 华为WATCH十周年款官宣 将于12月22日发布

    华为将于12月22日发布nova15系列新品，并同步推出WATCH系列十周年特别款智能手表。新款手表延续WATCH5系列经典设计，在配色与表带材质上创新，推出专属纪念配色及定制化表带。其搭载的“小艺”智慧助手支持健康问答、运动操控等场景化功能，并通过手势识别实现遥控拍照等创新操作。技术层面，侧边X-Tap智能窗集成PPG、ECG与压感三合一传感器，用户轻触表盘3秒即可完成血氧饱和度等11项核心生理指标检测，60秒内生成包含高血压风险评估的完整健康报告。该系列全系支持eSIM独立通信，具备50米防水与14天长续航，上市半年出货量突破200万台，稳居高端智能手表市场前三。

    ​华为 ​智能手表 ​WATCH5系列

  • 十周年感恩回馈！华为WATCH 5优惠500元：售价2199元起

    华为为庆祝WATCH系列十周年，推出感恩回馈活动，WATCH 5立享优惠500元起，到手价仅2199元起。该手表于今年6月发布，是首款搭载鸿蒙5系统的AI智能手表。设计上提供46mm和42mm两种尺寸，屏幕采用球面蓝宝石玻璃，表壳有钛合金、904L不锈钢和316L不锈钢三种材质可选。功能方面搭载全新智慧助手小艺，支持健康问答、运动操控等，并具备手势遥控拍照、控制闹钟等实用功能，甚至可充当车钥匙。其首创侧边X-Tap智能窗和三合一传感器，支持指尖实时血氧监测等11项核心指标检测，60秒生成完整健康报告。此外，还支持eSIM独立通话、导航和在线音乐，满足多场景使用需求。

    ​华为WATCH5 ​鸿蒙5系统 ​智能手表

  • 跑步、游泳、骑行一表搞定，iGPSPORT迹驰首款专业运动手表VeRun正式发布

    12月23日，iGPSPORT迹驰发布首款专业运动手表VeRun。该手表专为入门到进阶运动爱好者设计，主打轻量化机身、多维数据监测、专业运动状态评估等功能，支持跑步、游泳、骑行等多种运动场景。VeRun采用双频五星定位技术，数据精准可靠，并能与iGPSPORT码表实现无感心率推送等智能联动。其32.5克超轻机身和长达14天的续航，兼顾佩戴舒适性与实用性。1199元的售价使其成为高性价比的专业运动选择。

    ​运动手表 ​iGPSPORT迹驰 ​VeRun

  • AI日报：阿里万相2.6支持角色扮演；ChatGPT 新增分支聊天功能；快手Agentic Coding模型杀入全球榜前十

    本期AI日报聚焦多项AI领域新动态：阿里发布通义万相2.6，支持角色扮演与多分镜控制，视频生成能力提升；快手KAT-Coder-Pro V1模型进入全球AI榜单前十，展现强大编程性能；ChatGPT新增分支聊天功能，支持多线程对话，提升互动效率；谷歌搜索测试“+”按钮，允许上传文件并用Gemini AI深度分析；阿里推出免费AI企业查询App“88查”，整合AI技术提升信息查询效率；Canva在中国市场推出对话式AI助手，简化设计流程；机器人开发平台Tnkr上线，整合硬件、软件与AI模型，打造开源生态；IBM发布开源AI助手CUGA，任务自动化完成率超六成，旨在提升企业工作效率。

    ​AI ​视频生成 ​角色扮演

  • AI日报：智谱发布开源编程大模型GLM-4.7;豆包或成为2026春晚AI合作伙伴;ChatGPT 推出年终回顾功能

    本期AI日报聚焦多领域动态：OpenAI推出年度回顾功能，为用户提供个性化使用报告；智谱AI发布新一代开源编码大模型GLM-4.7，性能显著提升；MiniMax开源编码和代理模型M2.1，表现优异；钉钉发布全球首个AI工作智能操作系统Agent OS，引领企业智能化转型；国产大模型文心5.0Preview在LMArena全球竞技场取得优异成绩；日本女子与AI游戏角色举行婚礼，引发关于人机关系的新讨论；Quest Mo

    ​AI ​ChatGPT ​OpenAI

  • 华为nova15 Ultra亮相：仅6.8mm！nova史上最薄Ultra

    华为nova15系列今天下午正式亮相，首先登场的是顶配版nova15Ultra。 nova15Ultra内部采用了全新立体堆叠设计，同时搭载航空级金属中框，凭借出色的抗弯折、抗压性能，大幅强化了手机的耐用性。 在全新架构加持下，nova15Ultra以6.8mm的超薄机身成为史上最薄的nova”，较上代减薄12.6%，仅仅6.8mm。

    ​华为nova15Ultra ​立体堆叠设计 ​航空级金属中框

  • 微星发布十周年限定MEG X870E GODLIKE X EDITION超神主板，全球限量1000片

    微星推出MEG X870E GODLIKE X EDITION超神主板，纪念GODLIKE系列十周年。该限量版全球仅1000块，每块带独立编号，彰显收藏价值。主板延续高规格配置，支持AMD锐龙9000系列处理器超频，配备24+2+1相供电、双8Pin接口，内存支持DDR5 9000+MT/s。扩展性强大，板载5个M.2插槽，另附扩展卡可增至7个NVMe设备。散热系统全面升级，采用第二代磁吸式M.2冰霜铠甲与扩展型散热设计。网络方面搭载万兆+5G双有线网卡与Wi-Fi 7。随主板附赠限量版M.2冰霜铠甲、收藏支架等赠品。首发售价8888元，提供“超神”专属终身质保。

    ​微星GODLIKE主板 ​X870E超神主板 ​十周年纪念版

  • 技嘉AORUS RTX 5060 Ti AI BOX正式发售

    技嘉科技宣布AORUS RTX5060Ti AI BOX将于2025年12月24日圣诞正式开售。这款外接显卡坞搭载基于NVIDIA Blackwell架构的GeForce RTX 5060Ti 16GB显卡，通过雷电5接口提供接近台式机级别的性能。其16GB大显存能全面提升游戏、内容创作及AI应用效率。轻巧便携的设计搭配风之力散热系统，支持水平和垂直两种摆放方式。雷电5接口不仅提供高速数据传输，还支持最高100W充电功率。丰富的扩展接口包括雷电5、以太网口、HDMI/DP（可外接最多四台显示器）及多个USB接口，轻松将轻薄本升级为高性能工作站。

    ​外接显卡 ​便携设计 ​显卡性能

  • 华为WATCH Ultimate 2非凡探索今日开售：售价6499元起

    华为WATCH Ultimate 2非凡探索智能手表11月28日首销，售价6499元起。该产品被誉为“全能表王”，搭载多项全球首发技术，包括150米潜水级防水，是全球首款支持水下音频播放及独立海豚声通信的智能手表，可在30米内实现手表间信息收发，60米内一键SOS求救。户外通信方面，首发北斗卫星消息功能，无网络时可发送语音信息。健康管理配备AI运动解读、健康问答及多种传感器，监测更精准。内置华为向日葵定位系统、离线地图，支持eSIM独立通信及鸿蒙生态应用，提供智慧控车等便捷功能。

    ​华为WATCH ​Ultimate2 ​智能手表

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM