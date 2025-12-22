华为WATCH十周年款正式发布 售价2799元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今日，华为全场景发布会盛大举行，多款新品齐发，其中华为WATCH十周年款纪念手表与Watch GT6全新冰雪蓝配色成为全场焦点。

华为WATCH十周年款纪念手表在设计上大胆创新，采用全新的表冠和表带，外观时尚且质感十足。它不仅在外观上令人眼前一亮，更在功能上实现了重大突破，搭载了最新的HarmonyOS6操作系统，为用户带来更加流畅、智能的使用体验。

健康监测一直是智能手表的核心功能之一，华为WATCH十周年款在这方面表现卓越。它搭载了“健康仪表盘”功能，能够集中呈现心率、血氧、血糖健康研究等12项核心健康数据，让用户对自己的健康状况一目了然。腕上小艺也迎来了全面升级，接入翻译、健康、运动等多领域智能体，功能更加丰富多样。用户可以通过手势操控轻松打开车门、控制运动相机，操作便捷又炫酷。同时，腕上小艺还具备“识屏”交互能力，能够针对健康数据图表进行口语化解读，并给出个性化的建议，仿佛为用户配备了一位贴心的健康小管家。

值得一提的是，该手表在情绪健康管理方面实现了业界首发。它可以精准识别平静、愉悦等12种情绪状态，帮助用户更好地了解自己的情绪变化，及时调整心态。对于高尔夫爱好者来说，专业高尔夫模式更是一大福音，它支持超过1.7万个球场地图，让用户在球场上尽情挥杆，享受运动的乐趣。

在价格方面，华为WATCH十周年款也展现出了十足的诚意。46mm钛合金版本售价2899元，42mm904L钢版本售价2799元。购买该手表的用户还将获得实体纪念徽章，以及表盘市场会员季卡、活力人生会员季卡，为用户带来更多附加价值。

