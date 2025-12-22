首页 > 原创 > 关键词  > 华为nova15Ultra最新资讯  > 正文

华为nova15 Ultra发布：4199元起 搭载前后双红枫

2025-12-22

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:今日，华为正式发布nova15Ultra，这款在nova历史上定位高端的旗舰手机，凭借一系列创新设计与强大性能，迅速成为科技圈焦点。

在设计上，华为nova15Ultra采用全新方案，引入横向立体堆叠的星耀架构，搭配航空级金属中框。这种设计不仅赋予手机独特外观，更凭借出色的抗弯折、抗压性能，大幅强化了手机的耐用性。在全新架构加持下，nova15Ultra以6.8mm的超薄机身惊艳亮相，成为史上最薄的nova机型，较上代减薄12.6%，远超市面其他Ultra机型。同时，它提供好搭紫、带感绿、零度白、幻夜黑4款配色可选，满足不同用户的个性化需求。

芯片方面，此次发布会直接公布型号，nova15Ultra搭载麒麟9010S，这是nova系列首次用上麒麟9系芯片。华为介绍，整机性能相较前代提升18%，游戏帧率稳定性提升50%，软硬芯融合调度支持秒启秒开秒加载特性，为用户带来流畅的使用体验。

微信截图_20251222154137.png

连接技术上，nova15Ultra配备满血星闪连接技术，支持4.6Gbps音频传输、星闪车钥匙等功能，拓展了手机的使用场景与便捷性。通信能力更是其一大亮点，nova15Ultra获行业首个通信四重五星认证，实现天网通、地网通、无网通，全版本支持天通卫星通信、北斗卫星通信、2.4GHz畅连无网通信等，让用户在各种环境下都能保持通信畅通。

续航方面，内置6500mAh硅碳负极电池，支持100W有线快充和80W无线充电，为用户解决电量焦虑问题。

影像系统是nova15Ultra的又一核心亮点。它首发双红枫影像系统，首次在前置配备一颗红枫镜头，搭配首发前置像素级光谱感知算法，无论是人像还是风景，都能精准还原色彩。后摄同样升级显著，采用4个5000万全RYYB红枫影像系统，包括5000万RYYB可变光圈防抖镜头、5000万RYYB潜望长焦镜头、5000万RYYB超广角微距镜头以及150万红枫镜头，此外还有多焦段自适应双闪光灯、激光对焦传感器，为用户带来专业级的拍摄体验。在体验方面，nova15Ultra支持旗舰同款的个性色卡、AI辅助构图等功能，让拍摄更方便，出片率更高。

价格方面，nova15Ultra提供三个版本可选。256GB版本售价4199元，512GB版本售价4499元，1TB版本售价4999元。其中，256GB和512GB采用昆仑玻璃，1TB则升级为玄武钢化昆仑玻璃，进一步提升了手机的耐用性与品质感。华为nova15Ultra的发布，无疑为高端旗舰手机市场注入了新的活力，也为消费者带来了更多选择。

