小米17 Ultra影像系统配置公布：徕卡1英寸主摄+徕卡2亿长焦

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:12月25日，小米17Ultra即将发布。今日，官方在公布其外观之后，进一步揭晓了影像配置，同时发布全新slogan“夜色传神”，引发了广大数码爱好者的热烈关注。

此前，小米已官宣与徕卡达成全新战略合作，在“联合研发”卓有成效的基础上，引入“战略共创模式”，而小米17Ultra正是这一全新合作模式下的首款力作。所谓“战略共创模式”，意味着双方将开展更紧密、多层次的合作，旨在突破移动影像传统思维定式和应用场景局限，从产品源点深度共创，融汇徕卡相机制造的专业光学、美学哲思与交互理念，彻底重构移动影像体验。

秉承这一先进理念，小米与徕卡携手打造出划时代的全新一代光学系统方案。其中，影像配置堪称豪华。小米17Ultra配备了徕卡1英寸光影大师主摄，这款高动态主摄专为夜拍而生。在夜晚等光线较暗的环境下，能够捕捉到更多细节，让夜景照片画质纯净度实现重大突破，呈现出清晰、细腻且富有层次感的画面效果。

不仅如此，小米17Ultra还搭载了徕卡2亿像素光学变焦镜头，这一配置让长焦摄影迈入光学变焦时代。以往移动设备长焦拍摄时，常因数码变焦导致画质下降，而此次2亿像素光学变焦镜头的加入，有效解决了这一问题，大大提升了长焦创作的自由度，用户可以更自由地捕捉远处的精彩瞬间，且保证画面质量。

值得一提的是，小米与徕卡首次在移动影像领域推出徕卡APO认证长焦镜头。徕卡APO镜头以低色散、高解析力闻名，是徕卡光学实力的标杆之一。专为移动设备全新打造的新一代1英寸主摄传感器与徕卡APO长焦镜头共同构筑的全新一代光学系统方案，在大光比场景细节还原精准度方面也取得了史无前例的重大突破。在强光与弱光对比强烈的环境下，能够精准还原画面中各个部分的细节，让照片的明暗过渡更加自然，色彩还原更加真实。

