小米手表5官宣12月25日发布 搭载骁龙W5

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:今日，小米官方正式官宣，小米手表5将于12月25日与小米17Ultra一同闪耀发布，此次小米手表5定位为全智能旗舰，引发了众多科技爱好者和消费者的广泛关注。

在核心性能方面，小米手表5搭载了骁龙W5穿戴处理器，这可是高通最新一代的穿戴芯片。它采用先进的4nm工艺打造，在性能表现上极为出色，能够轻松应对各种复杂任务，同时具备低功耗的显著优势，为手表的持久续航提供了有力保障。

除了强大的芯片，小米手表5在健康监测功能上实现了重大突破。它是小米首次配备EMG肌电信号传感器的手表，这一创新设计意义非凡。凭借该传感器，手表能够精准识别更精细的动作，无论是日常运动中的细微动作，还是专业健身时的特定动作，都能被准确捕捉和分析，为用户提供更科学、更个性化的运动指导。此外，小米手表5还配备了ECG心电传感器，用户可以随时进行心电图测量，全面获取心脏数据，为心脏健康保驾护航，让用户对自己的身体状况有更深入的了解。

外观设计上，小米手表5同样独具匠心。它采用了圆形表盘设计，经典而时尚，符合大众的审美需求。表盘双面覆盖人工蓝宝石玻璃，这种材质具有超硬耐磨的特性，能够有效抵御日常使用中的刮擦和碰撞，保持手表的完美外观。搭配一体锻造的不锈钢表壳，不仅质感出色，而且坚固耐用，彰显出高端品质。

