iQOO Z11 Turbo系列官宣：好看 爆能打

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:iQOO Z11Turbo系列正式进入预热阶段。今日，iQOO产品经理邢程首次公开了新机外观，并透露其代号为“战斗精灵”，强调“特好看，爆能打”。

从曝光信息看，iQOO Z11Turbo系列在设计上迎来显著升级。相较于上代Z10系列的塑料中框，新机采用金属材质中框，搭配蓝色后盖的细腻拉丝纹理，整体质感向高端旗舰靠拢。这一改变不仅提升了握持手感，更在视觉上强化了产品的精致度。

性能方面，iQOO Z11Turbo系列将首批搭载高通骁龙8Gen5旗舰平台，这也是iQOO Z系列首次采用高通正代旗舰SoC。骁龙8Gen5延续了定制的Oryon CPU架构，最高主频达3.8GHz，性能较前代提升36%，网页浏览响应速度提升76%。同时，其集成的Adreno GPU采用创新切片架构，支持更高时钟速度，游戏与图形处理性能提升11%，为高负载场景提供更流畅的体验。

尽管官方尚未公布iQOO Z11Turbo系列的具体发布时间，但据多方消息推测，新品有望于1月份正式亮相。作为Z系列的迭代之作，Z11Turbo系列能否在延续续航优势的同时，通过骁龙8Gen5的加持进一步巩固性能标杆地位，值得期待。

