微信紧急提醒：警惕木马病毒 将加强对此类行为打击

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:微信安全中心发布公告，近期发现有不法分子利用社交平台传播木马病毒，该行为使用户的电脑面临被远程控制的风险。这些不法分子通过网站、邮箱、社交平台等渠道传播伪装成正常文件的木马病毒，一旦用户点击运行，他们便能通过远程操控用户电脑，利用受害者账号实施诈骗。若病毒未能及时清除，还可能持续窃取用户密码和敏感信息。

为保护用户权益，微信团队宣布将加强对此类行为的打击，对违法违规行为进行阶梯式处罚，依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》进行处理。

微信安全中心揭露了社交平台上木马病毒的常见传播手法，包括不法分子伪装成企业职员或公司领导，发布被伪装成报税工具、办公软件、电子发票、涉税文件等的木马病毒，诱导用户点击查看。

若用户发现打开了可疑内容或电脑上出现可疑行为，微信安全中心建议用户应立即退出电脑上登录的重要账号，并对电脑进行全面查杀，确保木马病毒被清理干净后再正常使用电脑。此外，用户应定期使用杀毒软件进行安全扫描，清理潜在风险。

微信安全中心还提醒用户，如遇到好友突然提出借款、转账、充话费等要求，建议先通过视频核验对方身份，以防对方账号被远程控制，造成财产损失。这一公告强调了用户在社交平台上需提高警惕，防止木马病毒侵害个人网络安全。

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