AI日报：美团推虚拟人视频生成模型；QQ音乐推本地化AI作曲；GPT-5.2-Codex 正式亮相

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、Google Gemini 应用重磅更新：用户可轻松检测视频是否由 Google AI 生成

Google 推出 Gemini 应用新功能，用户可上传视频并检测其是否由 Google AI 生成，提升 AI 内容透明度和可信度。

【AiBase提要:】 🎥 SynthID 水印检测全面升级，可识别视频中 AI 生成内容。 🔍 用户可通过 Gemini 应用上传视频并查询是否由 Google AI 生成。 🌐 功能覆盖全球，无需额外订阅或工具。 详情链接:https://blog.google/technology/ai/verify-google-ai-videos-gemini-app/

2、GPT-5.2-Codex 正式亮相：以“上下文压缩”攻克长程编码难题

GPT-5.2-Codex 的发布标志着智能代编码领域的重大突破，其在代码重构、系统迁移以及网络安全防御方面表现出卓越性能，同时通过严格的访问控制策略保障技术安全。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.2-Codex 通过上下文压缩技术提升长程任务执行能力。 🛡️ 在网络安全领域展现出专业级的夺旗赛（CTF）实战水平。 🔒 采取多层次部署策略，确保技术普惠与安全合规并重。

3、美团推出 SOTA 级虚拟人视频生成模型 LongCat-Video-Avatar

美团LongCat团队推出SOTA级虚拟人视频生成模型LongCat-Video-Avatar，该模型在长视频生成领域表现优异，具有多项核心功能，吸引了广泛开发者关注。

【AiBase提要:】 🎥 LongCat-Video-Avatar 是美团LongCat团队推出的视频生成模型，支持多任务功能。 🧠 采用Cross-Chunk Latent Stitching训练策略，提升长视频生成质量。 📊 在多个数据集上达到SOTA水平，展现强大应用潜力。 详情链接:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Video

4、苹果发布全新多模态 AI 模型 UniGen 1.5，实现图像理解、生成与编辑三合一

苹果最新推出的多模态AI模型UniGen1.5在图像处理领域实现了重要突破，其集成图像理解、生成和编辑功能，显著提升了工作效率。通过“编辑指令对齐”技术，模型能够更准确地捕捉用户意图，提高图像编辑的准确性。在多项行业标准测试中，UniGen1.5表现出色，展现了强大的竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 UniGen1.5集成了图像理解、生成和编辑功能，提升了工作效率。 🛠️ 引入“编辑指令对齐”技术，提高了图像编辑的准确性。 📊 在多项测试中表现优异，显示出强大的竞争力。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2511.14760

5、ElevenLabs打通WhatsApp！AI语音助理可接打电话、批量外呼，客服革命正式落地

ElevenLabs在2025年12月18日宣布其AI语音智能体（Agents）深度集成WhatsApp，实现了文字+语音双模全渠道交互。这一更新不仅提升了企业的客服效率，还降低了部署成本，显著提高了客户满意度和转化效率。

【AiBase提要:】 ✅ 自然接听来电:用户拨打企业WhatsApp号码，AI即以高度拟人化语音应答 ✅ 主动外呼服务:支持单次或批量外呼，适用于预约提醒、催收通知、客户回访等高频场景 ✅ 实时语音交互:无论用户发送语音消息，还是AI主动拨打电话，均实现低延迟、高自然度的流畅对话 详情链接:https://elevenlabs.io/docs/agents-platform/whatsapp

6、字节跳动 AI 手机合作方案曝光，免收 Token 分成开启“让利换入口”

字节跳动正积极与多家头部硬件厂商展开 AI 手机合作，通过预装 AIGC 插件获取 AI 流量入口，并提供让利策略吸引厂商参与，以提升自身在 AI 领域的竞争力。

【AiBase提要:】 📱 字节跳动与 vivo、联想、传音等厂商合作，预装 AIGC 插件以获取 AI 流量入口。 💰 采用免收定制开发费与 Token 销售分成的策略，吸引手机厂商参与流量分发和收益分成。 🤝 此次合作旨在打破手机厂商对第三方 AI 的戒备，提升 AI 竞争力。

7、Claude AI 新 “任务模式” 上线：智能助手全新进化，能提问会执行！

Claude AI 的新任务模式通过创新的双面板设计、结构化行动计划以及自动化技能集成，显著提升了智能助手在复杂任务中的表现和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 Claude 任务模式引入双面板布局，提升任务执行效率。 📝 支持生成结构化行动计划和澄清性提问，确保任务准确性。 🛠️ 集成多种技能和模型上下文协议，实现自动化任务处理。

8、Luma发布Ray3 Modify：AI视频编辑新突破，保留演员表演细节，一键换装、换场景

Luma AI发布Ray3Modify，实现了对实拍视频的高保真AI修改，保留演员表演细节的同时支持换装、换场景，为影视、广告、游戏等行业带来新的创作可能性。

【AiBase提要:】 🎬 通过角色参考图和关键帧实现精准编辑 🔄 保留演员表演细节，支持换装、换场景 💰 获得9亿美元融资，计划建设AI算力集群

9、QQ音乐推本地化AI作曲：酷睿Ultra加持，几分钟生成完整歌曲，创作隐私不外泄

QQ音乐推出的本地化AI作曲功能，通过酷睿Ultra处理器实现完全本地化的大模型音乐生成，极大降低了创作门槛并保障了隐私安全。

【AiBase提要:】 🎧 QQ音乐推出本地化AI作曲功能，用户无需联网即可创作原创歌曲。 🔒 采用本地推理路径，保障创作隐私，数据不上传服务器。 🧠 酷睿Ultra处理器内置NPU，提升AI计算效率并延长电池续航。

10、微信元宝 AI 助手增加新功能，轻松一句话设置提醒

微信元宝 AI 助手新增了通过一句话设置提醒的功能，让用户能够更便捷地管理日程和待办事项。同时，它还具备解析公众号文章、图片及文档内容的能力，并支持语音交互，降低了使用门槛，适合各类用户群体。

【AiBase提要:】 📅 元宝 AI 助手支持用户通过一句话轻松设置提醒，提升了日程管理的便捷性。 🗣️ 用户可以通过语音消息与元宝互动，方便长辈用户使用。 📱 元宝不仅限于提醒功能，还提供文章解析、图文识别等多种实用功能。

（举报）