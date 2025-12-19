红米REDMI Note 15系列新春版官宣 将于明天发布

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:REDMI于今日正式宣布，将于明天晚上8点在卢伟冰的直播间推出全新的REDMI Note15系列新春版，以科技新品为新年增添喜庆氛围。

从官方发布的海报来看，REDMI Note15系列新春版采用了极具新年氛围的新年红配色，推测其材质或为科技纳米皮，以独特的设计迎接即将到来的2026年。

回顾今年8月，REDMI Note15系列正式登场，被冠以“新一代小金刚”的美誉。该系列机型在品质方面表现出色，配备龙晶玻璃，抗摔性能较上一代提升高达10倍，一举获得行业首个SGS整机高强度防护金标五星认证。在防水性能上，它更是通过了IP66、IP68、IP69、IP69K防水大满贯认证，还特别引入防水组合测试，模拟用户一年严苛使用场景后，防水性能依旧强劲，荣获行业首个南德五星长效防水品质认证。

续航方面，REDMI Note15系列搭载了超强续航组合，配备7000mAh小米金沙江电池，支持90W快充以及22.5W有线反充，既保证了充足的电量，又实现了快速充电。

通信能力上，该系列同样表现卓越。其升级了旗舰同款Phase8L射频架构，并搭载澎湃T1S信号增强芯片，同时与中国移动进行联调优化，针对79个典型弱网、拥塞场景进行优化，显著增强了通信能力。

