小米澎湃OS 3三款元旦限定水印上线

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:今日，小米官方正式对外公布，将为澎湃OS3推出三款元旦限定水印，这三款水印将于2025年12月20日至2026年1月10日限时上线，为小米用户在元旦期间拍摄的照片增添独特的新年气息。

想要体验这三款元旦限定水印，用户需先对系统进行升级。具体而言，相机直出功能要求用户先将系统升级至小米澎湃OS3，同时将小米相册 - 编辑通过应用商店升级到2.0.5.0.5及以上版本，之后便可轻松开启这一独特的拍摄体验。

小米相机部产品经理“Bao_小李”对这三款元旦限定水印的设计进行了详细介绍。每一款水印都独具匠心，蕴含着对新年的美好期许。

第一款水印以“元旦是新一年的开端”为主题，采用了翻页的折角图形设计。这种设计巧妙地对应了物理翻页的动作感，将“2026新年”这一时间节点具象化，隐喻着“翻开新页”“辞旧迎新”的新年意象，让用户在拍摄照片时，仿佛能感受到新的一年正缓缓翻开崭新的篇章。

第二款水印则对“Happy New Year”进行了艺术化的花字设计。左右两侧的“2025”和“2026”对称工整，精准贴合了元旦告别2025、迎接2026的时间节点。红色的背景更是为新年照片增添了一份热闹喜庆的氛围，让人在看到照片的瞬间就能感受到浓浓的年味。

第三款水印运用了传统新年元素烟花与红灯笼，并采用水墨画的设计风格。水墨画的清新淡雅与新年元素的热闹喜庆相互融合，既不失传统韵味，又展现出了独特的艺术美感，让用户在拍摄照片时，能够捕捉到新年的独特韵味。

此次小米澎湃OS3推出的三款元旦限定水印，不仅在设计上独具创意，更在细节之处彰显了对新年的美好祝福。相信在限时上线期间，这三款水印将受到广大小米用户的喜爱，为大家的元旦时光留下更多美好的回忆。

