首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Reno15c开售：售价2899元起 IP69满级防水

2025-12-19 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:今日，OPPO Reno15系列入门机型——OPPO Reno15c正式开售，为消费者带来了新的选择。此次开售的OPPO Reno15c提供两个版本，12GB +256GB售价2899元，12GB +512GB售价3199元。

在外观设计上，OPPO Reno15c延续了系列家族式风格。经典的星光蝴蝶结配色十分吸睛，同时采用了旗舰级的冷雕玻璃工艺搭配金属中框，质感满满，尽显精致。

屏幕方面，该机正面配备了一块6.59英寸的OLED直屏，拥有2760*1256的高分辨率，支持120Hz高刷新率，还具备高频PWM调光技术，无论是日常浏览、观看视频还是玩游戏，都能带来流畅且舒适的视觉体验。

2899 元起！OPPO Reno15c首销：IP69 满级防水、五年长寿大电池

机身尺寸上，OPPO Reno15c宽74.83mm、长158.00mm、厚7.77mm，重量为197g，握持感较为舒适。并且，它支持IP69级防尘防水，具备360抗摔设计，大大提升了手机在日常使用中的耐用性，让用户使用起来更加安心。

性能表现上，OPPO Reno15c核心搭载第四代骁龙7处理器。与第三代骁龙7相比，其多核性能提升最多达27%，GPU图形渲染速度比前代提升多达30%，能够轻松应对多任务处理和各类大型游戏，为用户带来流畅的使用感受。

续航能力一直是用户关注的重点，OPPO Reno15c内置6500mAh五年长寿大电池，即便使用五年，电池容量仍能保持80%以上，有效解决了用户对于电池寿命的担忧。同时，它还支持80W超级闪充，短时间内就能让手机快速回血，减少充电等待时间。

影像方面，OPPO Reno15c后置三摄组合，包括5000万像素主摄、5000万像素长焦以及800万像素超广角镜头，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。前置则为5000万像素镜头，自拍效果清晰细腻。

系统方面，该机出厂预装ColorOS16，该系统在Q3鲁大师手机系统流畅榜中荣获第一，系统流畅度高，操作便捷，为用户带来了出色的软件体验。综合来看，OPPO Reno15c在外观、屏幕、性能、续航、影像和系统等方面都有出色表现，是一款值得考虑的机型。

2899元起！OPPO Reno15c首销：IP69满级防水、五年长寿大电池

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • OPPO Reno15c发布：售价2899元起 搭载第四代骁龙7

    OPPO Reno15c于12月15日正式发布，定位为Reno15系列入门机型，12月19日开售。提供12GB+256GB（2899元）和12GB+512GB（3199元）两种存储版本。外观延续家族设计，采用星光蝴蝶结配色与冷雕玻璃工艺，质感出色。配备6.59英寸OLED直屏，支持120Hz高刷与高频PWM调光，机身重197g，支持IP69级防尘防水及360抗摔设计。搭载第四代骁龙7处理器，性能较前代提升显著。内置6500mAh大电池，支持80W超级闪充，续航能力强。后置5000万像素三摄，前置5000万像素，满足多场景拍摄需求。出厂预装ColorOS 16系统，操作流畅。凭借全面配置与亲民价格，有望在入门机型市场占据一席之地。

    ​OPPO ​Reno15c ​Reno15系列

  • 荣耀WIN屏幕规格出炉：6.83英寸直屏 185hz超高刷新率

    荣耀WIN系列已经定档12月26日14:30发布，双旗舰同台登场，分别是：荣耀WIN、荣耀WIN RT。 据博主熊猫很禿然”爆料，荣耀WIN将搭载6.83英寸的LTPS直屏，1.5K分辨率，实现了185hz的超高刷新率。

    ​荣耀WIN发布 ​荣耀WIN ​RT

  • 取代IPS LCD！苹果正式启动OLED iMac开发

    苹果已启动24英寸iMac OLED面板的研发工作。 据供应链消息，三星和LG已收到苹果发出的RFI（RFI 即信息请求”，用于在零部件规格初步成形后，向供应商收集技术能力和方案信息）。 此后，苹果将进入RFQ（报价请求）环节，向供应商正式询价。 目前面板规格尚未最终确定，但现阶段目标为一块24英寸、亮度600nits、像素密度281PPI的显示屏。相比现有iMac LCD面板的500nits亮度，OLED�

    ​苹果 ​iMac ​OLED面板

  • 行业定论！RGB-Mini LED超越OLED成2025高端电视首选，2026年将全面爆发

    今年以来，RGB-Mini LED新型显示技术强势崛起，凭借画质、色彩、亮度等方面的突破性表现，重塑高端电视技术标准，推动市场格局洗牌。据奥维云网数据显示，线下市场2万元以上85英寸电视赛道中，RGB-Mini LED电视销售额占比达43.68%，销量占比攀升至48.73%，接近一半的市场份额标志着其高端电视主流形态地位初步确立。同一监测周期内，海信RGB-Mini LED电视整体销量占比95.67%、销�

    ​RGB-Mini ​LED ​高端电视

  • MacBook Pro首次采用OLED：Mini LED时代将终结

    2012年苹果推出了首款Retina视网膜显示屏MacBook Pro，在720P当道的时代可以说惊艳四座。 2021年，首款配备Mini LED显示屏的MacBook Pro亮相，苹果自信地称之为世界上最好的笔记本屏幕”。 时隔5年，苹果笔记本屏幕再度升级，明年的MacBook Pro系列将首次搭载OLED屏，Mini LED将被淘汰。 虽然Mini LED比传统LCD显示更优，但是Mini LED仍然依赖背光模组，而且没有彻底摆脱LCD屏色域窄的问题。

    ​苹果 ​MacBook ​Pro

  • 小米15 Pro用户注意：澎湃OS 3.0.6.0正式版内测已上线 优化拍照体验

    小米15 Pro已推送澎湃OS 3.0.6.0.WOBCNXM正式版内测，持有该设备的用户可进行更新。 此次更新覆盖系统、相机、相册、日历多个模块，具体内容如下： 在系统层面，本次更新优化了北斗卫星短信的界面显示效果，同时提升了NFC刷卡的稳定性，改善了相关使用体验。 修复类问题包含屏幕录制悬浮窗口显示异常、部分场景下小爱打开TalkBack功能的异常情况。 此外还合入了2025年12月�

    ​小米15 ​Pro ​澎湃OS

  • 明年1月1日起 向好友发不雅照片或视频违法 最高拘留15天罚款5000元

    自2026年1月1日起，新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》（以下简称《治安管理处罚法》）将正式落地施行。 此次修改的一大亮点，是对传播淫秽信息的处罚规定作出明确细化，对传播淫秽信息加大了处罚力度。以往公众存在的私下传播淫秽信息仅属道德问题”的认知误区，新规修订明确纠正这一认知。 新《治安管理处罚法》第八十条明确将利用信息网络、电话以及�

    ​治安管理处罚法 ​传播淫秽信息 ​法律修订

  • 华为nova 15系列今天发布：首发双红枫镜头

    华为将于12月22日14:30举行新品发布会，推出备受期待的nova 15系列，包括nova 15、nova 15 Pro和nova 15 Ultra三款机型。该系列在性能配置上实现重大突破，标准版搭载麒麟8系芯片，Pro和Ultra版首次升级至麒麟9系芯片，性能直逼华为Mate和Pura系列。据爆料，nova 15 Pro和Ultra将首发前后双红枫原色镜头，这项创新技术能在更广光谱范围内精准测量全局光谱信息，大幅提升色彩还原的准确性，使拍摄的照片色彩更真实自然。前置加入红枫原色镜头后，自拍同样能实现精准色彩还原，即便在复杂光线环境下，也能保持画面效果的真实与自然。

    ​华为nova15系列 ​麒麟9系芯片 ​双红枫原色镜头

  • 史上最长春节有人计划请5休15

    随着 2026 年春节脚步的临近，一个长达 9 天的“史上最长春节”假期即将开启，从 2 月 15 日一直延续至 2 月 23 日。这一前所未有的超长假期，不仅让众多民众欢呼雀跃，更激发了一股“拼假”出游的热潮。不少精明的旅行者已提前规划，打算通过请 5 天年假，与前后周末无缝衔接，拼凑出长达 15 天的超长假期，尽情享受旅途的愉悦。 业内专家分析指出，“请 5 休15”拼假模�

    ​2026春节 ​超长假期 ​拼假出游

  • 华为nova 15系列官宣12月22日发布

    华为宣布将于12月22日14:30举办nova15系列新品发布会，一次性推出nova15、nova15 Pro和nova15 Ultra三款机型。据悉，该系列在芯片配置上有显著升级，标准版搭载麒麟8系芯片，Pro和Ultra版有望升级为更强劲的麒麟9系芯片，性能定位向高端机型看齐。影像方面，Pro版后置双5000万像素镜头，Ultra版主摄升级为5000万像素1/1.3英寸超大底方案，拍照实力出众。更多细节将在发布会揭晓。

    ​华为nova15 ​麒麟芯片 ​新品发布会

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM