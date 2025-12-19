OPPO Reno15c开售：售价2899元起 IP69满级防水

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:今日，OPPO Reno15系列入门机型——OPPO Reno15c正式开售，为消费者带来了新的选择。此次开售的OPPO Reno15c提供两个版本，12GB +256GB售价2899元，12GB +512GB售价3199元。

在外观设计上，OPPO Reno15c延续了系列家族式风格。经典的星光蝴蝶结配色十分吸睛，同时采用了旗舰级的冷雕玻璃工艺搭配金属中框，质感满满，尽显精致。

屏幕方面，该机正面配备了一块6.59英寸的OLED直屏，拥有2760*1256的高分辨率，支持120Hz高刷新率，还具备高频PWM调光技术，无论是日常浏览、观看视频还是玩游戏，都能带来流畅且舒适的视觉体验。

机身尺寸上，OPPO Reno15c宽74.83mm、长158.00mm、厚7.77mm，重量为197g，握持感较为舒适。并且，它支持IP69级防尘防水，具备360抗摔设计，大大提升了手机在日常使用中的耐用性，让用户使用起来更加安心。

性能表现上，OPPO Reno15c核心搭载第四代骁龙7处理器。与第三代骁龙7相比，其多核性能提升最多达27%，GPU图形渲染速度比前代提升多达30%，能够轻松应对多任务处理和各类大型游戏，为用户带来流畅的使用感受。

续航能力一直是用户关注的重点，OPPO Reno15c内置6500mAh五年长寿大电池，即便使用五年，电池容量仍能保持80%以上，有效解决了用户对于电池寿命的担忧。同时，它还支持80W超级闪充，短时间内就能让手机快速回血，减少充电等待时间。

影像方面，OPPO Reno15c后置三摄组合，包括5000万像素主摄、5000万像素长焦以及800万像素超广角镜头，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。前置则为5000万像素镜头，自拍效果清晰细腻。

系统方面，该机出厂预装ColorOS16，该系统在Q3鲁大师手机系统流畅榜中荣获第一，系统流畅度高，操作便捷，为用户带来了出色的软件体验。综合来看，OPPO Reno15c在外观、屏幕、性能、续航、影像和系统等方面都有出色表现，是一款值得考虑的机型。

