十周年感恩回馈！华为WATCH 5优惠500元：售价2199元起

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:今日，华为终端发文宣布，为庆祝WATCH系列开启十周年，特别推出感恩回馈活动，其中华为WATCH5立享优惠500元起，这一消息迅速引发了广大消费者的关注。

从华为商城信息来看，此次华为WATCH5全版本均参与优惠活动，到手价仅需2199元起，性价比进一步提升。华为WATCH5于今年6月11日正式发布，作为首款搭载鸿蒙5系统的鸿蒙AI智能手表，它在智能穿戴领域有着独特的地位。

在外观设计上，华为WATCH5充分考虑了不同用户的佩戴需求，提供了46mm和42mm两个尺寸可供选择。其屏幕均采用球面蓝宝石玻璃，不仅耐磨耐刮，而且显示效果清晰细腻。表壳材质也十分丰富，有钛合金、904L不锈钢、316L不锈钢三种材质，用户可以根据自己的喜好和风格进行挑选，满足多样化的审美需求。

功能方面，华为WATCH5更是亮点十足。它搭载了全新智慧助手小艺，支持小艺健康问答、小艺运动操控、小艺生活助手等多种功能，为用户的生活带来更多便利。同时，它还具备手势遥控拍照、手势控制闹钟等实用功能，甚至可以充当星闪车钥匙，让用户的出行更加便捷。

值得一提的是，华为WATCH5业界首发侧边X - Tap智感窗，首创三合一传感器（PPG ECG 压感），不仅能玩压感游戏，还实现了指尖实时血氧监测，同时支持免气囊高血压风险研究。用户只需指尖轻触表冠3秒，就能完成血氧、血管弹性、压力值等11项核心指标检测，60秒即可生成完整健康报告，为用户的健康管理提供了有力支持。

此外，华为WATCH5支持eSIM通信，具备独立通话、独立导航、在线音乐等功能，即使不带手机也能轻松出行，满足用户在各种场景下的使用需求。

（举报）