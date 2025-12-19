首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo S50 Pro mini今日开售：售价3699元起

2025-12-19 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:12月15日，vivo正式发布了S50系列，其中备受瞩目的高配版vivo S50Pro mini闪亮登场，这是一款定位小屏旗舰手机，将于12月19日正式开卖，售价为3699元。

vivo S50Pro mini被称为“蓝厂史上最强S”，在性能配置上表现卓越。它首批搭载了高通骁龙8Gen5（第五代骁龙8）旗舰平台，配合满血版LPDDR5X内存与UFS4.1闪存，带来了S系列史上最流畅的使用体验。经测试，其安兔兔跑分轻松突破300万分，无论是多任务处理还是运行大型游戏，都能游刃有余。同时，该机全系标配了速度快、安全性高的3D超声波指纹识别，让解锁更加便捷高效。

屏幕方面，vivo S50Pro mini配备了一块6.31英寸的小尺寸屏幕，对于喜欢单手操作的用户来说十分友好，握持感舒适，操作起来毫无压力。

影像能力一直是vivo手机的强项，此次vivo S50Pro mini也不例外。它配备了5000万像素索尼IMX921大底主摄、5000万像素IMX882潜望长焦镜头以及800万超广角镜头，这样的豪华组合能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。此外，该机还支持3种大师Live运镜模式，并配备了全焦段变焦闪光灯功能，进一步提升了人像与视频拍摄的可玩性，让用户能够轻松拍出高质量的照片和视频。

续航方面，vivo S50Pro mini内置了6500mAh大容量电池，能够满足用户一整天的使用需求。并且，它支持90W有线快充、40W无线闪充以及无线反向充电功能，让用户在电量不足时能够快速补充电量。

在防护能力和质感上，vivo S50Pro mini同样表现出色。整机具备满级防尘防水能力，能够有效应对日常使用中的各种意外情况。同时，它采用了金属中框，质感全面拉满，外观精致又耐用。综合来看，vivo S50Pro mini凭借其出色的性能、影像、续航和防护能力，在小屏旗舰市场中具有强大的竞争力。

vivo S50 Pro mini首销：最强骁龙8 Gen5小钢炮 3699元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • vivo S50 Pro mini发布：售价3699元起

    vivo正式发布小屏旗舰S50 Pro mini，为小屏爱好者带来新选择。该机延续小屏设计风格，配备6.31英寸屏幕，机身小巧精致。搭载骁龙8 Gen5芯片，性能强劲。影像方面，后置5000万像素大底主摄、5000万潜望长焦及超广角镜头，并采用索尼IMX921传感器，结合自研Vcs仿生感光技术，成像效果出色。内置6500mAh大电池，支持90W有线和40W无线充电。提供告白、灵感紫和深空黑三种配色，其中告白配色采用纱纤光刻工艺，光影变幻梦幻。价格方面，12GB+256GB版售3699元，12GB+512GB版售3999元，16GB+512GB版售4299元。

    ​vivo ​S50Pro ​mini

  • AI日报：豆包大模型1.8、Seedance 1.5 Pro发布；Gemini 3 Flash正式上线；MiniMax通过港交所上市聆讯

    本期AI日报聚焦多领域进展：谷歌发布轻量级Gemini 3 Flash模型，响应速度提升三倍，性能超越Pro版。火山引擎推出豆包大模型1.8及视频生成模型Seedance 1.5 Pro，并启动“AI节省计划”。苹果开源SHARP模型，可将2D照片快速转为3D场景。Meta发布全球首个支持“点击分离声音”的多模态音频模型SAM Audio。MiniMax拟通过港交所上市，或成国产大模型“第一股”。OpenAI开放ChatGPT应用提交权限，向AI原生应用平台演进。千问App接入高德地图，增强现实世界理解能力。微软开源高效图像转3D模型工具TRELLIS.2。xAI推出最快语音代理API，支持中文实时搜索与情绪控制。豆包AI眼镜预计2025年初上市，定价2000元以内，融合大模型与硬件。

    ​Gemini ​3 ​Flash

  • Gemini 3 Flash 倒反天罡了：关键性能居然超过了 Pro!

    12月17日，Google 正式发布 Gemini3Flash。一个定价只有 Claude1/5、GPT1/4的“轻量模型”，在编码上超过 Claude Sonnet4.5，在推理和多模态上全面碾压，和 GPT-5.2也互有胜负。

    ​Gemini3Flash ​轻量模型 ​多模态评估

  • 0.14秒解锁！荣耀WIN系列全系标配3D超声波指纹 湿手也能开

    荣耀即将发布的WIN系列手机将搭载3D超声波指纹技术，解锁速度达0.14秒，湿手也能轻松解锁。该技术通过声波识别指纹表面细节，无需强光，避免“闪光弹”现象。性能方面，新机采用高通骁龙8 Gen3芯片，CPU性能提升20%，能效提升35%，GPU性能提升23%，功耗降低20%。安兔兔跑分目前位列安卓阵营第一。此外，新机提供多种配色，标配可手动启停风扇，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0存储。新品发布会定于12月26日举行，会后即刻开售。

    ​3D超声波指纹 ​荣耀WIN系列 ​高通骁龙8至尊版

  • 新款RGB-Mini LED电视哪款值得买？海信UX、E8S Pro、U7S Pro适配要领全解析

    今年高端电视市场，RGB-Mini LED技术成为主角，占据万元以上85英寸高端电视近半份额。海信作为该技术开创者，市场份额超九成，获专业认证。但市场存在“假RGB-Mini LED”产品，消费者需注意辨别，真技术需同时采用RGB三原色发光芯片和光色同控芯片。海信UX、E8S Pro和U7S Pro系列搭载真RGB-Mini LED，在画质、色域等方面表现卓越，是高端消费者的优选。

    ​高端电视 ​RGB-Mini ​LED

  • Gemini 3 Flash来袭：智力反超Pro级大哥 全球免费用

    Google正式发布新一代轻量模型Gemini 3 Flash，其响应速度达到前代的三倍，几近实现零延迟”交互。 更夸张的是，此次Flash版本在多项关键测试中表现卓越，甚至超越了同家族的旗舰模型。在SWE-bench上，Gemini 3 Flash以78%的得分小幅领先于Gemini 3 Pro的76.2%，这也是Flash系列首次在同期对比中超越Pro型号。

    ​Gemini ​3 ​Flash

  • 最像 Anthropic 的中国 AI 公司，是MiniMax

    “中国的OpenAI” 是谁?一众媒体和分析机构给出的答案是:智谱。 这家中国的大模型 AI 创业公司正在港交所冲刺 IPO。在招股说明书中，它明确宣称:“2025年6月，智谱被美国OpenAI 列为全球主要竞争对手。” 毕竟，OpenAI 开启了生成式人工智能的大规模普及。只要做大模型，或多或少都会沾上 OpenAI 的影子。一个非常划算的方式是:照猫画虎、形而上学地模仿 OpenAI，这是获得“中�

    ​中国的OpenAI ​智谱 ​大模型AI

  • vivo S50系列今晚发布：全系配备航空铝金属中框

    vivo S50系列将于12月15日19:00发布，包括S50 Pro+ mini和S50两款机型，屏幕尺寸分别为6.31英寸和6.59英寸。S50 Pro+ mini搭载高通第五代骁龙8芯片，采用台积电3nm工艺，性能强劲；S50标准版则搭载第三代骁龙8s芯片。影像方面，全系配备索尼IMX882大底潜望镜，S50 Pro+ mini更配备Vcs超感光仿生大底主摄和潜望长焦镜头，前置5000万像素防畸变柔光自拍。设计上采用航空铝合金中框和全新绢丝光刻工艺，提供告白、灵感紫、悠悠蓝和深空黑四款配色，其中告白为主打色。

    ​vivo ​S50系列 ​高通第五代骁龙8

  • 首款骁龙8 Elite Gen5万元机皇！三星Galaxy S26 Ultra入网：60W快充

    根据3C认证官网显示，三星Galaxy S26 Ultra已经获得认证，最高支持60W快充。 据爆料，S26系列统一在明年2月发布，包含Galaxy S26、Galaxy S26 和Galaxy S26 Ultra三杯。

    ​三星Galaxy ​S26 ​Ultra

  • 看过RGB-Mini LED的画质效果，才知道SQD-Mini LED输得彻底

    文章对比了RGB-Mini LED与SQD-Mini LED两种高端电视显示技术。RGB-Mini LED采用红绿蓝三原色独立背光，实现100% BT.2020色域，色彩纯净且功耗降低40%以上，控光控色精度达108bits，画质超越OLED。SQD-Mini LED本质仍是传统量子点技术，依赖蓝光激发和滤光片，存在色彩串扰、光效低、功耗高、亮度不稳定等问题。海信RGB-Mini LED还搭载专属黑曜屏和前出音设计，适配高端家装。追求顶级画质与综合体验首选RGB-Mini LED，而SQD-Mini LED更适合预算有限的大众需求。

    ​RGB-Mini ​LED ​SQD-Mini

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM