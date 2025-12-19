vivo S50 Pro mini今日开售：售价3699元起

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:12月15日，vivo正式发布了S50系列，其中备受瞩目的高配版vivo S50Pro mini闪亮登场，这是一款定位小屏旗舰的手机，将于12月19日正式开卖，售价为3699元。

vivo S50Pro mini被称为“蓝厂史上最强S”，在性能配置上表现卓越。它首批搭载了高通骁龙8Gen5（第五代骁龙8）旗舰平台，配合满血版LPDDR5X内存与UFS4.1闪存，带来了S系列史上最流畅的使用体验。经测试，其安兔兔跑分轻松突破300万分，无论是多任务处理还是运行大型游戏，都能游刃有余。同时，该机全系标配了速度快、安全性高的3D超声波指纹识别，让解锁更加便捷高效。

屏幕方面，vivo S50Pro mini配备了一块6.31英寸的小尺寸屏幕，对于喜欢单手操作的用户来说十分友好，握持感舒适，操作起来毫无压力。

影像能力一直是vivo手机的强项，此次vivo S50Pro mini也不例外。它配备了5000万像素索尼IMX921大底主摄、5000万像素IMX882潜望长焦镜头以及800万超广角镜头，这样的豪华组合能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。此外，该机还支持3种大师Live运镜模式，并配备了全焦段变焦闪光灯功能，进一步提升了人像与视频拍摄的可玩性，让用户能够轻松拍出高质量的照片和视频。

续航方面，vivo S50Pro mini内置了6500mAh大容量电池，能够满足用户一整天的使用需求。并且，它支持90W有线快充、40W无线闪充以及无线反向充电功能，让用户在电量不足时能够快速补充电量。

在防护能力和质感上，vivo S50Pro mini同样表现出色。整机具备满级防尘防水能力，能够有效应对日常使用中的各种意外情况。同时，它采用了金属中框，质感全面拉满，外观精致又耐用。综合来看，vivo S50Pro mini凭借其出色的性能、影像、续航和防护能力，在小屏旗舰市场中具有强大的竞争力。

