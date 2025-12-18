小米17 Ultra在电商平台开启上架预约

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:目前，小米17Ultra新机已在小米商城、京东等主流电商平台开启预约通道，引发了广大消费者的热烈关注。

小米17Ultra作为小米与徕卡全新战略共创模式下的首款力作，双方从产品设计的源头深度携手，将徕卡在相机制造领域的专业光学技术、独特设计美学以及精湛的交互理念完美融入新品之中，旨在为消费者带来前所未有的影像体验。

在影像配置方面，小米17Ultra堪称影像机皇。它首发搭载了全新徕卡1英寸主摄，传感器选用豪威OV50X，拥有5000万像素的高分辨率，像素尺寸达到1.6μm，支持8K视频录制，能够捕捉到更多细节，呈现出更加清晰、生动的画面。此外，该机还配备了全新2亿像素潜望长焦镜头，并采用了先进的镀膜工艺，有效提升了抗眩光与透光性能，让夜景画质与长焦创作体验迎来颠覆式的革新，标志着移动影像光学迈入了一个全新的发展阶段。

除了卓越的影像系统，小米17Ultra在性能配置上也毫不逊色。它搭载了高通第五代骁龙8至尊版芯片，为用户提供了强劲的性能支持。同时，该机还支持超声波屏幕指纹识别技术，解锁更加快速、准确;具备出色的防尘防水能力，能够应对各种恶劣环境;并配备了UWB技术，提升了设备间的连接与交互体验。值得一提的是，小米17Ultra的顶配版还支持卫星通信功能，进一步拓展了手机的使用场景。

（举报）