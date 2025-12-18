首页 > 原创 > 关键词  > 小米17Ultra最新资讯  > 正文

小米17 Ultra在电商平台开启上架预约

2025-12-18 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:目前，小米17Ultra新机已在小米商城、京东等主流电商平台开启预约通道，引发了广大消费者的热烈关注。

首发全新徕卡 1 英寸主摄！小米17 Ultra上架预约

小米17Ultra作为小米与徕卡全新战略共创模式下的首款力作，双方从产品设计的源头深度携手，将徕卡在相机制造领域的专业光学技术、独特设计美学以及精湛的交互理念完美融入新品之中，旨在为消费者带来前所未有的影像体验。

在影像配置方面，小米17Ultra堪称影像机皇。它首发搭载了全新徕卡1英寸主摄，传感器选用豪威OV50X，拥有5000万像素的高分辨率，像素尺寸达到1.6μm，支持8K视频录制，能够捕捉到更多细节，呈现出更加清晰、生动的画面。此外，该机还配备了全新2亿像素潜望长焦镜头，并采用了先进的镀膜工艺，有效提升了抗眩光与透光性能，让夜景画质与长焦创作体验迎来颠覆式的革新，标志着移动影像光学迈入了一个全新的发展阶段。

除了卓越的影像系统，小米17Ultra在性能配置上也毫不逊色。它搭载了高通第五代骁龙8至尊版芯片，为用户提供了强劲的性能支持。同时，该机还支持超声波屏幕指纹识别技术，解锁更加快速、准确;具备出色的防尘防水能力，能够应对各种恶劣环境;并配备了UWB技术，提升了设备间的连接与交互体验。值得一提的是，小米17Ultra的顶配版还支持卫星通信功能，进一步拓展了手机的使用场景。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米、徕卡宣布合作升级：引入战略共创模式！首作小米17 Ultra下周见

    小米17 Ultra已经官宣下周发布，按照小米发布会的惯例，应该是周四，也就是12月25日。 同时，小米集团还宣布与徕卡相机公司宣布全球影像战略合作升级，双方在卓有成效的联合研发”基础上，引入全新的战略共创模式”，小米17 Ultra将是这一全新合作模式下的首款杰作。

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡合作

  • 小米与徕卡达成战略共创模式 小米17 Ultra是该模式首款作品

    小米宣布其年度影像旗舰小米17 Ultra将于下周发布。该机型提前至今年发布，旨在冲击超高端市场，标志着小米已实现“正代高端旗舰全部当年发布”的全新发布节奏布局。此次发布中，小米与徕卡的全球影像战略合作迎来重大升级，双方引入全新“战略共创模式”，共同探索移动影像新边界。小米17 Ultra作为这一全新合作模式下的首款力作，不仅搭载了专为移动影像打造的新一代1英寸主摄传感器OV50X，还引入了徕卡APO长焦镜头，为用户带来前所未有的影像体验。相比前代产品，小米17 Ultra在摄像头配置上进行了精简与优化，由四摄改为三摄，但每一颗镜头都实力非凡。

    ​小米17Ultra ​影像旗舰 ​徕卡合作

  • 小米17 Ultra下周官宣：首发全新徕卡1英寸主摄

    今年的小米数字系列首次开辟了Pro Max产品线，同时推出了小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max三款机型。 小米集团总裁卢伟冰很早就透露，小米数字系列还会有Ultra版。目前该机已经获得入网许可，距离正式发布不远了。 根据小米销售在微信朋友圈发布的消息，小米年度影像旗舰已经开启盲订，支付100元就能锁定专属权益。

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡1英寸主摄

  • 最强1英寸！小米17 Ultra首发全新徕卡主摄

    小米17Ultra搭载全新徕卡1英寸主摄，号称是最强1英寸，其动态范围、暗光细节、色彩还原等都做到了顶级水平。 据悉，小米17Ultra配备OV50X传感器，这是豪威集团旗下的全新旗舰Sensor，拥有1英寸超级大底，像素尺寸是1.6微米，拥有双模拟增益（DAG）HDR和传感器内裁切变焦功能，最高支持8K视频录制。 并且OV50X还搭载LOFIC技术，其全称是Lateral OverFlow Integration Capacitor，原理是在影�

    ​小米17Ultra ​徕卡1英寸主摄 ​OV50X传感器

  • 雷军宣布小米17 Ultra下周发布：夜景画质与长焦创作体验革新

    站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军正式对外宣布，备受期待的小米17Ultra将于下周正式亮相。此次发布，小米与徕卡的影像战略合作再度升级，携手推出划时代的光学系统方案，并首次在移动影像领域引入徕卡APO认证长焦镜头，为移动影像长焦创作带来颠覆性体验革新，同时在夜景画质表现上也有显著提升。据官方透露及多方爆料，小米17Ultr

    ​小米17Ultra ​徕卡APO认证 ​超级像素技术

  • 卢伟冰喜提小米17 Ultra 米粉：用起来怎么样

    小米集团总裁卢伟冰换上了新手机，微博尾巴由之前的小米17 Pro Max变成了小米手机。 不出意外，卢伟冰正在使用的新机应该就是即将发布的小米17 Ultra。不少米粉在评论区问卢总：17 Ultra用起来怎么样？

    ​小米17 ​Ultra ​卢伟冰新机

  • 小米17 Ultra开启线下盲定：本月发布实锤！国产一英寸旗舰

    之前就有不少爆料称，小米17 Ultra将于本月发布，如今终于迎来官方确认。 据多位网友反馈，小米之家线下员工已经开始邀请参与盲定活动，称预计小米17 Ultra本月发布。 小米17 Ultra是第一台影像超大杯新机，也是唯一的一台第五代骁龙8至尊版一英寸旗舰。

    ​小米17 ​Ultra ​影像超大杯

  • 小米全家桶春节前发布 小米17 Ultra、平板、耳机全都有

    临近年底，小米一大波新品正在路上，种类丰富，可谓小米全家桶”。 今日，数码博主数码闲聊站”发文透露，新品包括第五代骁龙8至尊版影像旗舰、天玑8系芯片中端机、天玑9系芯片中端机、全智能手表、两副耳机，中端平板，还有一些IoT产品，确定在春节前登场。 其中，影像旗舰为小米17 Ultra，有望在下周官宣，本月发布。

    ​小米新品 ​骁龙8至尊版 ​天玑8系芯片

  • 小米17 Ultra下周一官宣！预计12月25日发布

    小米14 Ultra预计12月25日发布，将搭载豪威OV50X一英寸主摄，支持双模拟增益HDR和16EV动态范围。正面采用直屏设计，配备超像素技术屏幕，功耗低于1.5K但清晰度超越传统2K。内置近7000mAh电池，支持100W有线与80W无线快充，保留IP68防尘防水。此外，小米NAS有望同台亮相，主打家庭存储，连接手机、电视等多设备，持续完善手机扩容与AI相册功能。

    ​小米17 ​Ultra ​第五代骁龙8

  • 第一款骁龙8E5超大杯！小米17 Ultra真机现身：确认四摄改三摄

    小米17 Ultra真机已经现身，虽然带了保密壳，但依然能明显能看出新机和之前传闻一致，将四摄改为了三摄方案。 结合此前信息，小米17 Ultra依然采用大圆相机模组，正面则是从曲面屏改为直屏。 三摄方案分别是5000万像素的OVX10500U主摄，2亿像素S5KHPE长焦，5000万像素的OV50M或S5KJN5超广角。 其中主摄规格以前从未见过，推测应该就是豪威科技发布的国产一英寸主摄OV50X，拥有500

    ​小米17 ​Ultra ​真机曝光

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM