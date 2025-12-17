小米天才少女罗福莉登场 详细介绍小米MiMo大模型

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:今日，在2025小米人车家全生态合作伙伴大会的现场，备受瞩目的Xiaomi MiMo大模型负责人、“AI天才少女”罗福莉首次公开亮相并登台演讲，以《Xiaomi MiMo:小米基座大模型》为主题，向与会者深入介绍了小米自主研发的首个推理大模型——Xiaomi MiMo的最新成果。

演讲中，罗福莉着重介绍了此次开源上线的小米MiMo-V2-Flash，详细阐述了其三大核心特性。首先，该模型拥有超强的代码和工具调用能力，被誉为Agent沟通的高效语言，极大提升了信息交互的流畅度;其次，模型结构围绕极致推理效率精心打造，为高带宽Agent协作提供了关键支撑，使得复杂任务协同处理更为高效;最后，通过采用全新后训练范式，结合高效稳定的扩展强化学习训练，模型性能得到持续优化。

罗福莉进一步透露，尽管小米MiMo-V2-Flash的总参数仅为309B（激活15B），但其在代码和Agent评测基准上的表现已跻身全球开源模型前列，甚至在多数评测中超越了DeepSeek V3.2和K2-Thinking等知名模型，而参数量却大幅减少，真正实现了以小博大的技术突破。此外，该模型在推理效率方面也表现出色，凭借低成本、高速度的优势，在全球顶尖模型中脱颖而出。

值得一提的是，小米自研的AI大模型Xiaomi MiMo-V2-Flash已正式开源上线，不仅支持深度思考，还具备联网搜索功能。无论是自然流畅的对话聊天，还是需要实时数据、最新动态或资料核对的场景，该模型都能发挥重要作用，为用户带来更加便捷、智能的使用体验。

