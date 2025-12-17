首页 > 原创 > 关键词  > Xiaomi最新资讯  > 正文

小米天才少女罗福莉登场 详细介绍小米MiMo大模型

2025-12-17 11:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:今日，在2025小米人车家全生态合作伙伴大会的现场，备受瞩目的Xiaomi MiMo大模型负责人、“AI天才少女罗福莉首次公开亮相并登台演讲，以《Xiaomi MiMo:小米基座大模型》为主题，向与会者深入介绍了小米自主研发的首个推理大模型——Xiaomi MiMo的最新成果。

演讲中，罗福莉着重介绍了此次开源上线的小米MiMo-V2-Flash，详细阐述了其三大核心特性。首先，该模型拥有超强的代码和工具调用能力，被誉为Agent沟通的高效语言，极大提升了信息交互的流畅度;其次，模型结构围绕极致推理效率精心打造，为高带宽Agent协作提供了关键支撑，使得复杂任务协同处理更为高效;最后，通过采用全新后训练范式，结合高效稳定的扩展强化学习训练，模型性能得到持续优化。

罗福莉进一步透露，尽管小米MiMo-V2-Flash的总参数仅为309B（激活15B），但其在代码和Agent评测基准上的表现已跻身全球开源模型前列，甚至在多数评测中超越了DeepSeek V3.2和K2-Thinking等知名模型，而参数量却大幅减少，真正实现了以小博大的技术突破。此外，该模型在推理效率方面也表现出色，凭借低成本、高速度的优势，在全球顶尖模型中脱颖而出。

值得一提的是，小米自研的AI大模型Xiaomi MiMo-V2-Flash已正式开源上线，不仅支持深度思考，还具备联网搜索功能。无论是自然流畅的对话聊天，还是需要实时数据、最新动态或资料核对的场景，该模型都能发挥重要作用，为用户带来更加便捷、智能的使用体验。

  • 小米发布并开源MiMo-V2-Flash大模型

    小米于12月17日正式发布并开源全新大模型MiMo-V2-Flash。该模型专为智能体AI设计，拥有3090亿总参数量与150亿激活参数量，在推理速度、代码生成及智能体场景应用中展现出超高性能，成为日常任务处理的通用型助手。据官方披露，MiMo-V2-Flash在多项综合基准测试中表现优异，核心指标已达到行业领先的DeepSeek-V3.2同等水平。该模型通过预训练与后训练阶段的数据算法创新，实现了推理能力的显著提升，尤其在智能体交互场景中展现出更高效的响应速度。目前用户可通过小米AI开放平台体验模型功能。小米AI实验室负责人罗福莉将在12月17日举行的“人车家全生态合作伙伴大会”上首次公开亮相，预计将披露更多技术细节与生态合作规划。

    ​小米大模型 ​MiMo-V2-Flash ​智能体AI

  • 小米自研大模型MiMo-V2-Flash开源上线 卢伟冰：迈向Agent时代的全新语言基座

    今日，小米举办2025小米人车家全生态合作伙伴大会，小米集团总裁卢伟冰发表《一路同行，澎湃未来》主题演讲。 卢伟冰宣布，小米自研AI大模型Xiaomi MiMo-V2-Flash已正式开源上线，他将其称为迈向Agent时代的全新语言基座。 根据卢伟冰公布的小米自研MiMo系列的时间表，目前小米已经推出推理大模型MiMo-7B、视觉推理大模型MiMo-VL、原生端到端音频生成模型MiMo-Audio、端侧视觉语�

    ​小米 ​AI大模型 ​开源

  • AI日报：OpenAI推图片模型GPT Image 1.5；腾讯发布混元世界模型1.5；小米开源MiMo-V2-Flash大模型

    本期AI日报聚焦多领域AI新进展：OpenAI推出图像生成模型GPT Image 1.5，性能显著提升；腾讯发布混元世界模型1.5，开启实时交互虚拟世界；小米开源3090亿参数大模型MiMo-V2-Flash，推理速度领先；字节跳动发布Seedance 1.5 Pro，实现视听同步创作；Apple Music将与ChatGPT集成，简化歌单创建；Gemini预测市场全美上线，支持事件预测交易；Adobe Firefly视频功能升级，支持精准提示编辑；谷歌实验室推出AI助手CC，集成Gemini技术管理日程。

    ​AI ​OpenAI ​图像生成

  • AI天才少女罗福莉首次公开亮相 并登台发表演讲

    今日举行的2025小米人车家全生态合作伙伴大会上，Xiaomi MiMo大模型负责人罗福莉公开亮相，并登台发表演讲。 在现场，罗福莉，这位有AI天才少女”之称的技术专家发表题为《Xiaomi MiMo：小米基座大模型》的主题演讲。 Xiaomi MiMo作为小米自主研发的首个推理大模型，备受瞩目。在演讲中，罗福莉详细介绍了此次开源上线的小米MiMo-V2-Flash，着重阐述了其三大显著特性。 其一，�

    ​小米MiMo ​大模型 ​AI

  • AI日报：豆包大模型1.8、Seedance 1.5 Pro发布；Gemini 3 Flash正式上线；MiniMax通过港交所上市聆讯

    本期AI日报聚焦多领域进展：谷歌发布轻量级Gemini 3 Flash模型，响应速度提升三倍，性能超越Pro版。火山引擎推出豆包大模型1.8及视频生成模型Seedance 1.5 Pro，并启动“AI节省计划”。苹果开源SHARP模型，可将2D照片快速转为3D场景。Meta发布全球首个支持“点击分离声音”的多模态音频模型SAM Audio。MiniMax拟通过港交所上市，或成国产大模型“第一股”。OpenAI开放ChatGPT应用提交权限，向AI原生应用平台演进。千问App接入高德地图，增强现实世界理解能力。微软开源高效图像转3D模型工具TRELLIS.2。xAI推出最快语音代理API，支持中文实时搜索与情绪控制。豆包AI眼镜预计2025年初上市，定价2000元以内，融合大模型与硬件。

    ​Gemini ​3 ​Flash

  • Gemini 3 Flash 倒反天罡了：关键性能居然超过了 Pro!

    12月17日，Google 正式发布 Gemini3Flash。一个定价只有 Claude1/5、GPT1/4的“轻量模型”，在编码上超过 Claude Sonnet4.5，在推理和多模态上全面碾压，和 GPT-5.2也互有胜负。

    ​Gemini3Flash ​轻量模型 ​多模态评估

  • Gemini 3 Flash来袭：智力反超Pro级大哥 全球免费用

    Google正式发布新一代轻量模型Gemini 3 Flash，其响应速度达到前代的三倍，几近实现零延迟”交互。 更夸张的是，此次Flash版本在多项关键测试中表现卓越，甚至超越了同家族的旗舰模型。在SWE-bench上，Gemini 3 Flash以78%的得分小幅领先于Gemini 3 Pro的76.2%，这也是Flash系列首次在同期对比中超越Pro型号。

    ​Gemini ​3 ​Flash

  • 豆包大模型1.8发布：三大能力显著增强 媲美全球顶尖模型

    在今天召开的火山引擎Force原动力大会上，豆包大模型1.8正式发布，多模态Agent能力媲美全球顶尖模型。 据了解，豆包大模型1.8面向多模态Agent场景进行了定向优化。其工具调用能力、复杂指令遵循能力及OS Agent能力显著增强，大幅提升了模型在处理复杂任务时的规划与执行水平。

    ​豆包大模型1.8 ​多模态Agent ​视觉推理

  • 浅析2025全球大模型竞争下的中国路径

    2025年，全球AI大模型竞争格局重构。中国模型以开源为矛、场景为盾，在差异化竞争中开辟新赛道。数据显示，中国开源模型市场份额从2024年底的1.2%飙升至2025年近30%，年占比达13.0%，与全球其他地区几乎持平。Qwen、DeepSeek等国产模型凭借技术能力与本土化适配优势，实现从边缘参与者到核心玩家的跨越。政策与生态双重加持为国内大模型发展筑牢根基，2025年下半年国家围绕大模型发展出台一系列关键政策，核心是推动人工智能与经济社会的深度融合。然而行业仍面临数据、算力与落地效率三大挑战。未来，当技术突破、成本优化与监管治理形成合力，中国大模型有望在全球智能竞争中占据先机。

    ​AI大模型 ​开源模型 ​中国模型

  • 微信输入法iOS版3.0发布：语音输入大模型全面升级

    微信输入法iOS版迎来3.0.0大版本更新，聚焦语音功能优化。升级后语音识别准确率与速度显著提升，并新增15种方言语音输入，覆盖粤语、四川话等。新版支持不限时长的语音输入，方便记录会议等内容，同时具备离线语音输入功能，保障网络不佳时顺畅使用。官方强调严格遵循隐私政策，仅收集必要信息，保障用户数据安全。

    ​微信输入法 ​iOS版更新 ​语音输入

