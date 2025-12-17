首页 > 原创 > 关键词  > 微信输入法最新资讯  > 正文

微信输入法iOS版3.0发布：语音输入大模型全面升级

2025-12-17 11:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:今日，微信输入法iOS版迎来重大更新，版本号由2.2. 6 直接跃升至3.0.0，标志着一次全面而深入的大版本升级。此次更新聚焦于语音功能的优化与革新，为用户带来更加智能、便捷的输入体验。

据了解，微信输入法iOS版3. 0 对语音输入大模型进行了全面升级，不仅识别准确率大幅提升，输入速度也更为迅捷。除了支持标准的中文、英文语音输入外，该版本还创新性地引入了 15 种方言语音输入功能，涵盖粤语、四川话、河南话、陕西话、上海话、苏州话、无锡话、南昌话等广泛使用的方言，满足了不同地域用户的多样化需求。

不仅如此，微信输入法iOS版3. 0 在语音输入方面还实现了多项突破。新版本不限制语音输入时长，用户甚至可以利用它来记录超长会议内容，极大地提升了工作效率。同时，该版本还支持离线语音输入功能，即便在网络环境不佳的情况下，也能确保语音输入的顺畅进行。

针对用户普遍关注的隐私问题，微信输入法方面表示，将严格遵循最小、必要原则，仅依据《微信输入法隐私政策》获取用户使用输入法功能所必需的信息，绝不会额外收集或滥用用户数据，全力保障用户的隐私安全。

