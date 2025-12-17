首页 > 原创 > 关键词  > 华为最新资讯  > 正文

华为WATCH十周年款官宣 将于12月22日发布

2025-12-17 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月17日 消息:今日，华为官方正式宣布，将于12月22日14:30举办的nova15系列新品发布会上，同步推出WATCH系列十周年特别款智能手表

从预热海报透露的信息来看，这款新品延续了今年6月发布的WATCH5系列经典设计语言，但在配色方案与表带材质上进行了创新，预计将推出专属纪念配色及定制化表带，以呼应十周年里程碑意义。

华为WATCH十周年款官宣！与nova 15 系列同台发布

作为华为智能穿戴设备的标杆之作，WATCH5系列自今年6月11日上市以来，凭借鸿蒙5系统与AI智慧助手的深度融合，重新定义了智能手表的交互体验。其搭载的“小艺”智慧助手，不仅支持健康问答、运动操控、生活服务提醒等场景化功能，更通过手势识别技术实现了遥控拍照、控制闹钟等创新操作，甚至可化身星闪车钥匙实现无感解锁。

技术层面，WATCH5系列首创的侧边X-Tap智感窗成为行业焦点。该模块集成PPG、ECG与压感三合一传感器，不仅支持压感游戏等娱乐功能，更在健康监测领域实现突破——用户仅需轻触表冠3秒，即可完成血氧饱和度、血管弹性、压力值等11项核心生理指标检测，60秒内生成包含高血压风险评估的完整健康报告。这一功能解决了传统设备检测流程繁琐的痛点，被医疗健康领域专家誉为“腕上健康管家”。

通信能力方面，该系列全系支持eSIM独立通信，用户无需携带手机即可实现通话、导航、在线音乐播放等功能，配合50米防水与14天长续航，满足全场景使用需求。市场数据显示，WATCH5系列上市半年内出货量突破200万台，稳居高端智能手表市场前三。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 十周年感恩回馈！华为WATCH 5优惠500元：售价2199元起

    华为为庆祝WATCH系列十周年，推出感恩回馈活动，WATCH 5立享优惠500元起，到手价仅2199元起。该手表于今年6月发布，是首款搭载鸿蒙5系统的AI智能手表。设计上提供46mm和42mm两种尺寸，屏幕采用球面蓝宝石玻璃，表壳有钛合金、904L不锈钢和316L不锈钢三种材质可选。功能方面搭载全新智慧助手小艺，支持健康问答、运动操控等，并具备手势遥控拍照、控制闹钟等实用功能，甚至可充当车钥匙。其首创侧边X-Tap智能窗和三合一传感器，支持指尖实时血氧监测等11项核心指标检测，60秒生成完整健康报告。此外，还支持eSIM独立通话、导航和在线音乐，满足多场景使用需求。

    ​华为WATCH5 ​鸿蒙5系统 ​智能手表

  • 合作近十年！关晓彤继续代言华为nova 15系列：真机大片出炉

    华为nova 15系列已经定档12月22日14:30发布，今天官方公布了代言人关晓彤手持真机的绝美大片。 据悉，关晓彤和易烊千玺都是华为nova系列的代言人，而且已经合作多年，关晓彤最早在2016年就开始代言，并且多次登台华为发布会。 此次公布的照片中，关晓彤手中拿的正是主打机型nova 15 Ultra带感绿”配色，独特的绿色 光栅条纹后盖，辨识度非常高。

    ​华为nova ​15 ​关晓彤代言

  • 红米REDMI Note 15系列新春版官宣 将于明天发布

    Redmi Note 15系列新春版将于12月20日晚8点在卢伟冰直播间发布，以科技新品增添新年喜庆氛围。该系列采用新年红配色，材质或为科技纳米皮，设计独特。回顾8月发布的Note 15系列，其品质出色，配备龙晶玻璃，抗摔性能提升10倍，获行业首个SGS整机高强度防护五星认证。防水方面通过IP66、IP68、IP69、IP69K认证，并引入防水组合测试，获行业首个南德五星长效防水品质认证。续航搭载7000mAh电池，支持90W快充和22.5W有线反充。通信能力升级，采用旗舰同款Phase8L射频架构和澎湃T1S信号增强芯片，针对弱网、拥塞场景优化，显著增强通信能力。

    ​REDMI ​Note15 ​新春版

  • 华为nova 15系列官宣12月22日发布

    华为宣布将于12月22日14:30举办nova15系列新品发布会，一次性推出nova15、nova15 Pro和nova15 Ultra三款机型。据悉，该系列在芯片配置上有显著升级，标准版搭载麒麟8系芯片，Pro和Ultra版有望升级为更强劲的麒麟9系芯片，性能定位向高端机型看齐。影像方面，Pro版后置双5000万像素镜头，Ultra版主摄升级为5000万像素1/1.3英寸超大底方案，拍照实力出众。更多细节将在发布会揭晓。

    ​华为nova15 ​麒麟芯片 ​新品发布会

  • 华为nova 15系列今日开启预定：首次横向矩阵镜头模组 支持红枫

    华为nova 15系列今天正式官宣，将于12月22日14:30正式发布，今天12:08将在华为商城、电商平台、线下店铺等渠道开启预定。 目前官方只公布了nova15 Ultra的外观，采用了了非常大胆的深绿色配色，而且背壳、中框、Deco都是同色调。

    ​华为nova15 ​手机发布 ​深绿色设计

  • 微星发布十周年限定MEG X870E GODLIKE X EDITION超神主板，全球限量1000片

    微星推出MEG X870E GODLIKE X EDITION超神主板，纪念GODLIKE系列十周年。该限量版全球仅1000块，每块带独立编号，彰显收藏价值。主板延续高规格配置，支持AMD锐龙9000系列处理器超频，配备24+2+1相供电、双8Pin接口，内存支持DDR5 9000+MT/s。扩展性强大，板载5个M.2插槽，另附扩展卡可增至7个NVMe设备。散热系统全面升级，采用第二代磁吸式M.2冰霜铠甲与扩展型散热设计。网络方面搭载万兆+5G双有线网卡与Wi-Fi 7。随主板附赠限量版M.2冰霜铠甲、收藏支架等赠品。首发售价8888元，提供“超神”专属终身质保。

    ​微星GODLIKE主板 ​X870E超神主板 ​十周年纪念版

  • 小米最强智能腕表！小米手表S4 Sport本月推送新版本：YU7车钥匙等功能落地

    小米手表S4 Sport是小米史上最高端的智能腕表，发售价1999元。 今天官方发布预告，小米手表S4 Sport预计将在本月下旬迎来一次大的版本更新，带来一批新功能。 具体功能包括： 支付宝碰一碰，快捷支付一步到位； 跑步姿态功能，帮你提升跑步效率与技术表现手表录音同步到小米手机录音机，录音管理更加方便； Xiaomi YU7系列NFC车钥匙功能，刷卡即可解锁车门； 一键发起�

    ​小米手表S4 ​Sport ​智能腕表

  • REDMI Turbo 5系列入网：首发天玑8500

    REDMI Turbo系列诞生于2024年，该系列一开始主打旗舰级性能，首款机型REDMI Turbo 3首发起售价是1999元。 在2025年1月，REDMI Turbo系列定位升级，接棒K系列成为REDMI 2K档位的主力产品，定位是潮流性能小旗舰”。 如今，带着全新定位的新机REDMI Turbo 5系列正式入网，型号为2602BRT18C。

    ​REDMI ​Turbo系列 ​天玑8500芯片

  • AI日报：阿里万相2.6支持角色扮演；ChatGPT 新增分支聊天功能；快手Agentic Coding模型杀入全球榜前十

    本期AI日报聚焦多项AI领域新动态：阿里发布通义万相2.6，支持角色扮演与多分镜控制，视频生成能力提升；快手KAT-Coder-Pro V1模型进入全球AI榜单前十，展现强大编程性能；ChatGPT新增分支聊天功能，支持多线程对话，提升互动效率；谷歌搜索测试“+”按钮，允许上传文件并用Gemini AI深度分析；阿里推出免费AI企业查询App“88查”，整合AI技术提升信息查询效率；Canva在中国市场推出对话式AI助手，简化设计流程；机器人开发平台Tnkr上线，整合硬件、软件与AI模型，打造开源生态；IBM发布开源AI助手CUGA，任务自动化完成率超六成，旨在提升企业工作效率。

    ​AI ​视频生成 ​角色扮演

  • 精准定位与长效续航，小寻儿童电话手表M8以六大实用设计赢得家长青睐

    小寻儿童电话手表M8以499元高性价比，精准解决家长选购痛点。其搭载九重AI定位技术，告别定位模糊，实现米级精准定位与多重安全守护。手表无游戏设计，专注运动学习一体化，配备专属蓝牙跳绳，支持运动数据记录。内置课程表、故事资源等学习功能，兼顾4G高清视频通话与支付宝零花钱管理。17天超长待机与IPX8级防水提升实用性，从细节设计到核心功能均贴合儿童使用习惯，成为兼具安全守护与成长陪伴的优质选择。

    ​儿童电话手表 ​小寻M8 ​精准定位

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM