华为WATCH十周年款官宣 将于12月22日发布

站长之家（ChinaZ.com）12月17日 消息:今日，华为官方正式宣布，将于12月22日14:30举办的nova15系列新品发布会上，同步推出WATCH系列十周年特别款智能手表。

从预热海报透露的信息来看，这款新品延续了今年6月发布的WATCH5系列经典设计语言，但在配色方案与表带材质上进行了创新，预计将推出专属纪念配色及定制化表带，以呼应十周年里程碑意义。

作为华为智能穿戴设备的标杆之作，WATCH5系列自今年6月11日上市以来，凭借鸿蒙5系统与AI智慧助手的深度融合，重新定义了智能手表的交互体验。其搭载的“小艺”智慧助手，不仅支持健康问答、运动操控、生活服务提醒等场景化功能，更通过手势识别技术实现了遥控拍照、控制闹钟等创新操作，甚至可化身星闪车钥匙实现无感解锁。

技术层面，WATCH5系列首创的侧边X-Tap智感窗成为行业焦点。该模块集成PPG、ECG与压感三合一传感器，不仅支持压感游戏等娱乐功能，更在健康监测领域实现突破——用户仅需轻触表冠3秒，即可完成血氧饱和度、血管弹性、压力值等11项核心生理指标检测，60秒内生成包含高血压风险评估的完整健康报告。这一功能解决了传统设备检测流程繁琐的痛点，被医疗健康领域专家誉为“腕上健康管家”。

通信能力方面，该系列全系支持eSIM独立通信，用户无需携带手机即可实现通话、导航、在线音乐播放等功能，配合50米防水与14天长续航，满足全场景使用需求。市场数据显示，WATCH5系列上市半年内出货量突破200万台，稳居高端智能手表市场前三。

