AI日报：阿里万相2.6支持角色扮演；ChatGPT 新增分支聊天功能；快手Agentic Coding模型杀入全球榜

1、阿里万相2.6发布:支持“角色扮演”与多分镜控制，单次视频时长达15秒

阿里万相2.6发布，支持“角色扮演”与多分镜控制，单次视频时长达15秒，进一步巩固了其在国内视频生成领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🎭 万相2.6是国内首个支持“角色扮演”功能的视频模型，可生成单人、多人及人与物合拍的视频。 📽️ 支持音画同步、多镜头生成及声音驱动等功能，提升视频创作的专业性。 🎬 单次视频时长提升至国内最高的15秒，满足影视级创作需求。

2、快手 Agentic Coding 模型 KAT-Coder-Pro V1杀入全球 AI 榜单 Top10

快手研发的Agentic Coding模型KAT-Coder-Pro V1在知名大模型竞技场评测中表现优异，成功进入全球AI榜单Top10，并在Non-Reasoning Model榜单中排名第一，展现了其强大的性能和出色的性价比。

【AiBase提要:】 🤖 KAT-Coder-Pro V1在AI模型评测中取得优异成绩，成功进入全球Top10榜单。 📊 该模型在Non-Reasoning Model榜单中排名第一，性能卓越且输出Token消耗量低。 💰 KAT-Coder-Pro V1实现了出色的价格与性能平衡，具有较高的性价比。

3、ChatGPT 新增分支聊天功能：多线程对话轻松实现

ChatGPT 新增分支聊天功能，使用户能够在同一段对话中创建多个并行分支，从而更灵活地探索不同的话题和思路。这一功能提升了用户的效率和互动性，特别适合需要多线程思考的场景，如商业策略制定、创意写作和研究分析等。

【AiBase提要:】 🌟 新增的分支聊天功能支持用户创建多个并行对话，探索不同话题。 🧩 该功能适用于多线程思考场景，如商业策略和创意写作。 🔄 用户可在不影响原对话的情况下，轻松推进多个思路，避免信息遗漏。

4、谷歌搜索测试“+”按钮:允许用户上传图片文档，利用 Gemini AI 进行深度分析

谷歌搜索近期新增了一个神秘的“+”按钮，允许用户上传图片和文档，并利用 Gemini AI 模型进行深度分析。该功能可能仍处于实验阶段，仅对部分用户开放。这标志着谷歌全面转向 AI 领域，以应对 OpenAI 的竞争。

【AiBase提要:】 ✨ 谷歌搜索新增“+”按钮，支持上传图片和文档进行 AI 分析。 🔍 Gemini AI 可解析内容并回答相关问题，提升用户体验。 🚀 谷歌凭借规模优势和自研芯片在 AI 竞赛中领先。

5、阿里推出 AI 免费 App“88查”:以“免费+AI”杀入企业信息查询红海

阿里巴巴旗下企业信息查询平台“88查”即将推出 App 版本，旨在降低用户使用门槛并进军企业信息查询市场。App 提供企业工商信息查询、股权结构穿透、经营风险预警等功能，利用 AI 技术提升信息更新速度和查询精准度。然而，面对天眼查、企查查等头部玩家，如何在免费基础上实现盈利是其主要挑战。

【AiBase提要:】 📱 88查 App 将提供企业信息查询功能，便于用户随时核实合作方资质。 🤖 利用 AI 技术筛选关键风险点，提升信息查询效率。 💰 面对竞争激烈的市场，“88查”需探索盈利模式以维持发展。

6、Canva 可画向中国市场推出对话式 AI 助手，简化设计流程

Canva 可画在中国市场推出了全新的对话式 AI 助手 Canva AI，旨在通过自然对话简化设计流程，使创作更加轻松高效。该产品不仅适合专业设计师，也为普通用户提供了便捷的设计工具，降低了设计的复杂性。

【AiBase提要:】 🤖 Canva AI 通过自然对话简化设计流程，提升用户体验。 💡 用户可通过口语化指令实时调整设计，降低操作门槛。 🚀 Canva AI 的推出标志着其在中国市场的重要一步。

7、机器人界的GitHub诞生！Tnkr平台上线，让造机器人像写代码一样简单

文章介绍了Tnkr平台作为机器人界的GitHub，整合了硬件、软件、数据与AI模型，为开发者提供统一的开源生态，使机器人研发更高效且易于协作。

【AiBase提要:】 🤖 整合硬件、软件、数据与AI模型，实现机器人研发的统一开源生态。 🔧 提供端到端解决方案，支持项目包上传与改进共享，形成闭环迭代。 🌐 深度集成主流工具，内置AI工程助手，降低机器人创新门槛。 详情链接:https://tnkr.ai/

8、IBM 发布 CUGA：一款开源 AI 助手，任务完成率超六成

IBM 发布了名为 CUGA 的开源 AI 助手，旨在自动化企业工作流程并提升效率。CUGA 在基准测试中表现出色，任务完成率超过六成，展示了 AI 技术的进步。其支持动态任务分解和多种开源模型，有助于提高工作效率。

【AiBase提要:】 🌟 CUGA 是一款开源 AI 助手，旨在自动化复杂的企业工作流程。 📊 CUGA 在基准测试中取得61.7% 的任务完成率，显示出 AI 代理技术的进步。 🔧 CUGA 支持动态任务分解和多种开源模型，有望提高工作效率。

