荣耀WIN系列官宣本月发布 号称年度电竞夯机

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:今日，荣耀官方正式对外宣布，备受期待的荣耀WIN系列将于本月震撼发布，官方将其定位为“年度电竞夯机”，引发了众多电竞爱好者与科技迷的热烈关注。

据了解，荣耀WIN系列依旧延续极致性能旗舰的定位，此次共推出两款机型。其中，高配版机型亮点十足，在屏幕方面，它配备了一块6.83英寸的1.5K LTPS大直屏，大尺寸与高分辨率的组合，能为用户带来沉浸式的视觉体验。

性能上，该机核心搭载骁龙8Elite Gen5处理器，堪称当下安卓阵营性能最强的SoC。其CPU采用2+6核心架构，双Prime核心频率高达4.6GHz，六个性能核心最高可达3.62GHz，将性能上限拉满，无论是运行大型游戏还是多任务处理，都能轻松应对，为电竞玩家提供流畅稳定的使用感受。

影像方面，荣耀WIN系列高配版拥有5000万像素大底主摄，能够捕捉更多细节，满足用户在不同场景下的拍摄需求。同时，该机采用金属中框，质感十足;配备超声波指纹识别技术，解锁快速又安全;还具备满级防水功能，让用户使用更加安心。

作为在电池技术上一直走在行业前列的厂商，荣耀此次在WIN系列上再次发力。该机将配备不低于8500mAh的大容量电池，如此大的电池容量在性能旗舰机型中十分罕见，有望刷新性能旗舰的续航天花板，让用户告别电量焦虑。

外观上，荣耀WIN系列也独具特色。它采用贯穿式Deco设计，在机身左下角有标志性的“WIN”字样，辨识度极高。镜头模组附近疑似塞进了主动散热风扇，这一设计不仅能有效提升手机在长时间高负载运行时的散热效率，还进一步增强了整机的独特感。此外，机身侧边还配备Magic同款的AI拍照键，用户可通过该按键进行抓拍、唤醒AI等操作，使用更加便捷。

