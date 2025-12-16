vivo Pad5 Pro柔光版发布：首发价3599元起

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:今日，vivo正式推出全新力作——vivo Pad5Pro柔光版，为平板市场注入新活力。此次发布的新品提供12GB +256GB、16GB +512GB两款配置，首发到手价分别为3599元和4099元，满足不同用户对存储容量的需求。

屏幕表现是vivo Pad5Pro柔光版的一大亮点。它配备了一块13英寸的3.1K分辨率柔光屏，采用纳米级晶状蚀刻工艺，这一独特工艺使得屏幕闪点降低50%，有效减少眩光干扰，让用户在各种光线环境下都能获得舒适的视觉体验。

不仅如此，该屏幕还能消除98%的环境干扰光，极大提升了使用时的专注度。在书写体验方面，它至高可提升57%的书写阻尼感，带来类纸书写感受，同时触屏顺滑度也提升了25%，让操作更加流畅自然。

此外，屏幕支持10.7亿色真彩显示，最高亮度可达1200尼特，支持144Hz刷新率、HDR10等，拥有DCI - P3广色域显示，色准E低至0.8，堪称专业显示器级原材高色准，无论是观看高清视频还是进行图像处理，都能呈现出细腻逼真、色彩丰富的画面。

性能配置上，vivo Pad5Pro柔光版同样表现出色。它搭载了天玑9400处理器，具备强大的运算能力，能够轻松应对多任务处理和大型游戏运行。内置12050mAh大容量电池，为长时间使用提供了坚实的续航保障，同时支持66W有线快充，可快速为平板补充电量，减少等待时间。后置1300万像素镜头，满足用户日常拍摄需求。

在生产力方面，vivo Pad5Pro柔光版也进行了全面升级。它支持PC级WPS、定制CAJViewer，方便用户进行文档编辑和学术资料阅读。拓展屏、远程PC功能均支持Mac和Windows电脑，打破了不同系统之间的壁垒，实现跨设备协同办公。此外，还支持AiPPT助手等生产力工具，帮助用户高效制作演示文稿，提升工作效率。

