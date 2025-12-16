首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo S50 Pro mini发布：售价3699元起

2025-12-16 09:08

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:vivo正式发布了小屏旗舰vivo S50Pro mini，为小屏手机爱好者带来了全新选择。此次发布的vivo S50Pro mini在价格方面诚意满满，12GB +256GB版本售价3699元，12GB +512GB版本售价3999元，16GB +512GB版本售价4299元。

vivo S50Pro mini延续了上代的小屏设计风格，其屏幕尺寸为6.31英寸，机身小巧精致。该机提供告白、灵感紫和深空黑三种配色，其中告白配色尤为引人注目，它采用了纱缎光刻工艺，当轻轻转动手机时，光影与色彩会随之变幻，呈现出梦幻灵动的效果，让人爱不释手。

在外观设计上，vivo S50Pro mini独具匠心。它采用了航空铝浮空镜组，小巧别致且不会遮挡手指操作，搭配珠宝级高亮倒角工艺，闪耀出非凡质感。此外，悬浮水滴冷雕工艺将镜组轻盈托起，宛如一座梦幻浮空岛，为手机增添了一份独特的艺术气息。

作为行业首款骁龙8Gen5小屏手机，vivo S50Pro mini在核心配置上表现卓越。它搭载了高通骁龙8Gen5芯片（第五代骁龙8），拥有强大的性能表现。前置5000万像素镜头，后置则配备了5000万大底主摄、5000万潜望长焦以及110°超广角镜头，影像实力不容小觑。同时，该机内置6500mAh大容量电池，支持90W有线和40W无线充电，满足用户日常使用和快速充电的需求。

影像方面，vivo S50Pro mini拥有行业唯一的实况模式，还有3倍黄金长焦Live功能。无论是街拍、旅拍、探店还是逛展，都能轻松拍出更具氛围感的人像照片。该机还搭载了自研原像引擎和大模型画质增强技术，远摄画面更加清晰，细节表现更为出色，堪称高能望远神器，让用户随手就能拍出大片。此外，S50Pro mini还具备高光慢动作运镜功能，结合AI算法变焦放大主体，用户的高光时刻一拍即得，轻松获得类似明星同款格莱美红毯走秀大片的效果。

值得一提的是，vivo S50Pro mini的主摄也有明显升级。该机独家定制了索尼IMX921超感光仿生大底传感器，结合自研Vcs仿生感光技术，色彩更加自然真实，所拍即所见，成像效率更高。通过提升信噪比，画面纯净度大幅提升，即使在暗光环境下，也能捕捉到更多精彩细节，让用户不错过任何美好瞬间。

