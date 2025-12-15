AI日报：蚂蚁发布“阿福”App；OpenAI Sora 安卓版开发揭秘；Figma AI图像编辑功能上新

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、OpenAI Sora 安卓版开发揭秘：85% 代码来自 GPT-5.1-Codex，仅需 4 名工程师！

文章详细介绍了 OpenAI 推出的 Sora 安卓版本的开发过程，展示了 AI 在软件开发中的巨大潜力。通过 GPT-5.1-Codex 生成了 85% 的代码，并在 28 天内完成开发，仅需 4 名工程师辅助，体现了 AI 辅助开发的价值。

【AiBase提要:】 🌟 Sora 安卓版本上线后迅速登顶，24小时内生成超过100万条视频。 🤖 85% 的代码由 GPT-5.1-Codex 生成，整个开发仅用28天。 🛠️ 团队通过手动定义架构和规范，确保代码质量和开发方向。

2、蚂蚁集团大动作！“阿福”App来了：新增健康陪伴功能

蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”，并发布App新版本，新增健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。升级后的阿福定位从AI工具转向AI健康朋友，能够像真人朋友一样帮助用户管理健康，实现专业全能、私人专属、服务丰富的优势。

【AiBase提要:】 💊 蚂蚁阿福App新增健康陪伴功能，帮助用户管理自身和家人的健康数据。 👩‍⚕️ 阿福的健康问答功能升级，支持图片、语音和文字提问，提供专业解答。 🌐 阿福链接全国30万真人医生，为用户提供在线问诊服务，提升健康服务的普惠性。

3、Figma AI图像编辑功能炸裂！设计师福音：一键抠图、消物、扩图全搞定

Figma最新推出的AI图像编辑工具，包括消除对象、隔离对象和扩展图像等功能，极大提升了设计师的工作效率，同时优化了图像处理流程，为设计行业带来了显著的便利。

【AiBase提要:】 🖼️ 消除对象：AI智能删除图像中不需要的元素并自动填充背景。 🧩 隔离对象：精准分离图像中的主体，如人物、文字或物体，自由移动、调整大小或编辑。 📷 扩展图像：通过生成式AI智能延伸图像边界，适应不同画幅需求。

4、全球首创！深圳地铁上线AI智能导盲犬“小蒜”：视障人士出行黑科技来了

深圳地铁推出全球首创的智能导盲犬“小蒜”，通过先进AI技术为视障乘客提供安全、便捷的出行服务，标志着无障碍出行领域的重大突破。

【AiBase提要:】 🧠 集成多模态AI技术，实现精准导航与避障功能。 🚇 试点部署于深圳地铁黄木岗枢纽，提升视障乘客出行便利性。 💡 用户反馈积极，体现科技向善的温暖力量。

5、Adobe 将 Photoshop、Acrobat 和 Express 直接集成到ChatGPT界面中

Adobe 将 Photoshop、Acrobat 和 Express 直接集成到 ChatGPT 界面中，使用户能够通过简单的文本指令免费编辑图片和文档，极大地方便了日常使用。

【AiBase提要:】 🖼️ 用户可以通过简单的文本指令，轻松实现照片定制和设计作品创作。 📄 Acrobat 的集成使得 PDF 文档编辑变得更加高效，提升了用户体验。 🌟 Adobe 将 Photoshop、Acrobat 和 Express 集成到 ChatGPT 中，让用户可直接编辑图片和文档。

6、OpenAI十周年开卖周边：Sora收藏卡秒光，“AGI造福全人类”印上T恤

OpenAI在成立十周年之际推出周边商品，通过Sora收藏卡和AGI主题T恤等产品，将技术信仰转化为可穿戴的文化资产，同时彰显其核心使命。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI十周年推出周边商品，包括Sora收藏卡和AGI主题T恤。 🛍️ 商店商品设计充满极客隐喻，传递OpenAI的核心使命。 🚀 周边商品热销，象征技术信仰转化为文化资产。

7、谷歌 Gemini 新增 NotebookLM 功能，聊天直接附加笔记！

谷歌将 NotebookLM 集成到 Gemini 平台，使用户可以在聊天中直接附加笔记作为上下文，提升 AI 对话的效率和准确性。

【AiBase提要:】 📌 谷歌将 NotebookLM 集成到 Gemini 平台，用户可直接在聊天中附加笔记作为上下文。 📌 该功能已在部分用户中测试，未来将推广至更多用户。 📌 用户可通过 Gemini 的附件面板轻松附加笔记本，并快速返回 NotebookLM 界面。

8、OpenAI 即将推出成人模式:ChatGPT 将成为情感交流新平台

OpenAI 计划推出 ChatGPT 的“成人模式”，以满足成年用户的需求，并在2026年前三个月上线。该功能将通过提高年龄预测的准确性来确保只向成年用户开放，同时应对AI情色市场的快速增长。

【AiBase提要:】 🧑‍🤝‍🧑 OpenAI 在测试成人模式时重视年龄预测的准确性，以确保只向成年用户提供内容。 🌐 预计 ChatGPT 的 “成人模式” 将在2026年前三个月推出，旨在满足成年用户的需求。 🔍 AI 情色市场正在快速增长，预计到2025年将达到25亿美元，吸引了科技公司的关注。

（举报）