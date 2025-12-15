首页 > 原创 > 关键词  > AI开发最新资讯  > 正文

AI日报：蚂蚁发布“阿福”App；OpenAI Sora 安卓版开发揭秘；Figma AI图像编辑功能上新

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI Sora 安卓版开发揭秘：85% 代码来自 GPT-5.1-Codex，仅需 4 名工程师！

文章详细介绍了 OpenAI 推出的 Sora 安卓版本的开发过程，展示了 AI 在软件开发中的巨大潜力。通过 GPT-5.1-Codex 生成了 85% 的代码，并在 28 天内完成开发，仅需 4 名工程师辅助，体现了 AI 辅助开发的价值。

【AiBase提要:】

🌟 Sora 安卓版本上线后迅速登顶，24小时内生成超过100万条视频。

🤖 85% 的代码由 GPT-5.1-Codex 生成，整个开发仅用28天。

🛠️ 团队通过手动定义架构和规范，确保代码质量和开发方向。

2、蚂蚁集团大动作！“阿福”App来了：新增健康陪伴功能

蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”，并发布App新版本，新增健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。升级后的阿福定位从AI工具转向AI健康朋友，能够像真人朋友一样帮助用户管理健康，实现专业全能、私人专属、服务丰富的优势。

image.png

【AiBase提要:】

💊 蚂蚁阿福App新增健康陪伴功能，帮助用户管理自身和家人的健康数据。

👩‍⚕️ 阿福的健康问答功能升级，支持图片、语音和文字提问，提供专业解答。

🌐 阿福链接全国30万真人医生，为用户提供在线问诊服务，提升健康服务的普惠性。

3、Figma AI图像编辑功能炸裂！设计师福音：一键抠图、消物、扩图全搞定

Figma最新推出的AI图像编辑工具，包括消除对象、隔离对象和扩展图像等功能，极大提升了设计师的工作效率，同时优化了图像处理流程，为设计行业带来了显著的便利。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ 消除对象：AI智能删除图像中不需要的元素并自动填充背景。

🧩 隔离对象：精准分离图像中的主体，如人物、文字或物体，自由移动、调整大小或编辑。

📷 扩展图像：通过生成式AI智能延伸图像边界，适应不同画幅需求。

4、全球首创！深圳地铁上线AI智能导盲犬“小蒜”：视障人士出行黑科技来了

深圳地铁推出全球首创的智能导盲犬“小蒜”，通过先进AI技术为视障乘客提供安全、便捷的出行服务，标志着无障碍出行领域的重大突破。

【AiBase提要:】

🧠 集成多模态AI技术，实现精准导航与避障功能。

🚇 试点部署于深圳地铁黄木岗枢纽，提升视障乘客出行便利性。

💡 用户反馈积极，体现科技向善的温暖力量。

5、Adobe 将 Photoshop、Acrobat 和 Express 直接集成到ChatGPT界面中

Adobe 将 Photoshop、Acrobat 和 Express 直接集成到 ChatGPT 界面中，使用户能够通过简单的文本指令免费编辑图片和文档，极大地方便了日常使用。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ 用户可以通过简单的文本指令，轻松实现照片定制和设计作品创作。

📄 Acrobat 的集成使得 PDF 文档编辑变得更加高效，提升了用户体验。

🌟 Adobe 将 Photoshop、Acrobat 和 Express 集成到 ChatGPT 中，让用户可直接编辑图片和文档。

6、OpenAI十周年开卖周边：Sora收藏卡秒光，“AGI造福全人类”印上T恤

OpenAI在成立十周年之际推出周边商品，通过Sora收藏卡和AGI主题T恤等产品，将技术信仰转化为可穿戴的文化资产，同时彰显其核心使命。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 OpenAI十周年推出周边商品，包括Sora收藏卡和AGI主题T恤。

🛍️ 商店商品设计充满极客隐喻，传递OpenAI的核心使命。

🚀 周边商品热销，象征技术信仰转化为文化资产。

7、谷歌 Gemini 新增 NotebookLM 功能，聊天直接附加笔记！

谷歌将 NotebookLM 集成到 Gemini 平台，使用户可以在聊天中直接附加笔记作为上下文，提升 AI 对话的效率和准确性。

【AiBase提要:】

📌 谷歌将 NotebookLM 集成到 Gemini 平台，用户可直接在聊天中附加笔记作为上下文。

📌 该功能已在部分用户中测试，未来将推广至更多用户。

📌 用户可通过 Gemini 的附件面板轻松附加笔记本，并快速返回 NotebookLM 界面。

8、OpenAI 即将推出成人模式:ChatGPT 将成为情感交流新平台

OpenAI 计划推出 ChatGPT 的“成人模式”，以满足成年用户的需求，并在2026年前三个月上线。该功能将通过提高年龄预测的准确性来确保只向成年用户开放，同时应对AI情色市场的快速增长。

【AiBase提要:】

🧑‍🤝‍🧑 OpenAI 在测试成人模式时重视年龄预测的准确性，以确保只向成年用户提供内容。

🌐 预计 ChatGPT 的 “成人模式” 将在2026年前三个月推出，旨在满足成年用户的需求。

🔍 AI 情色市场正在快速增长，预计到2025年将达到25亿美元，吸引了科技公司的关注。

  • OpenAI发布GPT最新升级版本：GPT-5.2来了 OpenAI最新发布

    OpenAI于12月12日正式推出新一代大模型GPT-5.2，付费用户端及API同步开放。该模型首次采用“三版本细分”策略，针对不同需求精准匹配：Instant版主打低延迟、高响应，适合日常交互；Thinking版聚焦复杂任务，如编程、长文档分析，担当企业“智能助手”；Pro版面向高难度专业场景，强调极致准确性与可靠性。技术性能上，GPT-5.2在编程、数学计算、事实准确性及多模态处理等方面均有突破，能直接生成表格、制作PPT、编写多语言代码，显著提升职场效率。据预测，重度用户每周可减少10小时以上重复性工作。此外，OpenAI计划于2026年第一季度上线成人模式，并将所有版本的知识库更新至2025年8月，确保信息贴近现实。此次发布标志着AI开始深入专业场景，成为推动行业变革的核心力量。

    ​GPT-5.2 ​OpenAI ​大模型

  • AI日报：Medeo AI新版视频Agent上线：OpenAI正式发布GPT-5.2；钉钉AI功能大升级

    本期AI日报聚焦多款AI产品更新：Medeo AI新版视频Agent支持自然语言一键改剧本，降低创作门槛；钉钉8.1.10将AI融入职场沟通，提升效率；OpenAI低调上线GPT-5.2，延迟显著降低，逻辑一致性提升，并推出支持私有化部署的成人模式；迪士尼投资100亿美元与OpenAI合作，推动IP在生成式AI中的创新应用；谷歌Gemini Deep Research开放API，供开发者构建研究应用；Cohere推出Rerank 4，上下文窗口扩展至32K，提升企业搜索精度；拓竹科技推出3D手办生成器“印你”，依托腾讯混元3D模型，简化3D建模流程；谷歌NotebookLM升级，为Ultra会员提供更高权限，优化智能笔记体验。

    ​AI ​视频创作 ​自然语言处理

  • Sora的AI TikTok梦迅速破产了

    ​说“ Sora的60日留存率是0”有点夸张，毕竟这个说法诞生时，Sora App上线还不满60天。不过这款明星产品的发展的确不怎么乐观。 根据a16z合伙人前段时间贴出的一组对比，Sora留存率远不如TikTok，首日留存率只有10%，30天留存率只有1%。对比来看，TikTok对应的留存率分别是50%和32%，差距明显。 同时从用户反馈来看，浏览这个App，可能很快会感到厌倦。去看看网络社区讨论，会�

    ​Sora留存率 ​TikTok对比 ​用户反馈

  • AI日报：OpenAI推图片模型GPT Image 1.5；腾讯发布混元世界模型1.5；小米开源MiMo-V2-Flash大模型

    本期AI日报聚焦多领域AI新进展：OpenAI推出图像生成模型GPT Image 1.5，性能显著提升；腾讯发布混元世界模型1.5，开启实时交互虚拟世界；小米开源3090亿参数大模型MiMo-V2-Flash，推理速度领先；字节跳动发布Seedance 1.5 Pro，实现视听同步创作；Apple Music将与ChatGPT集成，简化歌单创建；Gemini预测市场全美上线，支持事件预测交易；Adobe Firefly视频功能升级，支持精准提示编辑；谷歌实验室推出AI助手CC，集成Gemini技术管理日程。

    ​AI ​OpenAI ​图像生成

  • 微星PRO A1000PL PCIE5电源上市：ATX3.1+PCIe5.1双认证，首发699元

    微星推出PRO A1000PL PCIE5电源，主打高性能与稳定性。其核心亮点包括1000W白金能效、ATX3.1与PCIe5.1双认证，可应对高端显卡瞬时功耗。配备原生16-pin接口，单口输出达600W。全压纹模组线易于理线，异色接口设计提升安装安全性。电源内置多重保护机制，并提供10年质保。首发价699元，性价比突出，适合追求稳定与未来兼容性的玩家。

    ​1000W白金全模组 ​ATX3.1/PCIe5.1双认证 ​压纹模组线

  • 安卓版微信更新：聊天能发实况图了

    REDMI产品经理胡馨心表示，安卓版微信聊天能发实况照片，选中照片上的实况后，发送的照片将会包含动态画面和声音。 目前这项功能在逐步推送中，部分用户需要等一等，相信很快就能体验到。

    ​微信实况照片 ​安卓微信功能 ​朋友圈动态图

  • OpenAI调查：AI工具使员工日均节省1小时

    OpenAI近期一项针对9000名员工的大型调查显示，其AI工具已帮助许多员工每天节省40至60分钟的专业工作时间，其中数据科学、工程、传播与会计等岗位的感受尤其明显。整体而言，四分之三的受访者认为AI提升了自己的工作速度或输出质量。 尽管AI热潮已持续三年，外界对其是否真正带来生产力红利仍存质疑。MIT今年8月的研究指出，绝大多数企业在生成式AI上的投入未能获得回�

    ​AI工具 ​工作效率 ​生产力红利

  • TapTap×MuMu模拟器合作上线，为TapTapPC版提供模拟器技术支持

    近日，MuMu模拟器与游戏平台TapTap的合作正式上线，为了给玩家们带来更好的游戏体验，MuMu模拟器将为TapTapPC版提供模拟器内核技术支持;本次合作将融合双方优势，为玩家带来更加便捷、更加优质的“电脑玩手游”的体验。（TapTapPC版）通过本次TapTap和MuMu模拟器的技术合作，玩家可以在TapTapPC版的模拟器专题和个人游戏库中，使用MuMu模拟器技术去运行各类手游。其中包含了如《

    ​MuMu模拟器 ​TapTapPC版 ​电脑玩手游

  • AI日报：阿里万相2.6支持角色扮演；ChatGPT 新增分支聊天功能；快手Agentic Coding模型杀入全球榜前十

    本期AI日报聚焦多项AI领域新动态：阿里发布通义万相2.6，支持角色扮演与多分镜控制，视频生成能力提升；快手KAT-Coder-Pro V1模型进入全球AI榜单前十，展现强大编程性能；ChatGPT新增分支聊天功能，支持多线程对话，提升互动效率；谷歌搜索测试“+”按钮，允许上传文件并用Gemini AI深度分析；阿里推出免费AI企业查询App“88查”，整合AI技术提升信息查询效率；Canva在中国市场推出对话式AI助手，简化设计流程；机器人开发平台Tnkr上线，整合硬件、软件与AI模型，打造开源生态；IBM发布开源AI助手CUGA，任务自动化完成率超六成，旨在提升企业工作效率。

    ​AI ​视频生成 ​角色扮演

  • 声网对话式 AI Studio 零代码也能快速开发对话式 Agent

    声网在RTE2025大会上发布对话式AI Studio 1.0，定位“零代码生产级智能体工厂”，旨在降低开发门槛。平台通过可视化编排、模块化设计及生态资源整合，让非技术用户也能快速打造专属智能体。它提供场景化模板与插件商店，覆盖智能客服、情感陪伴等热门场景，并支持第三方资源一键集成。平台还与模型评测平台联动，为用户推荐最优模型组合。新增的AI外呼功能支持SIP接入与PSTN连接，便于企业部署智能外呼/内呼。目前产品已上线，新用户可获免费体验包，助力企业低成本快速落地项目。

    ​对话式AI ​智能体工厂 ​零代码

