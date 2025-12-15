华为nova 15/Pro/Ultra上架华为商城官网

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:华为官方正式宣布，备受期待的华为nova15系列定档于12月22日14:30发布，这一消息瞬间点燃了众多消费者的热情。

目前，该系列的三款机型——nova15、nova15Pro、nova15Ultra已悉数上架华为商城官网，并且商城预约界面还大方公布了它们的详细配色、外观以及对应机型的存储规格，让消费者提前一睹为快。

在外观方面，三款机型呈现出不同的设计风格。华为nova15延续了上一代的设计理念，整体外观与nova14标准版基本保持一致，正面采用单挖孔屏幕，简洁大方。而nova15Pro和nova15Ultra则进行了全面升级，系列首次采用横向大矩阵模组设计，预计都将搭载红枫原色镜头，这一创新设计不仅提升了手机的辨识度，还为摄影爱好者带来了更多期待。

在存储规格和配色上，三款机型也各有亮点。华为nova15提供12GB +256GB和12GB +512GB两种存储版本，拥有带感绿、好搭紫、零度白、幻夜黑四款时尚配色，满足不同消费者的个性化需求。

华为nova15Pro的存储版本与nova15相同，同样为12GB +256GB和12GB +512GB，配色也保持一致，延续了该系列在色彩搭配上的丰富性。

华为nova15Ultra则在存储规格上更为丰富，除了12GB +256GB和12GB +512GB版本外，还提供了12GB +1TB的超大存储版本，对于存储需求较高的用户来说无疑是个好消息，其配色同样为带感绿、好搭紫、零度白、幻夜黑四款。

（举报）