首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Reno15c发布：售价2899元起 搭载第四代骁龙7

2025-12-15 10:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:今日，OPPO官方正式公布了Reno15c，这款新机定位为Reno15系列的入门机型，并将于12月19日正式开售。

在价格与存储规格方面，OPPO Reno15c提供了两种选择，其中12GB +256GB版本售价2899元，12GB +512GB版本售价3199元，满足了不同用户对于存储容量的需求。

外观上，Reno15c延续了系列家族式设计风格，经典的星光蝴蝶结配色在今年显得格外亮眼。同时，它还采用了旗舰级的冷雕玻璃工艺搭配金属中框，质感十足。

第四代骁龙7、IP69 满级防水！OPPO Reno15c发布： 2899 元起

屏幕配置上，Reno15c表现不俗。其正面配备了一块6.59英寸的OLED直屏，分辨率达到2760*1256，支持120Hz高刷新率，并且具备高频PWM调光技术，无论是日常使用还是观看视频、玩游戏，都能带来流畅且舒适的视觉体验。

机身尺寸方面，Reno15c宽74.83mm、长158.00mm、厚7.77mm，重量为197g，握持感较为舒适。此外，它还支持IP69级防尘防水以及360抗摔设计，大大提升了手机的耐用性。

性能核心上，Reno15c搭载了第四代骁龙7处理器。与第三代骁龙7相比，多核性能最多提升达27%，GPU图形渲染速度比前代提升多达30%，能够轻松应对各种日常应用和主流游戏。

续航能力一直是用户关注的重点，Reno15c内置了一块6500mAh的五年长寿大电池，即便使用五年，电池容量仍能保持在80%以上。同时，它还支持80W超级闪充，短时间内就能为手机补充大量电量，解决用户的续航焦虑。

影像系统方面，Reno15c后置采用了5000万像素主摄 +5000万像素长焦 +800万像素超广角镜头的组合，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。前摄则为5000万像素，自拍效果清晰细腻。

系统方面，Reno15c出厂预装ColorOS16，该系统在Q3鲁大师手机系统流畅榜中斩获第一，能够为用户带来流畅、便捷的操作体验。OPPO Reno15c凭借其全面的配置和亲民的价格，有望在入门机型市场中占据一席之地。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为nova 15系列官宣12月22日发布

    华为宣布将于12月22日14:30举办nova15系列新品发布会，一次性推出nova15、nova15 Pro和nova15 Ultra三款机型。据悉，该系列在芯片配置上有显著升级，标准版搭载麒麟8系芯片，Pro和Ultra版有望升级为更强劲的麒麟9系芯片，性能定位向高端机型看齐。影像方面，Pro版后置双5000万像素镜头，Ultra版主摄升级为5000万像素1/1.3英寸超大底方案，拍照实力出众。更多细节将在发布会揭晓。

    ​华为nova15 ​麒麟芯片 ​新品发布会

  • 合作近十年！关晓彤继续代言华为nova 15系列：真机大片出炉

    华为nova 15系列已经定档12月22日14:30发布，今天官方公布了代言人关晓彤手持真机的绝美大片。 据悉，关晓彤和易烊千玺都是华为nova系列的代言人，而且已经合作多年，关晓彤最早在2016年就开始代言，并且多次登台华为发布会。 此次公布的照片中，关晓彤手中拿的正是主打机型nova 15 Ultra带感绿”配色，独特的绿色 光栅条纹后盖，辨识度非常高。

    ​华为nova ​15 ​关晓彤代言

  • 华为nova 15系列今日开启预定：首次横向矩阵镜头模组 支持红枫

    华为nova 15系列今天正式官宣，将于12月22日14:30正式发布，今天12:08将在华为商城、电商平台、线下店铺等渠道开启预定。 目前官方只公布了nova15 Ultra的外观，采用了了非常大胆的深绿色配色，而且背壳、中框、Deco都是同色调。

    ​华为nova15 ​手机发布 ​深绿色设计

  • 微星PRO A1000PL PCIE5电源上市：ATX3.1+PCIe5.1双认证，首发699元

    微星推出PRO A1000PL PCIE5电源，主打高性能与稳定性。其核心亮点包括1000W白金能效、ATX3.1与PCIe5.1双认证，可应对高端显卡瞬时功耗。配备原生16-pin接口，单口输出达600W。全压纹模组线易于理线，异色接口设计提升安装安全性。电源内置多重保护机制，并提供10年质保。首发价699元，性价比突出，适合追求稳定与未来兼容性的玩家。

    ​1000W白金全模组 ​ATX3.1/PCIe5.1双认证 ​压纹模组线

  • 真我15 Pro《权力的游戏》限定版开售：售价2499元

    真我15Pro《权力的游戏》限定版12月8日开售，售价2499元。产品采用全球限量典藏礼盒包装，内含经典维斯特洛大陆地图与铁王座。机身设计独特，首创热感变色机身，融入坦格利安家族徽章等元素，生动复刻权力纷争传奇。系统内置冰与火专属定制UI，配备冰火充电动效、定制GT模式动画等，仪式感拉满。配置上搭载第四代骁龙7芯片，采用1.5K 144Hz天际屏，内置7000mAh大电池，支持80W有线快充，性能强劲。

    ​真我15Pro ​权力的游戏限定版 ​热感变色机身

  • 尼康用户狂喜！唯卓仕 35/1.2 LAB Z 画质直逼万元旗舰，售价仅5499！

    唯卓仕近日推出AF 35mm F1.2 LAB Z镜头，专为尼康Z卡口设计，售价5499元。该镜头拥有F1.2超大光圈，提供出色的弱光拍摄能力和浅景深效果，适用于人像、街拍等多种场景。其搭载自研HyperVCM马达，对焦速度提升150%，并具备防尘防滴能力。相比尼康原厂近两万元的同类镜头，此款以约四分之一的价格，提供了极具竞争力的高性价比选择，展现了国产光学厂商的技术实力与市场洞察。

    ​大光圈定焦镜头 ​唯卓仕 ​AF35mm

  • 史上最长春节有人计划请5休15

    随着 2026 年春节脚步的临近，一个长达 9 天的“史上最长春节”假期即将开启，从 2 月 15 日一直延续至 2 月 23 日。这一前所未有的超长假期，不仅让众多民众欢呼雀跃，更激发了一股“拼假”出游的热潮。不少精明的旅行者已提前规划，打算通过请 5 天年假，与前后周末无缝衔接，拼凑出长达 15 天的超长假期，尽情享受旅途的愉悦。 业内专家分析指出，“请 5 休15”拼假模�

    ​2026春节 ​超长假期 ​拼假出游

  • vivo S50系列官宣将于12月15日发布

    vivo官宣田曦薇担任S50系列美学大使，新机定于12月15日发布。该系列将推出S50 Pro+ mini和S50两款机型，屏幕尺寸分别为6.31英寸和6.59英寸。S50 Pro+ mini搭载高通第五代骁龙8芯片，成为首款采用该芯片的小尺寸旗舰；S50标准版则搭载第三代骁龙8s。影像方面，全系配备索尼IMX882大底潜望镜，其中S50 Pro+ mini影像实力更突出。设计上采用航空铝合金中框和全新光刻工艺，质感与耐用性兼具。

    ​vivo ​S50系列 ​田曦薇

  • vivo S50发布：售价2999元起

    vivo S50正式发布，主打影像升级与轻薄设计。新机配备索尼5000万像素大底潜望长焦镜头，支持3倍光学变焦和最高100倍变焦，并搭载旗舰影像算法，提升长焦拍摄色彩还原与动态范围。设计上机身厚度仅7.49mm，提供灵感紫、悠悠蓝等多款配色，其中告白配色采用纱线光刻工艺，光影随角度变化。核心配置搭载高通第三代骁龙8s处理器，配备6.59英寸屏幕、5000万像素前置镜头及6500mAh电池，支持90W闪充。售价方面，12GB+256GB版本2999元起，提供多样化选择。

    ​vivo ​S50 ​田曦薇代言

  • vivo Pad5 Pro柔光版发布：首发价3599元起

    今日，vivo正式推出全新力作——vivo Pad5Pro柔光版，为平板市场注入新活力。此次发布的新品提供12GB +256GB、16GB +512GB两款配置，首发到手价分别为3599元和4099元，满足不同用户对存储容量的需求。 屏幕表现是vivo Pad5Pro柔光版的一大亮点。它配备了一块13英寸的3.1K分辨率柔光屏，采用纳米级晶状蚀刻工艺，这一独特工艺使得屏幕闪点降低50%，有效减少眩光干扰，让用户在各种光�

    ​vivo ​Pad5Pro柔光版 ​平板市场

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM