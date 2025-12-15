OPPO Reno15c发布：售价2899元起 搭载第四代骁龙7

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:今日，OPPO官方正式公布了Reno15c，这款新机定位为Reno15系列的入门机型，并将于12月19日正式开售。

在价格与存储规格方面，OPPO Reno15c提供了两种选择，其中12GB +256GB版本售价2899元，12GB +512GB版本售价3199元，满足了不同用户对于存储容量的需求。

外观上，Reno15c延续了系列家族式设计风格，经典的星光蝴蝶结配色在今年显得格外亮眼。同时，它还采用了旗舰级的冷雕玻璃工艺搭配金属中框，质感十足。

屏幕配置上，Reno15c表现不俗。其正面配备了一块6.59英寸的OLED直屏，分辨率达到2760*1256，支持120Hz高刷新率，并且具备高频PWM调光技术，无论是日常使用还是观看视频、玩游戏，都能带来流畅且舒适的视觉体验。

机身尺寸方面，Reno15c宽74.83mm、长158.00mm、厚7.77mm，重量为197g，握持感较为舒适。此外，它还支持IP69级防尘防水以及360抗摔设计，大大提升了手机的耐用性。

性能核心上，Reno15c搭载了第四代骁龙7处理器。与第三代骁龙7相比，多核性能最多提升达27%，GPU图形渲染速度比前代提升多达30%，能够轻松应对各种日常应用和主流游戏。

续航能力一直是用户关注的重点，Reno15c内置了一块6500mAh的五年长寿大电池，即便使用五年，电池容量仍能保持在80%以上。同时，它还支持80W超级闪充，短时间内就能为手机补充大量电量，解决用户的续航焦虑。

影像系统方面，Reno15c后置采用了5000万像素主摄 +5000万像素长焦 +800万像素超广角镜头的组合，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。前摄则为5000万像素，自拍效果清晰细腻。

系统方面，Reno15c出厂预装ColorOS16，该系统在Q3鲁大师手机系统流畅榜中斩获第一，能够为用户带来流畅、便捷的操作体验。OPPO Reno15c凭借其全面的配置和亲民的价格，有望在入门机型市场中占据一席之地。

