AI日报：Medeo AI新版视频Agent上线：OpenAI正式发布GPT-5.2；钉钉AI功能大升级

1、Medeo AI新版视频Agent震撼登场：自然语言一键改剧本，内容创作从此零门槛！

Medeo AI新版视频Agent通过引入智能Agent架构和自然语言编辑功能，实现了视频创作的动态互动和高效迭代，极大降低了创作门槛并提升了输出品质。

【AiBase提要:】 🧠 支持复杂提示词和自然语言实时修改，提升视频创作灵活性。 🔄 实现无限迭代编辑，缩短生产周期50%以上。 🌐 多模态融合与智能资产库，优化输出品质并覆盖多语言市场。 详情链接:https://www.medeo.app/

2、钉钉8.1. 10 重磅升级：AI搬进每条消息、每场会议、每台录音设备

钉钉8.1.10版本通过三大核心功能将AI深度融入职场沟通，提升工作效率与跨语言协作体验。

【AiBase提要:】 🧠 AI灵动回复：智能生成多风格回复建议，提升沟通效率。 🎙️ AI听记AI问答：会议记录升级为可交互协作伙伴，提高信息处理能力。 🌐 DingTalk A1硬件升级：支持实时多语种翻译，助力跨国协作。

3、OpenAI凌晨甩出GPT-5.2：一份PPT三分钟写完，打工人每周直接多出 10 小时“摸鱼额度”

OpenAI在凌晨两点将最新模型GPT-5.2推上生产环境，没有发布会，仅通过一段12分钟的实测视频展示其强大功能。GPT-5.2在多个高频场景中表现出色，如写代码、画表格和做PPT，延迟显著下降，逻辑一致性测试分数提升。同时，OpenAI还宣布了成人模式，支持高风险领域的私有化部署，并强调合规性。

【AiBase提要:】 🚀 GPT-5.2在写代码、画表格和做PPT等高频场景中延迟分别下降42%、37%、51%。 💰 OpenAI的定价策略极具竞争力，一篇3000字行业报告最低只需0.8美分。 🔒 成人模式支持医疗、法律、金融等高风险领域的私有化部署，并满足欧盟AI法案与中国深度合成规定的双重合规。

4、迪士尼押注10亿美元换AI门票：米老鼠、钢铁侠、达斯·维达集体入驻OpenAI Sora

迪士尼与OpenAI达成战略合作，投入10亿美元换取AI技术应用，推动IP内容在生成式AI中的创新使用，标志着传统娱乐巨头首次将核心IP接入AI平台。

【AiBase提要:】 ✅ 迪士尼与OpenAI签署三年战略协议，成为Sora短视频生成平台的首个“主要内容授权合作伙伴”。 ✅ 迪士尼向OpenAI注入10亿美元现金，并获得追加股权认购权，同时集成ChatGPT API开发新一代交互式内容。 ✅ 双方计划在2026年初上线功能，包括Disney+订阅用户可观看官方精选的Sora粉丝生成视频。

5、谷歌Gemini Deep Research大升级:首次开放API让开发者自主构建AI研究应用

谷歌发布了基于Gemini3Pro的Gemini Deep Research研究代理，首次开放API供开发者嵌入SATA模型研究功能，并将其集成到多个核心服务中，展现了其在专业领域的实用价值。

【AiBase提要:】 🧠 谷歌发布Gemini Deep Research，首次开放API让开发者嵌入SATA模型研究功能。 📊 新型智能代理能处理大量上下文数据，应用于企业尽职调查和药物毒性研究等领域。 🔥 谷歌将深度研究代理集成到谷歌搜索、谷歌财经等核心服务中，推动AI代理代替人类执行搜索任务的未来愿景。

6、Cohere 推出 Rerank 4：四倍扩展上下文窗口，提升企业搜索精准度

Cohere 推出 Rerank 4，其上下文窗口扩展至32K，显著提升了企业搜索的精准度。该模型分为快速版和专业版，适用于不同的应用场景。此外，Rerank 4具备自学习能力，用户可以根据常见用例自定义模型，无需额外标注数据。

【AiBase提要:】 🌟 Rerank4的上下文窗口扩展至32K，显著提高了检索准确性。 🚀 提供快速版和专业版，以满足不同场景需求。 📈 首个自学习的重排序模型，用户可自定义以提升模型性能。

7、轻松打造 3D 手办！拓竹旗下3D模型平台 MakerWorld接入腾讯混元3D 3.0 大模型

文章介绍了拓竹科技推出的全新3D手办生成器「印你」，该工具依托腾讯混元3D3.0大模型，使用户能够通过上传一张图片快速生成高质量、可打印的3D模型。传统上，制作真人3D手办需要专业设备或大量人工建模，而「印你」将流程简化为三个步骤，极大降低了创作门槛。同时，该技术首次引入3D-DiT分级雕刻，提升了建模精度和细节表现，使得生成的模型更加逼真。

【AiBase提要:】 🎨 用户只需上传一张图片，即可快速生成专属3D 手办。 🚀 生成器基于腾讯混元3D3.0技术，提升建模精度与细节呈现。 🛠️ 创作过程简化为三步，降低了3D 建模的门槛。 详情链接:https://makerworld.com.cn/zh/makerlab/printU?from=makerlab

8、谷歌NotebookLM升级在即：Ultra会员享50倍限额+无水印PPT，AI笔记革命加速

谷歌旗下AI笔记工具NotebookLM迎来重大更新，针对Ultra会员的权限大幅扩充，这一举措标志着AI辅助生产力工具向高端用户倾斜的趋势愈发明显。NotebookLM作为一款智能笔记生成平台，此次升级不仅提升了生成能力，还优化了用户体验，助力专业人士和创作者高效处理复杂信息。

【AiBase提要:】 🧠 生成限额暴增50倍，告别瓶颈 🤖 接入顶级Gemini模型，智能跃升 📄 笔记来源扩展至600个，数据包容性大增

