小米汽车“现车选购”宣布准新车上架开售

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:今日上午11时，小米汽车宣布在“现车选购”专区新增准新车源，用户可通过小米汽车APP直接选购。此次上架的准新车定义为因运输、仓储等环节产生轻微维修需求的原厂新车，经官方修复并完成售前附加检验后重新投放市场，旨在为消费者提供更多提车选择。

根据官方说明，准新车已通过严格质检流程，除享受与全新车辆相同的原厂质保和售后服务外，部分车型还将提供专属优惠。用户若在2025年12月26日24时前完成锁单，预计可在2025年底前提车，实现“本月下定、本月提车”的高效体验。针对因小米汽车原因导致2026年完成开票交付的情况，官方承诺提供跨年购置税补贴，进一步降低用户购车成本。

选购流程方面，用户通过APP下单后，小米汽车将在72小时内邀请准车主前往对应交付中心进行线下验车，确认车况无误后正式锁单。除准新车外，现车选购专区还提供全新现车和官方展车两类选项:全新现车为原厂新车，主要来源于异常订单处理或用户因不可抗力退订的车辆，可能存在一定库龄;官方展车则为门店静态展示用车（非试驾车），展陈期间可能产生轻微磨损，但已通过外观内饰深度清洁整备，具体车况以确认书为准。

