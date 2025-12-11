首页 > 原创 > 关键词  > 语音合成最新资讯  > 正文

AI日报：AI动画神器Seko 2.0上线；超强语音模型Qwen3-TTS发布；2025 年度字词候选公布

2025-12-11

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、阿里发布超强语音合成模型 Qwen3-TTS，49 种音色满足你的声音需求！

阿里通义千问发布新一代语音合成大模型Qwen3-TTS，提供49种多角色音色和10种语言及方言支持，具有领先的词错误率（WER）和拟人化程度。该模型可广泛应用于播客、有声书、游戏NPC等场景，且免费开放API，适合商业用途。

image.png

【AiBase提要:】

🎧 49种多角色音色，涵盖性别、年龄、地域及角色设定，一键切换

🌐 支持10种主流语言及10种中国方言，跨语种WER领先

🚀 免费接入且商用友好，API无调用次数限制

2、阿里发布全模态大模型Qwen3-Omni-Flash：实时流式输出，支持 119 种语言交互

阿里发布全模态大模型Qwen3-Omni-Flash，支持实时流式交互和多语言处理，同时提供个性化体验和性能提升，适用于直播、短视频等场景。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 实时流式全模态交互，支持多种语言输入与输出。

🎨 个性化体验，System Prompt开放自定义权限。

📈 性能提升，基准测试全面跃升。

3、Gemini TTS 2.5正式上线：Google推情绪级语音，24语种+多角色一键切换

Google发布了Gemini 2.5 Flash与Pro文本转语音预览模型，全面替代今年5月的旧版系统。新模型具备情绪级表达、上下文自适应节奏及24语种多角色对话功能，开发者可免费测试，并预计在2025年Q1进入生产环境。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 情绪级表达：支持从「欢快乐观」到「阴郁严肃」一键切换，提升语音表现力。

🔄 节奏自适应：根据上下文自动调整快慢，使叙事更生动。

🌐 多角色+24语种：支持跨语种一致，角色不串线，实现自然对话过渡。

详情链接:https://x.com/GoogleAIStudio/status/1998876411734692107

4、商汤Seko 2.0上线：一句话生成100集连贯动画，AI动画剧制作成本降至「一杯奶茶钱」

商汤科技推出的Seko2.0 AI视频Agent，能够通过一句话创意生成100集连贯的动画短剧，具有极低的制作成本和高度的自动化特性。

image.png

【AiBase提要:】

🎬 Seko2.0支持用户输入一句话创意生成100集连贯动画短剧

🔄 采用多剧集记忆+全局一致性架构，确保人物和剧情零崩坏

💰 商汤科技宣称制作成本仅需一杯奶茶钱

详情链接:https://seko.sensetime.com/explore

5、2025 年度字词候选公布！DeepSeek 与草台班子入选

汉语盘点2025活动公布了年度字词候选前五位，包括国内和国际字词，反映了社会的创新与发展趋势，以及国际形势的变化。

【AiBase提要:】

🧠 2025年度字词候选公布，涵盖国内、国际字词四大板块。

📅 最终结果将于12月19日揭晓，引发公众期待。

💬 候选字词反映了社会现象与时代脉动，值得关注。

6、Adobe 与 ChatGPT 联手推出全新图像与 PDF 编辑功能

Adobe 与 ChatGPT 合作，推出了一种全新的使用方式，让用户能够通过 ChatGPT 直接编辑 Photoshop、Acrobat 和 Adobe Express 等应用。用户只需在对话中输入相关应用的名称，并附上所需编辑的文件，然后用简单的日常语言描述需求，就可以轻松完成图片和 PDF 的设计与编辑，而不需要在不同软件间频繁切换。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ 用户只需描述需求，即可简化操作，提供多种编辑选项。

📑 该集成支持 Photoshop、Acrobat 和 Adobe Express，方便轻松处理各种设计任务。

🌟 Adobe 与 ChatGPT 合作，让用户通过对话直接编辑图片和 PDF。

7、告别“爬楼”焦虑!腾讯元宝AI推出QQ群消息总结功能，重塑群聊体验

腾讯元宝推出的智能未读消息总结功能，通过人工智能技术将冗长的群聊记录提炼成要点明确的总结报告，解决用户因信息过载产生的焦虑和错过重要信息的问题。该功能不仅提供多维度的智能化梳理，还支持多平台布局，加速AI技术的普及应用。

【AiBase提要:】

🤖 智能未读消息总结功能，提升QQ群聊效率。

📊 多维度智能化梳理，包括热聊话题归类、精准信息追踪和群文件整合。

🌐 多平台布局，加速AI普惠，覆盖电脑版、浏览器插件及移动APP。

8、ChatGPT 跃居苹果商店下载榜首，成美国用户最爱应用

ChatGPT 在 2025 年成为苹果美国市场上下载量最高的免费应用，首次登顶榜首，显示出人工智能在美国用户日常生活中的重要性。

【AiBase提要:】

🤖 ChatGPT 成为苹果美国市场下载量最高的免费应用

📊 2025 年榜单显示 ChatGPT 首次登顶，超越传统热门应用

🌐 AI 聊天工具的受欢迎程度上升，OpenAI 或挑战谷歌在搜索市场的地位

