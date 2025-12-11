首页 > 原创 > 关键词  > Apple最新资讯  > 正文

苹果智能眼镜Apple Glasses预计明年发布 2027年量产上市

2025-12-11 09:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:据悉，苹果首款智能眼镜Apple Glasses有望于2026年正式发布，且极有可能在当年的苹果全球开发者大会WWDC上揭开神秘面纱，随后于2027年启动量产并上市。

有消息指出，苹果目前已经暂停了Vision Pro轻量版（原计划命名为Vision Air）的研发工作，转而将工程资源集中投入到Apple Glasses的研发上。这一决策的核心原因在于，苹果判断全封闭式头显在短期内难以成为大众平台，而轻量化智能眼镜则更符合日常穿戴需求。此外，Meta Ray-Ban智能眼镜的早期成功，也为苹果提供了市场潜力的有力验证。

苹果

Apple Glasses被定位为苹果生态中的轻量智能穿戴配件，不具备独立计算能力，而是需要依赖iPhone进行部分任务处理，这一设计逻辑与Apple Watch与iPhone的联动方式颇为相似。该产品并未配备显示屏，整体规划与Meta、小米等品牌的同类产品类似，但配备了摄像头、麦克风和扬声器，能够实现拍照、录像、听音乐等常规操作。

在硬件配置上，Apple Glasses将基于Apple Watch的S级芯片进行定制，以优先保障能效比。这款芯片的核心作用是控制多摄像头与处理基础AI任务，从而避免高功耗导致的续航短板。此外，Apple Glasses还有望通过新版Siri提供大模型等智能支持，为用户带来更加便捷的使用体验。

