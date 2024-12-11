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贾跃亭前妻甘薇回应还债12亿：去美国不是躲债 我代表他回国

2024-12-11 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:演员、影视制作人甘薇近日在社交媒体上发布了一段视频，首次公开回应了与前夫贾跃亭相关的财务危机和偿还巨额债务的经历。甘薇在视频中回忆了乐视网市值高峰时期的情景，并详细叙述了随后陷入的还债困境。

甘薇提到，乐视网市值一度超过1500亿，但那仅仅是一个数字。随着贾跃亭成立债务小组，她经历了十多天的煎熬，面对所有债权方和媒体的压力，尽管内心坚强，仍旧感到害怕。在被问及是否主动回国时，甘薇坦言自己必须回国处理事务。她解释称，贾跃亭前往美国并非为了逃避债务，而是在开拓FF91汽车业务，并且每个月都有会议安排。

法拉利未来，FF91，贾跃亭

甘薇透露，在债务危机爆发后，贾跃亭无法回国，她只能带着孩子们去美国看望他。当时，有长辈建议需要有人站出来代表贾跃亭解决债务问题，于是她选择了站出来，认为必须共同面对困难。甘薇在视频中表达了对贾跃亭的支持，并强调自己不后悔嫁给他，如果有机会重新选择，她依然会做出同样的决定。

甘薇强调，接受的光环和承受的压力是成正比的，她比喻说:“眼看他高楼起，眼看他楼塌了。”她认为人生还长，不能预测未来，但她和贾跃亭都在继续奋斗。这段视频是甘薇首次公开回应外界关于她个人以及与贾跃亭关系的猜测和质疑，展现了她面对困境时的坚强和勇气。

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