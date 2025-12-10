首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：Qwen-Image-i2L可零门槛训练LoRA；智谱AI输入法全新发布；灵光推科普动画生成功能

2025-12-10

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI 下一代图像生成模型疑似现身，已在 Design Arena 与 LM Arena 开启盲测

OpenAI 正在对两款代号分别为“Chestnut”和“Hazelnut”的全新图像生成模型进行小规模盲测，这标志着其在文本到图像领域的重要进展。新模型在多个关键维度表现出显著提升，包括世界知识理解能力、图像真实感以及代码嵌入能力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 新模型在世界知识理解能力上已基本与谷歌最新 Nano Banana Pro 持平。

📷 新模型能生成接近摄影级真实感的名人风格自拍，面部细节、五官比例、光影处理均大幅优于 gpt-image-1。

💻 新模型在图像中嵌入可读代码方面表现尤为突出，能准确渲染复杂代码片段、流程图标签及数学公式。

2、一张图秒变AI风格神器！Qwen-Image-i2L颠覆图像生成，零门槛LoRA训练来袭

Qwen-Image-i2L是一项革命性技术，能够将任意单张图片转化为可微调的LoRA模型，极大降低了个性化风格迁移的门槛。它采用多模态特征提取体系，将输入图片智能拆解为“风格、内容、构图、色调”等核心视觉元素，并形成一个体积小巧的LoRA模块。文章还介绍了四种专属模型风格，以及其技术底蕴和潜在挑战。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ 核心创新：从单图到LoRA，一键解锁个性化生成

🎨 四款模型变体，精准适配多元场景

🚀 技术底蕴与潜在挑战:高效却需警惕过拟合

详情链接:https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-i2L/summary

3、智谱 AI 输入法全新发布，语音识别技术同步开源!

智谱 AI 推出了 GLM-ASR 系列语音识别模型，并开源了相关技术，旨在提升用户的语音交互体验。同时，推出了桌面端的智谱 AI 输入法，支持语音转文字、翻译和文本改写等功能，为用户提供便捷的 PC 端语音交互体验。新用户还可获得2000积分，享受28天的免费使用时间。

【AiBase提要:】

🌟 GLM-ASR 系列模型发布，包含全球领先的云端语音识别模型和端侧模型，识别精度出色。

🛠️ 新款智谱 AI 输入法推出，支持语音转文字、翻译及改写，提供便捷的 PC 端语音交互体验。

🎁 新用户可免费获取2000积分，享受长达28天的使用权，鼓励更多用户体验智能输入法。

详情链接:https://huggingface.co/zai-org/GLM-ASR-Nano-2512

4、灵光上线新能力：一键生成科普动画，复杂原理可视化呈现

通用AI助手“灵光”推出了全新的科普动画生成功能，旨在通过直观、生动的动画形式解释复杂的科学原理，提升学习效果。该功能覆盖多个核心科学与工程领域，并已融入对话功能，用户可即时触发获取动态解释。

image.png

【AiBase提要:】

🧪 通用AI助手“灵光”推出科普动画生成功能，将抽象科学原理可视化呈现。

🌍 灵光能自动生成模拟动画，帮助用户理解天文学、物理学等领域的复杂概念。

🔄 该功能已融入对话功能，用户可即时触发并获取动态解释。

5、麦当劳 AI 生成的圣诞广告因嘲讽声潮而被撤回

麦当劳荷兰分公司推出的AI生成圣诞广告因反传统观点和视觉效果不佳遭到强烈批评，最终被撤回。尽管制作方声称投入了大量时间和人力，但公众对广告的反感依然明显。

【AiBase提要:】

🌟 麦当劳荷兰分公司推出AI生成圣诞广告，因反传统观点和视觉效果差遭网友批评并撤回。

🎬 广告内容快速切换场景和奇怪角色引发观众不满，画面质量堪忧。

💼 制作公司为广告辩护，称投入大量人力，但公众反响仍然负面。

6、马斯克的 xAI 推出新工具，可在电影中实时植入 AI 广告

马斯克的xAI推出了一款名为Halftime的新工具，能够将AI生成的广告实时植入电影和电视剧中，使广告与剧情融合。然而，这一技术引发了关于电影艺术完整性和版权问题的广泛讨论。

【AiBase提要:】

🌟 Halftime 是一款可以实时将 AI 生成的广告植入到电影和电视剧中的工具。

🎥 该工具可以在角色对话中打断并展示产品，力求让广告看起来像剧情的一部分。

📜 引发的争议让人们担忧这一技术可能会影响电影艺术的完整性。

7、阿里组建千问C端事业群：整合夸克、UC，挑战超级APP地位

阿里巴巴集团宣布成立“千问C端事业群”，整合原智能信息与智能互联两大事业群的核心资源，目标是将“千问”打造为AI时代的超级APP，成为用户进入数字生活的第一入口。同时，计划拓展至眼镜、PC、汽车等多终端场景，构建无处不在的AI网络，以提升用户体验和强化在AI时代的核心竞争力。

【AiBase提要:】

🚀 阿里成立千问C端事业群，整合夸克、UC等核心应用

📱 旨在打造AI时代的超级APP，成为用户数字生活的第一入口

🌐 拓展至眼镜、PC、汽车等多终端场景，构建无处不在的AI网络

8、微软 Excel 网页版全新 “智能体模式” 上线，AI 助力高效数据处理

微软推出网页版 Excel 的“智能体模式”，使 AI 能够深入参与复杂的数据处理任务，提升效率并增强透明度。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 智能体模式让 Excel 成为更智能的数字助手，提升数据处理效率。

📊 AI 可以自主处理复杂工作流程，并实时更新表格数据。

🔍 提供 AI 透明度，用户可审查 AI 的决策过程和推理逻辑。

