苹果喊话iPhone用户更新iOS26：三个神技 你多半能用上

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:今日，苹果官方公众号发布推文，着重介绍了iOS26系统的一系列新特性，尤其是令人眼前一亮的3D锁屏功能，还喊话iPhone用户尽快更新，早一步体验这些神奇功能。

苹果此次推出的3D锁屏功能堪称一大亮点。苹果方面称，这届iOS会的“技能”着实不少，不仅在功能和视觉上进行了重大更新，就连锁屏也变得趣味十足、魔性满满。用户只需从相册中挑选出自己心爱的图片，剩下的就交给“空间场景”功能。当摇动屏幕时，就能感受到图片仿佛跃然于屏幕之上，带来令人惊叹的视觉效果。而且，景深越明显的图片，其动态效果就越显眼，为用户打造出极具沉浸感的锁屏体验。

除了3D锁屏功能，苹果还列出了iOS26在日常使用中的三大“神技能”，并自信地表示用户“多半能用上”。其一，筛选未知来电功能。当有未知来电时，iPhone会主动询问来电事由，用户可以根据具体情况再决定是否接通电话，有效避免了不必要的打扰。其二，AirPods遥控拍摄功能。这一功能让AirPods摇身一变成为相机遥控器，对于喜欢独自录制Vlog的用户来说，再也不用担心手忙脚乱，能够更加轻松地完成拍摄任务。其三，音乐自动过渡和歌词翻译功能。有了自动过渡功能，用户在听歌时能够享受更加流畅的体验，而歌词翻译功能则让用户可以更好地理解歌曲内涵，真正做到听歌停不下来。

苹果在推文中热情喊话iPhone用户:“现在就更新起来，早一步成为点亮iOS26神技能的人。”据了解，苹果于今年9月16日正式发布了iOS26正式版更新，此次更新带来了Liquid Glass（液态玻璃）全新界面设计。这也是自iOS7引入扁平化设计以来，苹果iOS系统最大的一次设计改动，为用户带来了全新的视觉感受。

在兼容性方面，iOS26表现出色，适配第二代iPhone SE及之后的所有机型，共计25款。值得一提的是，最新的iPhone17系列和iPhone Air在出厂时就预装了iOS26系统，让用户开箱即可体验到这些新功能。随着苹果的这一波更新和推荐，相信不少iPhone用户已经迫不及待地想要更新系统，亲自感受iOS26带来的全新魅力了。

