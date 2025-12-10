首页 > 原创 > 关键词  > 小米澎湃OS最新资讯  > 正文

小米澎湃OS 3正式版发布新一批机型推送 支持小米13系列等机型

2025-12-10 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:今日，小米澎湃OS官微带来重磅消息，小米澎湃OS3正式版新一批机型升级从即日起正式开启灰度并陆续推送，此次支持升级的机型众多，涵盖小米和REDMI多个系列，包括小米13、REDMI Note13Pro等机型，让不少老旗舰用户翘首以盼的升级终于到来。

具体来看，小米手机方面，小米MIX Fold3的正式版版本号为OS3.0.3.0.WMVCNXM;小米13Ultra为OS3.0.3.0.WMACNXM;小米13Pro是OS3.0.3.0.WMBCNXM;小米13则为OS3.0.2.0.WMCCNXM。

REDMI手机阵营中，REDMI Note15Pro有OS3.0.2.0.WPRCNXM和OS3.0.4.0.WPPCNXM两个版本;REDMI Note14Pro有OS3.0.2.0.WOPCNXM和OS3.0.2.0.WOOCNXM两个版本;REDMI Note13Pro有OS3.0.3.0.WNOCNXM和OS3.0.2.0.WNRCNXM两个版本。

为了让用户能更好地体验小米澎湃OS3正式版，小米官方也给出了升级提示。若用户当前系统为小米澎湃OS2，需先将系统升级至小米澎湃OS2最新正式版，之后才能收到小米澎湃OS3正式版的推送。

完成升级后，系统会自动对应用进行重新编译，以匹配更高效的内存管理机制和运行效率。不过，后台编译过程会占用一定的CPU资源，这可能会造成短期内手机功耗增加。但用户无需担忧，后台编译只需完整执行一次，通常手机正常使用约3天内即可达到功耗稳定的最佳状态。

值得一提的是，澎湃OS3在技术上有诸多亮点。它采用自研底层内核技术平台，深入微架构流水线，能够精准识别CPU空转时长，通过一体化调频技术提升效率，整体任务执行效率提升高达19%。这一提升将为用户带来更流畅、高效的使用体验，无论是日常应用操作还是运行大型游戏，都能感受到明显的性能优化。

