小米澎湃OS已全面支持微信聊天窗口收发实况照片

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:今日，小米澎湃OS官方正式发布消息，宣布已全面支持微信聊天窗口收发实况照片功能。这一功能的上线，意味着用户在小米设备上使用微信聊天时，与iPhone以及其他支持实况照片的机型互相收发此类照片，能够完整展示动态图片，包含动态画面与声音，为用户带来更加丰富、生动的交流体验。

实况照片（LivePhoto）并非新鲜事物，它最早亮相于iPhone6s/6s Plus。用户只需按下拍照键，就能在拍照的同时额外录制3秒的画面以及声音，从而记录拍照前后发生的动作和声音，让静态照片“活”起来。今年9月，iOS版微信率先上线聊天发送实况照片功能，用户只需在聊天框中选择照片，即可轻松选取实况照片进行发送，这一功能一经推出便受到众多iPhone用户的喜爱。

而在安卓阵营，去年5月23日OPPO Reno12系列的发布具有里程碑意义。该系列成为首款支持发布实况照片的安卓手机，不仅如此，还支持美化等功能，有效解决了安卓端实况照片存在的诸多痛点，彻底打通了安卓端实况照片的拍摄、分享链路。

自此之后，安卓各大厂商迅速跟进，快速适配实况照片功能。如今，实况照片已然成为最受用户欢迎的新功能之一，在安卓用户群体中广泛普及。

