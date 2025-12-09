AI日报：蚂蚁推灵光网页版AI助手；智谱开源GLM-4.6V系列；谷歌Mixboard重磅升级

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、智谱开源 GLM-4.6V 系列：106B 原生支持 Function Call，轻量版 9B 免费商用

智谱开源 GLM-4.6V 系列模型，具备强大的多模态处理能力和原生 Function Call 功能，同时提供免费的轻量版和价格优惠的基础版，适合多种应用场景。

【AiBase提要:】 🧠 128k 多模态上下文支持，提升长视频理解能力 🛠️ 原生 Function Call 能力，直接触发 API，降低延迟和提升成功率 💰 轻量版免费商用，基础版价格腰斩，降低使用门槛

2、蚂蚁集团推出灵光网页版 AI 助手，30 秒打造小应用

蚂蚁集团推出的灵光网页版AI助手，为用户提供便捷、高效的工作与学习工具，支持30秒生成小应用并实现多端数据同步，同时聚焦职场与教育场景，提升用户效率和创作体验。

【AiBase提要:】 💡 灵光网页版AI助手正式推出，用户可通过浏览器体验核心功能。 🚀 支持30秒生成小应用，并实现与移动端的数据同步。 📈 聚焦职场与教育场景，优化用户工作效率与创作体验。 详情链接:https://www.lingguang.com/chat

3、谷歌Mixboard重磅升级：Nano Banana Pro加持，无限画布秒变演示文稿

谷歌Labs推出的Mixboard工具通过集成自研Nano Banana Pro图像模型，实现了从灵感到专业演示的高效转化，为创意生产提供了全新的解决方案。

【AiBase提要:】 🖼️集成自研Nano Banana Pro图像模型，支持自定义提示词、框选导入、涂鸦编辑 🔄升级核心为Nano Banana Pro驱动，实现PPT一键生成和快速迭代 🌐开放与社区：公测限美国用户，Discord社群活跃，未来将开放API 详情链接:https://labs.google.com/mixboard/welcome

4、抖音副总裁李亮：AI 手机助手是机主授权的创新，与隐私无关

抖音副总裁李亮在采访中表示，AI 手机助手的所有操作均是基于机主的明确授权，而不是黑客行为或隐私侵害。他指出，这种技术在理论上已经成熟，但在实际应用中仍面临诸多挑战。同时，多个主流应用因安全考虑，禁止“豆包手机”登录。

【AiBase提要:】 📱 AI 手机助手基于用户授权，强调与隐私无关。 🚫 多个主流 App 因安全考虑，禁止 “豆包手机” 登录。 🔍 技已成熟，但实际应用仍面临多重挑战。

5、「设计→流片」1个月搞定！上海交大发布全球首个光子芯片垂直大模型 LightSeek，研发效率提升7倍

上海交通大学无锡光子芯片研究院（CHIPX）发布全球首个面向光子芯片全链路的专业大模型LightSeek，基于千亿级参数多模态架构，融合真实工艺数据，将设计-仿真-流片-测试周期从传统6-8个月压缩至1个月，整体研发效率提升7倍。

【AiBase提要:】 🧪 专业底座：110nm中试线+几十万组真实数据 🚀 核心功能：全链路智能助手，提升研发效率7倍 🌐 开放策略：模型、接口、设备全链路开源 详情链接:https://lightseek.chipx.org/

6、谷歌推出 Doppl 购物发现功能，让虚拟试穿更轻松

谷歌在实验性应用 Doppl 中推出全新的购物发现功能，利用人工智能技术生成视频，展示真实产品，并根据用户的个人风格进行服装推荐。该功能旨在通过个性化推荐，帮助用户发现并虚拟试穿各种时尚单品。Doppl 的购物发现功能主要由人工智能生成的内容组成，而不是由现实生活中的网红进行推广。这一新功能已经在美国的 iOS 和 Android 平台上线，面向18岁及以上的用户开放。

【AiBase提要:】 🌟 新增购物发现功能，帮助用户个性化推荐和虚拟试穿时尚单品。 🛍️ 使用 AI 技术生成产品视频，提供更直观的购物体验。 📱 Doppl 功能已在美国上线，适用于18岁及以上用户。

7、智谱重磅开源 AutoGLM:能点外卖、订机票的手机级 AI Agent 向所有人开放

智谱开源 AutoGLM，这一具备“Phone Use”能力的 AI Agent 可以完成复杂的手机操作任务，如外卖点单和机票预订。其开源特性降低了 AI 手机的技术门槛，推动了 AI 生态从封闭走向开放，并为厂商和开发者提供了可复现、可修改、可扩展的能力底座。

【AiBase提要:】 📱 AutoGLM 能够稳定完成外卖点单、机票预订等复杂手机操作流程。 🌐 开源后，任何厂商和开发者都可以复现 AI 助手，实现“看懂屏幕”并完成点击、输入等操作。 🔒 支持本地与云端部署，保障用户数据与隐私安全。

8、OpenAI与德国电信达成合作，将部署ChatGPT企业版

OpenAI与德国电信达成合作，将部署ChatGPT企业版以提升内部工作流和客户服务效率。企业版ChatGPT确保数据安全与隐私保护，满足大型企业的合规和可靠性要求。生成式AI正在成为欧洲电信行业的重要基础技术之一，未来应用场景或将持续拓展。

【AiBase提要:】 🤝 OpenAI与德国电信达成合作，部署ChatGPT企业版以提升内部工作流和客户服务效率。 🔒 企业版ChatGPT确保数据安全与隐私保护，满足大型企业的合规和可靠性要求。 📈 生成式AI成为欧洲电信行业的重要基础技术，未来应用场景将不断拓展。

